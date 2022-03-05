Лыжи, коньки, «ватрушки», чучело Масленицы, или как проводить зиму по-томски

5 марта 2022 / Фото: Серафима Кузина

Если верить календарю, то зима, наконец, закончилась. Идет масленичная неделя, впереди — длинные выходные.

Как отвлечься и провести их активно, пока еще лежит снег? Вместе с мобильным оператором Tele2 подготовили для вас несколько идей, где и как можно организовать собственные проводы зимы — на воздухе и с блинами.

Зимние прогулки полезны

Фото: Серафима Кузина

Одно из главных томских пространств, где можно опробовать все зимние активности разом, — это стадион «Политехник» (или как по старой памяти его называют томичи — «Буревестник»). Во-первых, у парка удобное местоположение — сюда можно без проблем добраться и на личном, и на общественном транспорте. Во-вторых, на «Политехнике» работает прокат лыжного инвентаря. В-третьих, и это самое главное, здесь можно прогуляться по заснеженному лесу вдоль Томи, наслаждаясь живописными пейзажами и вдыхая свежий морозный воздух.

Необязательно ставить рекорды и устраивать забеги на время. Для укрепления здоровья достаточно спокойной прогулки с перерывом на чай. Сюда отправляемся в первую очередь, предусмотрительно захватив с собой термос, бутерброды, power-банк и наушники, транслирующие любимый плей-лист с телефона. Несомненно — прогулки по нашим сибирским просторам придают сил, бодрости и улучшают настроение.

Фото: Серафима Кузина

Наблюдение дня: перекус на свежем воздухе вкуснее в сотни раз, а гулять по парку под звуки любимой музыки приятнее, чем в тишине. Да и время пролетает незаметно. Главное, что мобильный интернет здесь ловит, и плейлист не нужно загружать в память телефона — можно без проблем слушать онлайн. Качеству связи в Томске и пригородах оператор Tele2 всегда уделяет особое внимание, потому что здесь сконцентрировано более 70% населения области. Только в прошлом году оператор разместил в городе более ста 4G-передатчиков, благодаря которым сигнал работает на большие расстояния. Ну, а мы выходим из парка и следуем дальше.

Любишь кататься, люби и «ватрушку» таскать

Фото: Серафима Кузина

Катание с горки — традиционная зимняя забава, которая не требует особой спортивной подготовки. Особенно ледяные горки любят дети. Хотя на самом деле этому развлечению, как говорится, все возрасты покорны. И особенно популярны, конечно же, тюбинги, или катание на «ватрушках».

В Томске и его окрестностях немало мест, где можно весело и безопасно покататься на надувных санках. Но мы рекомендуем горнолыжный парк «Эдельвейс» возле села Лучаново. Сюда можно приехать и со своим инвентарем, и взять напрокат.

Фото: Серафима Кузина

Невероятные ощущения в момент спуска стоят того, чтобы снова и снова взбираться на гору, взвалив на себя инвентарь — лучше любого фитнеса. В крайнем случае, можно воспользоваться подъемником. Услуга платная, но она позволит сэкономить время и силы. Главное, о чем следует помнить, — это техника безопасности.

Стою на лыжне я, в лыжи обутый

Если вы не знаете, где в Томске лучше всего размяться на беговых лыжах, то наш совет — парк «Метелица» в Академгородке. Здесь можно покататься на лыжах и «ватрушках» по хорошо оборудованным трассам. Главный плюс этого места — замечательный сосновый лес, где можно и начать путь к собственным спортивным рекордам, и просто неспешно прогуляться, чтобы как следует зарядить «батарейки».

— Я в этот раз решила, что останусь в статусе болельщика, и на трассу не вышла. Но фотографии в чат с друзьями все разно отправила. Возможно, кто-то из них воспользуется моей идеей и хорошо проведет выходной. Фото: Серафима Кузина

Мы уверены, что после таких тренировок у вас будет не только румянец на щеках, но и целая куча фотографий в телефоне. Делиться ими можно прямо с места событий. Высокая скорость мобильного интернета от Tele2 позволяет выкладывать любое количество фото в соцсети и мессенджеры без промедлений. А если хочется поделиться «живыми» эмоциями, можно устроить видеозвонок с друзьями, например. У Tele2 сплошное покрытие скоростного 4G-интернета по всей Томской агломерации.

На коньки!

Фото: Серафима Кузина

Ну и, конечно же, не забываем о таком замечательном зимнем виде развлечений, как коньки. Каждую зиму во всех районах Томска открывается множество катков: можно выбрать тот, что расположен ближе к дому, или же наоборот вариант, где значительно оживленнее. Один из самых больших городских катков — тот, что ежегодно открывается на Мавлюкеевском озере в районе улицы Эуштинской. Городская легенда гласит, что когда-то на этом месте не без помощи жителей Заисточья утонул конокрад по фамилии Мавлюкеев. Отсюда, согласно народной молве, и пошло название озера. И хотя краеведы историю не подтверждают, этой страшилкой с удовольствием потчуют приезжих студентов, которые проживают в расположенном по соседству общежитии «Парус».

— Лично у меня здесь получились одни из самых эмоциональных фото! Место здесь оживленное, поэтому нагрузка на сеть высока, но с интернетом проблем не возникает: можно не только отправлять снимки и видео, но и выходить в прямой эфир прямо на коньках. А можно, например, заранее договориться с друзьями из разных городов, выйти на каток одновременно и организовать коллективный видеозвонок. Фото: Серафима Кузина

Впрочем, здесь в любое время года есть народ. Не только студенты, но и вообще все томичи, кому хочется побыть поближе к природе. Кто-то катается на коньках, кто-то гуляет, наслаждаясь видами. И пока лед не растаял, советуем хоть раз здесь побывать.

Главное, можно не волноваться, — связь на льду не прервется в самый ответственный момент. Кстати, еще один интересный факт в копилку: потребление мобильного интернета томичами с каждым годом растет. По данным Tele2, в Томской области в прошлом году оно выросло на 30%, а в самом Томске еще больше — на 40%. И чтобы жителям было комфортно в онлайне, оператор постоянно строит новые базовые станции и точечно улучшает покрытие. Поэтому можно смело отправляться изучать Томск и его окрестности с одним только мобильным телефоном в руке.

А если хотите провести исключительно блинные выходные, то 6 марта в Томске и пригороде вас ждут: Широкая Масленица в Первом музее славянской мифологии: выступление ансамбля белорусской песни «Медуница» и творческой группы Дома детства и юношества «Факел». Начало в 12:00, ул. Загорная, 12. «Весенний хоровод» в Музее деревянного зодчества: экскурсии по залу «Русская изба», мастер-класс по росписи плоской деревянной матрешки. Начало в 10:00, в 12:00 и в 14:00, пр-т Кирова, 7. Масленица в Горсаду: фотозоны, конкурсы и забавы, небольшие сувениры и подарки от партнеров, тематическая ярмарка. Начало в 12:00, ул. Герцена, 6. Экстремальная Масленица в «Экстрим-парке»: концерт, конкурсы, фотозоны, горячие блины, ярмарка, лотерея, призовой столб и традиционное сожжение чучела. Начало в 13:00, ул. Сосновая, 2б. Масленица в сельском парке «Околица»: катание на хаски, перетягивание каната, масленичный столб с призами, блины, шашлыки, чай и кофе, ярмарка, мастер-класс по росписи глиняных изделий и сожжение чучела. Начало в 12:00, село Зоркальцево, ул. Садовая.

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