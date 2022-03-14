Завод в Топках: как работает крупнейший за Уралом производитель цемента

14 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серфима Кузина

Топкинский цементный завод в Кемеровской области, отметивший в прошлом году свое 55-летие, — крупнейший за Уралом производитель цемента. За год здесь выпускают до 3,7 млн. тонн продукции.

«Томский Обзор» побывал на предприятии, входящем в состав холдинга «Сибирский цемент».

Первая производственная линия на Топкинском цементном заводе была запущена в 1966 году. Хотя история предприятия началась раньше — в 1946-м, с предварительной разведки Соломинского месторождения известняков. Сырье — известняк и глину — для производства цемента здесь добывают до сих пор.

Топкинский цементный завод. Фото: Серафима Кузина

— Перед тем, как извлекать известняк, на определенном участке карьера мы производим бурение, затем — взрыв. За один сезон осуществляется всего три взрыва, на каждый приходится порядка 120-150 тыс. тонн массы. С помощью экскаватора горная порода грузится в самосвалы и отправляется на производство, — рассказывает технический руководитель горными работами Станислав Потапов. — Карьер обводненный, то есть, содержит грунтовые и осадочные воды, поэтому у нас стоит водоотлив с пятью насосами. В зависимости от потребностей производства, часть воды откачивается по водоводу с карьера на завод.

Добыча сырья в карьере. Фото: Серафима Кузина

В процессе добычи сырья задействованы электрические (ЭКГ) и дизельные экскваторы (Liebherr), перевозят добытую породу БелАЗы и самосвалы LGMG MT86 Н. Последние пополнили парк горнотранспортной техники в этом году.

Максимальная скорость движения в карьере — 25 км/ч. Фото: Серафима Кузина

Цемент на Топкинском заводе изготавливают мокрым способом, то есть — с использованием воды. Производство работает непрерывно. Глина из карьера перерабатывается в отделении глиноболтушек — здесь готовят шлам, который затем подается на завод по трубопроводам. Известняк же сначала попадает на склад, а затем — в дробильный цех, где его измельчают до определенного размера.

Самое интересное происходит в цехе сырьевых мельниц. Здесь известняк перемалывают, с добавлением глиняного шлама и воды. Сырье загружается в бункер, далее через питатель дозируется в мельницу, которая разделена внутри на две камеры. В них материал измельчается и истирается с помощью мелющих тел — металлических шаров.

Всего на заводе девять мельниц, но в зимнее время в производстве задействованы только четыре-пять. Фото: Серафима Кузина

За работой огромных мельниц следят машинисты с помощью компьютера: контролируют температуру, расход воды и другие параметры.

— Цифровизация производства составляет 80%, машинист видит все, что происходит. У нас на заводе есть общая система — технический портал, в режиме онлайн осуществляется контроль за работой всего предприятия, — рассказывает директор по производству ООО «Топкинский цемент» Илья Братцев.

Светлана Пулькова на заводе уже более 20 лет. Сначала была бассейнщиком, потом перешла в помощники машиниста, сейчас она — старший машинист. Работа тяжелая: смены длятся по 12 часов. Время от времени Светлана исполняет обязанности мастера смены в своем подразделении, по обязанностям он напоминает администратора — регулирует работу персонала. Фото: Серафима Кузина

Полученный после перемалывания в мельницах сырьевой шлам перекачивают в вертикальные бассейны, затем — в горизонтальные. Здесь готовится специальная смесь — рабочий шлам, который затем подается на 185-метровые печи для обжига, где поддерживается температура порядка 1,5 тысяч градусов Цельсия. Внутри вращающихся печей шлам спекается в клинкер. Затем проходит через специальный холодильник, где охлаждается до 90 градусов, и отправляется на склад, где ждет дальнейшей переработки.

Фильтры газов в печах заменяют каждые два года по очереди. К 2023 году в планах заменить фильтры оставшихся несколько печей. Фото: Серафима Кузина

Контролирует печи тоже машинист: с помощью компьютера он может изменить скорость вращения, расход газа, температуру. Однако есть важный нюанс — многие параметры процесса специалист должен определять визуально «на глаз».

Фото: Серафима Кузина

— Обжиг клинкера — очень важный процесс, от него во многом зависит качество цемента, — отмечает Илья Братцев. — Несмотря на цифровизацию и автоматизацию, оценка работы печей без участия человека невозможна. Необходимо внимательно следить за процессом и по необходимости корректировать работу агрегата. Ошибаться специалисту нельзя, печь — опасный агрегат.

Фото: Серафима Кузина

Последний в производственной цепочке — цех помола, где клинкер вместе с гипсом снова отправляют в мельницу, но уже цементную. После помола получается уже готовый цемент.

Качество сырья и готовой продукции проверяют здесь же, на заводе, в собственной лаборатории:

Специалисты испытывают время загустевания цемента в термостате: жидкий раствор заливают в формы и получают образцы, которые нагревают при 38 и 60 градусах, а потом охлаждают при 27 градусах. Фото: Серафима Кузина

Готовую продукцию Топкинский цементный завод отправляет не только российским потребителям — Сибирь, Урал, Дальний Восток, Поволжье, — но и в другие страны, например, в Казахстан.

Упаковочный цех. Фото: Серафима Кузина

Предприятие принимает участие в реализации различных крупных проектов в Кузбассе и соседних регионах. Так, в настоящее время в Кемерово идет строительство Сибирского кластера искусств, спорткомплекса «Кузбасс-Арена», жилого района Лесная поляна. В декабре 2021 года было завершено возведение горно-обогатительного комбината в Томской области.

Фото: Серафима Кузина

В настоящее время на Топкинском цементном заводе работает более тысячи специалистов, довольно много молодежи:

— В 2021 году завод присоединился к национальному проекту «Производительность труда», наши сотрудники прошли обучение. Результаты есть — за полгода сократились производственные затраты, повысилась эффективность оборудования сырьевого цеха, — отмечает управляющий директор ООО «Топкинский цемент» Алексей Оспельников, — Профессия цементника — выбор мужественных и преданных своему делу людей. Именно такие специалисты у нас и работают, сложились даже целые рабочие династии. К сожалению, в прошлом году ушел из жизни последний сотрудник, который работал на заводе в годы основания. Со всеми ветеранами производства, а их 650, мы постоянно поддерживаем связь.

Текст: Анастасия Нейзлер

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