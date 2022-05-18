Кадры решают.

Руководители Томского филиала ССК встретились со студентами томского университета и техникума

18 мая 2022 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Пополнение кадрового резерва, поиск хороших специалистов — чрезвычайно важная задача для предприятия, где заботятся о развитии.

Сибирская Сервисная Компания много лет активно сотрудничает с высшими и средне-специальными учебными заведениями. Традиционно весной для студентов и выпускников проходят ярмарки вакансий, молодежные форумы и Дни карьеры.

Руководители Томского филиала ССК в рамках региональной акции «Неделя с работодателем» встретились с учащимися Томского Политехнического Техникума.

Фото: предоставлено АО «Сибирская Сервисная Компания»

«Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. С юного возраста нужно воспитывать и развивать себя, ставить высокие цели и идти к ним, пробовать, набираться опыта, учиться практическим навыкам у лучших, — отметил директор Томского филиала АО „ССК“ Андрей Георгиевич Кошелев. — В нашей компании есть возможности для того, чтобы стать высококлассным специалистом и состояться в профессии. Ежегодно производственную и преддипломную практику у нас проходят перспективные студенты, которые в будущем становятся сотрудниками компании и пополняют кадровый резерв».

Встреча проходила в дружественной обстановке. Студенты подробнее узнали про компанию, работу с молодыми специалистами, возможности трудоустройства и карьерного роста. Поделился директор Томского филиала Сибирской Сервисной Компании и интересными фактами из своей биографии. Он сам прошел путь от помощника бурильщика до руководителя крупного подразделения компании. Постоянная потребность учиться и осваивать новые знания, энергия, трудолюбие, вера в свои силы, искренняя любовь к делу, которым занимаешься — эти качества помогли Андрею Георгиевичу Кошелеву добиться высоких результатов в профессии. Личный пример вдохновляет лучше всего.

«Мы очень рады, что нашим студентам была предоставлена возможность лично познакомиться с руководителями одной из крупнейших нефтесервисных компаний в России. Считаю, что профориентационная работа играет ключевую роль в образовательном процессе и большая удача, когда работодатели в него вовлекаются, — рассказала Марина Александровна Мазур, заведующая производственными практиками ОГБПОУ „ТПТ“. — Студенты проявили большой интерес к Сибирской Сервисной Компании. Многие из них готовятся предложить свои кандидатуры на соискание вакантных позиций сразу после выпуска в июне 2022 года. Надеюсь, что профессиональные замыслы студентов реализуется. Благодарим Томский филиал АО „ССК“ за внимание к техникуму и сотрудничество в сфере развития кадрового потенциала Томской области».

Для многих филиалов Сибирской Сервисной Компании кузницей кадров является Томский Политехнический Университет. Весенние Дни карьеры собрали в этом году здесь более 80 предприятий из разных регионов России и зарубежья. Около тысячи студентов и выпускников вуза посетили мероприятие, чтобы познакомиться с потенциальными работодателями. Был здесь представлен и Томский филиал АО «ССК».

Фото: АО «Сибирская Сервисная Компания»

«Сибирская Сервисная Компания давно и плодотворно сотрудничает с Томским Политехническим Университетом. Мы обмениваемся информацией, присылаем свои заявки с просьбой найти того или иного специалиста. Отрасль развивается, уровень сотрудников растет, — отметила Ирина Анатольевна Шкреба, заместитель директора по персоналу Томского филиала. — Известная фраза о том, что „кадры решают все“ актуальна и сейчас. Чрезвычайно важно найти думающих, образованных, со здоровыми амбициями молодых людей. В нашей Компании есть возможности для того, чтобы раскрыть их личностный, научный и творческий потенциал. Надеемся, что они смогут привнести новые идеи и реализоваться с пользой для себя и компании».

АО «Сибирская Сервисная Компания» — одна из наиболее значимых и успешных негосударственных российских компаний — 22 года предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. Член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков.

Сибирская Сервисная Компания

АО «Сибирская Сервисная Компания»

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Томский филиал АО «ССК»

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