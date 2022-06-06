Безопасность и скринэйджеры.

Что думают современные родители, учителя и психологи о детях и гаджетах

6 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: Алина Валишевская

Рожденные в эпоху интернета. Выросшие со смартфонами. Каких-то 20 лет — и на место тинейджеров незаметно пришли скринэйджеры: подростки с «экранами» в руках.

В нашем спецпроекте с МегаФоном мы поговорили с родителями и экспертами: что же на самом лучше делать вместо бесполезного ворчания на тему «этих ваших интернетов», когда можно заводить смартфон ребенку, какими должны быть правила безопасности и, конечно же, какая альтернатива есть у предложений из серии «отлипни от экрана» и «сходи погулять».

Что говорят родители

У Дмитрия есть дочь-школьница. Сам он неоднократно выступал в качестве эксперта в области образования и участвовал в ИТ-проектах, где поднимались вопросы безопасности детей в интернете.

— У моей дочери до 9 лет не было сотового, и все было хорошо, проблемы с интернетом у нас не существовало вообще. Потом телефон у нее все-таки появился, но вынужденно — у других детей в классе телефоны уже были, намечалась проблема социализации. Что произошло дальше?

Во-первых, появились игры, а с ними совладать сложно, они моментально затягивают. Приведу в пример себя: когда у меня появился компьютер, я играл в Wolf3dD до шести утра, а потом с красными глазами шел в университет. И это я был уже взрослым человеком! А ребенку оторваться еще сложнее. За каждой игрушкой идет следующая, любые «сторы» обеспечивают установку неограниченного количества всяческих «залипалок» и так далее.

Другая проблема — зависание в соцсетях. Клиповый медиаконтент, короткие ролики — социальные сети великолепно ловят на это людей, у которых есть свободное время, и детей, у которых его еще больше. Лично не засекал, но у меня такое ощущение, что ребенок может несколько часов безотрывно просто смотреть все ролики подряд. На платформах все настолько грамотно сделано, что оторваться от этих медиасборников и информационных развалов невозможно. У большинства детей до 10-12 лет еще нет целеполагания, понимания, что они тратят время зря. Они просто получают удовольствие, по сути, это как жвачка.

Моя личная позиция — чем позже интернет придет в жизнь ребенка, тем лучше. По той простой причине, что самостоятельно противостоять многим соблазнам дети не в состоянии. Но! Строгий запрет или очень позднее знакомство с сетью — тоже не вариант, у ребенка могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками. Идеально, когда ребенок становится проводником, а родитель — другом, помощником. Помогает войти в сеть, показать, чем можно заниматься, подсказывает интересные вещи.

Есть куча интереснейших ресурсов. На том же YouTube я нашел лектора из Екатеринбурга, у которого канал «Математические фокусы и загадки». Простой учитель, классно рассказывает. Сидел как-то в машине, смотрел. Когда дочь пришла с тренировки, попросила телефон. У нас действует правило: пока мы едем до дома, она играет на моем смартфоне, потому что там стоит ограничение по времени. Увидела у меня эти загадки и фокусы, заинтересовалась, потом полчаса смотрела, просила еще. Вот такие вещи надо рекомендовать, их много. Например, хрестоматийный советский киножурнал «Хочу все знать» — он тоже есть на YouTube, дети на него подсаживаются капитально.

Что говорят педагоги

— Как только мне дали классное руководство, мы с детьми сразу проговорили несколько важных моментов. Первое: за все, что они делают за пределами школы, несут ответственность их родители. Второе: интернет — это пространство, которое помнит все. Если вы что-то куда-то выкладываете, комментируете, это разносится моментально повсюду, и это видят все. Дети постоянно об этом забывают, приходится напоминать, проговаривать снова и снова. Я всегда им повторяю: «Следите и за тем, что вы говорите, и за тем, что вы пишете в соцсетях, это одинаково важно». Насмотревшись Tik-Tok, кто-то пытался делать пранки, подшучивать над учителями, друг другом. Но в основном это были безобидные розыгрыши. Бывали разные случаи, о которых рассказывали ученики: и взломы аккаунтов, и просьбы от мошенников перевести деньги. Но хочу отметить, что в плане денежной безопасности современные дети достаточно информированы, они уже знают, как себя защитить.

Если я вижу, что кто-то из учеников начинает выкладывать в соцсетях что-то непотребное, связываюсь с родителями, задаю наводящие вопросы, осторожно выясняю, что случилось. Были случаи, когда у кого-то из детей начинали появляться очень агрессивные посты, а потом выяснялось, что в семье сложилась неприятная ситуация, и ребенок таким образом выражал свой протест. Поэтому разговаривать нужно не только с детьми, но и родителями.

Взрослым бы рекомендовала строить доверительные отношения со своими детьми. Простыми словами объяснять, что за все, что они делают в интернете, они несут ответственность. Это могут увидеть друзья, родственники, кто угодно. А так как у нас небольшой город, то увидят все. Нужно следить и думать наперед, готов ли ты нести ответственность за то, что выложил или сказал.

— Этой весной мы организовали серию онлайн-мероприятий для детей всех подшефных учреждений фонда в Томской области, где рассказывали о безопасности в интернете. Мы говорили о том, как защитить свои персональные данные, что такое двухфакторная авторизация, как создать надежный пароль, что представляет собой кибербуллинг, как люди с ним сталкиваются, как можно себя защитить.

Конечно, нельзя утверждать, что теперь все дети знают, как обезопасить себя от любых угроз в интернете. Ребята, с которыми мы работаем, разные, и информацию они воспринимают по-разному. Кто-то уже знаком с основами интернет-безопасности, другие слышат об этом впервые. В любом случае с этим нужно работать постоянно, начинать с объяснения самых элементарных вещей.

Например, что надо обратиться к кому-то из старших, если произошло что-то неприятное, а не мириться и чего-то ждать. Интернет всегда вокруг нас, игнорировать этот факт невозможно, с этим нужно жить и учиться взаимодействовать. Разных неприятных историй бывает много и с детьми, и со взрослыми, вроде бы уже и опытными людьми. Поэтому безопасность в интернете — это тема, на которую нужно говорить со всеми и всегда.

— Строгих регламентов относительно того, что учителя должны разговаривать с детьми о безопасности в интернете, в школах нет. Есть рекомендации для классных руководителей — провести классный час на эту тему, рассказать о правилах поведения в интернете: что делать, чтобы защитить свои личные данные, обезопасить себя от нежелательных контактов и так далее.

Интернет по сути, если грубо провести черту, делится на два больших блока: развлечения и полезная информация. Получается, что у ребенка всегда под рукой инструмент, с помощью которого он может получить любое развлечение. Тогда ребенка сложнее мотивировать к обучению, чем когда у него этого телефона нет. С другой стороны, этот инструмент можно использовать и в образовательных целях. Скидывать детям обучающие материалы, чтобы они читали. Поэтому нужен гибкий комплексный подход.

Мы, со стороны школы, даем детям важную информацию, но и родители должны следить за своим ребенком, его жизнью, разговаривать, объяснять. В первую очередь, на мой взгляд, стоит работать именно с родителями, чтобы они понимали, что такое цифровая безопасность, как она устроена, как действовать в случае утери данных и как защитить своего ребенка.

Что говорят специалисты

— С одной стороны, интернет не такой уж и страшный. Да, он таит в себе много опасностей, но их хватает и в обычной жизни.

Как только ребенок делает первые шаги, мы сразу начинаем его учить: куда ходить можно, куда нельзя, как правильно переходить дорогу, чего делать не следует. С интернетом примерно та же история. До ребенка нужно донести, что он дает массу возможностей, но в нем и много всего нехорошего. Начиная с простейшего — ребенок может нечаянно кликнуть по ссылке и заразить гаджет вирусом.

Если говорить о плюсах, то, например, подростку в интернете значительно проще найти «своих», чем в собственной школе. В классе 30 человек, но они смотрят «не то», читают «не то», а в бескрайнем пространстве интернета людей куда больше. В этом однозначно его преимущество. Плюс — постоянный доступ к разнообразной информации, нужной и для учебы, и просто для себя.

Родителям очень важно понимать, что как только у их ребенка появляется собственный смартфон, стоит оговорить правила: какие могут быть последствия у тех или иных действий, и что стоит предпринимать, если неприятность все-таки случилась.

Это решается, с одной стороны, разъяснительными беседами. С другой, — технологическими способами — установкой специальных приложений. С одной стороны, эти ограничения придуманы не зря, с другой, из-за них ребенок может пропустить что-то интересное. Поэтому и важна гибкость, трезвый взгляд на каждую ситуацию.

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Фото: Серафима Кузина, из личных архивов героев

Иллюстрации: Алина Валишевская

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