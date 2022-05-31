Нефтяные профессии: чем занимаются химики «Томскнефти»?

31 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Какие профессии сегодня востребованы в нефтяной отрасли? Рассказываем в совместном проекте с АО «Томскнефть» ВНК.

О том, какую роль играют химические лаборатории на нефтяном производстве, методах, которыми владеют химики компании «Томскнефть» и особенностях работы лаборанта химического анализа поговорили с Ольгой Кожемякиной, инженером-химиком Вахского участка ХАЛ-1.

Ольга Кожемякина Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Чем особенно интересна сегодня профессия лаборанта химического анализа? Она дает возможность познакомиться с разнообразным оборудованием, использовать непохожие друг на друга методы, рассказывает Ольга Кожемякина. Конечно, нужен определенный склад ума и характера: успеха в работе достигают скрупулезные, внимательные, грамотные, умные люди, умеющие сосредоточиться на том, что они делают.

— Современным химикам мало уметь делать непосредственно анализы. Надо владеть сложными компьютерными программами, необходимыми для работы с полученными во время испытаний данными. К примеру, для проведения расчета компонентного газа в нашей лаборатории используется программа от производителя оборудования «Хроматэк Аналитик» — она заметно отличается от тех, что мы используем каждый день. Прелесть профессии химика в возможности постоянно учиться, осваивать новые методы, а также в ощущении причастности к общему большому делу, — говорит Ольга Кожемякина.

Анализы в химико-аналитической лаборатории Вахского участка ХАЛ-1 проводят постоянно. Специалисты проводят испытания таких объектов как нефть, природный и попутный нефтяной газ, вода сточная, вода природная поверхностная, вода природная подземная, масла различных марок. Такие измерения проводятся для определения качества этих объектов и проверки, соответствуют ли они всем требованиям.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Работники химико-аналитических лабораторий проводят испытания инструментальными методами. Также часть анализов проводят на автоматическом оборудовании, у которого, безусловно, есть главное преимущество — значительное сокращение времени проведения испытания.

— Допустим, если определять плотность нефти с помощью стеклянного ареометра, то на это уйдет больше часа. На автоматическом плотномере мы получим ту же информацию за 2-4 минуты, — рассказывает инженер-химик. — В нашей лаборатории инструментальные методы постепенно меняют на автоматические. Также у нас есть автоматическая установка определения кинематической вязкости, она помогает сберечь время. Еще один плюс автоматики — нет риска во время испытаний разбить химическую и мерную посуду, получить термические ожоги.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Особенно интересным можно назвать хроматографический метод проведения испытания, который применяется для определения компонентного состава природного попутного нефтяного газа. Исследование проводят на аппаратно-программных комплексах на базе хромотографов. Данное оборудование используется в медицине. Во время испытаний специальное вещество делит газ на компоненты (их в природном газе 13). Результат виден на хроматографе, которая похожа на кардиограмму. Только пики в ней более растянутые, не такие частые.

Проводить такой анализ непросто:

— Это интересный анализ, но он требует сосредоточенности. Плюс мы работаем на автоматическом дорогостоящем оборудование, с ним надо обращаться очень внимательно, — объясняет Ольга Кожемякина. — Идет работа с баллонами под давлением. Важно четко соблюдать технику безопасности, и знаниями по химии (составы формулы веществ, свойства веществ) крайне необходимы.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Какими любопытными фактами могут поделиться специалисты лаборатории «Томскнефти»? Самый простой анализ, который здесь проводят, — определения объема воды методом горячего отстоя. Сложнее всего работать на хроматографе. Быстрее всего удастся определить плотность на автоматическом плотномере. А определение массовой доли парафина в нефти занимает почти три дня. Самое эффектное испытание — определение массовой концентрации хлористых солей, основой которого является индикаторное титрование. В результате титрования прозрачный раствор становится розовым. Один из дорогостоящих анализов — определение хлорорганических соединений нефти. А чаще всего из веществ во всевозможных испытаниях встречается не какой-то экзотический реактив, а дистиллированная вода.

«Автоматика» в химической лаборатории хотя и ускоряет работу, но не заменяет собой профессионала. Точность проведения испытания во многом зависит от специалиста. Нужны ли химикам, связавшим свою жизнь с нефтяной промышленностью, особые знания, которые не требуются в других лабораториях?

— На мой взгляд, лаборантам химического анализа понадобятся глубокие знания науки химии, — отмечает Ольга Кожемякина. — Мы работаем с химическим составом и физическими характеристиками природных продуктов — нефти, газа, воды. Значит, надо разбираться в аналитической химии, органической, неорганической, общей. По сути, мы затрагиваем все области науки, школьного курса лаборанту не хватит, речь идет об университетском уровне. По закону об аккредитованных лабораториях, сотрудникам мало удостоверения лаборанта химического анализа, нужно образование, желательно высшее. Работникам с непрофильным образованием надо пройти переквалификацию на специалиста испытательной лаборатории. Этим занимается учебный центр АО «Томскнефть» ВНК.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

По традиции, в лабораториях работали женщины, но сейчас эта ситуация меняется, мужчин все чаще стала привлекать профессия лаборанта. Если лет 15 назад их в «Томскнефти» почти не встречалось, то теперь в цехе Вахского участка ХАЛ-1 уже двое мужчин.

Наука и технологии, как известно, не стоит на месте. Выпускается новое оборудование, и его надо осваивать. Процесс самообразования инженеры-химики ведут постоянно, также проходят повышение квалификации в научно-исследовательских метрологических институтах. Такие направления, как метрология и промышленная безопасность, охрана труда касаются всех работников лаборатории в нефтяной-газовой промышленности. Изучают инженеры и федеральные законы, критерии аккредитации, требования по менеджменту качества. Последний стал важной частью деятельности лаборатории.

Расти в профессии надо постоянно:

— У лаборантов химического анализа, как у всех работников АО «Томскнефть» ВНК, ежегодно есть возможность повысить свой уровень, пройдя тестирование, — рассказывает Ольга. — Там проверяются их знания по основной профессии, знания методик проведения испытаний, техники лабораторных работ, также соответствие требованиям безопасности труда. При высоких результатах у работников есть возможность получить надбавку к зарплате от 5 до 20%. Перед тестированием с лаборантами занимаются инженеры-химики.

Показать свои знания и таланты удается не только во время тестирования и повседневной работы, но и на конкурсах. В АО «Томскнефть» ВНК главный из них — «Лучший по профессии», где лаборанты демонстрируют знания теории и практических навыков.

Текст: Мария Симонова

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