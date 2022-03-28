Зарплатная карта ПСБ: 7 плюсов

28 марта 2022

Зарплатная банковская карта — не просто удобный способ вовремя получать заработанные деньги. Она может приносить дополнительный доход и давать другие привилегии.

Какие преимущества дает зарплатная карта ПСБ? Рассказываем по порядку.

1. Бесплатное обслуживание

Времена, когда за выпуск и обслуживание пластиковой карты надо было платить, уходят в прошлое. Сегодня эта трата бессмысленна — есть достойные варианты. К ним, безусловно, относится зарплатная карта ПСБ. Единственный момент, который требует оплаты, — это SMS-оповещение. Но если оно неактуально, его легко отключить. Приятные сообщения о зачислении зарплаты в ПСБ бесплатны, также всегда доступна альтернатива в виде пуш-уведомлений от мобильного приложения.

2. Выгодный кешбэк от покупок

Дальше смотрим на привилегии. Для тех, кто заботится о своих финансах, имеют значение такие моменты, как размер кешбэка от покупок, возможность получать определенный процент на остаток по счету и то, в каком виде эти бонусы выплачиваются. Здесь важно отсутствие ограничений — чтобы бонусы можно было использовать в любое время, не дожидаясь накопления определенной суммы. И, конечно, тратить на те вещи, которые действительно нужны и интересны, а при желании — превратить и в наличные деньги. Система привилегий ПСБ построена так: бонусные баллы поступают на отдельный бонусный счет раз в месяц. Их можно мгновенно перевести на счет своей зарплатной карты и распорядиться как душе угодно: переложить в копилку, потратить или снять наличные. Один бонусный балл равен одному рублю.

Что касается размера кешбэка, то флагманская зарплатная карта ПСБ «Твой плюс»* предполагает максимальную «доплату» от банка в 5 тысяч рублей в месяц. Как их можно зарабатывать? Есть два варианта: либо получать 5% годовых на любой остаток по счету, либо — кешбэк до 7% в трех выбранных категориях товаров, плюс кешбэк 1% от всех остальных покупок при выборе любого варианта. Удобно, что категории можно определять самостоятельно и бесплатно менять раз в месяц в мобильном или интернет-приложении. Для того, чтобы бонусная система работала, достаточно потратить по карте 5 тысяч рублей в месяц. Варианты товаров для кешбэка предложены классические, но удобно, что столовые, кафе, рестораны и фастфуд объединены в одной категории.

3. Дополнительные бонусы от партнеров

Только на выбранных категориях бонусы для обладателей зарплатной карты ПСБ не заканчиваются. Есть выгодные предложения по кешбэку на разные товары от партнеров банка, они регулярно меняются. И, конечно, не стоит забывать про акции от платежной системы «Мир**»: там тоже бывают интересные варианты для экономии. С помощью мобильного и интернет-банка можно самому выпустить цифровую карту системы «Мир» и расплачиваться с ее помощью. Если цифровой вариант неудобен, всегда можно бесплатно получить пластиковую карту в отделении банка.

4. Спецусловия по кредиту и ипотеке

Другие важные плюсы от ПСБ для тех, кто получает в нем зарплату, — специальные условия на потребительские кредиты и ипотеку. Льготы связаны с тем, что основная информация про финансовое положение своего клиента банку уже доступна. Поэтому есть возможность получить ипотеку или потребительский кредит по пониженной ставке (условия в каждом случае индивидуальны). При этом подать заявку на рассмотрение и получить финальное решение можно как в мобильном, так и в интернет-банке.

5. Комфорт использования

Выбирая зарплатную карту, стоит подумать и об удобстве ее использования. У карт ПСБ в этом плане целый ряд существенных плюсов. Так, например, в рамках зарплатной карты «Твой плюс» можно снять наличные в банкомате любого банка без процентов, причем на всей территории России. Пополнить карту ПСБ тоже несложно. Если выбрать в мобильном или интернет-приложении опцию «Пополнить», то деньги с карты другого банка придут безо всякой комиссии со стороны ПСБ. Также можно положить на свою карту деньги без процентов через банкоматы ПСБ и Альфа-Банка. Что касается переводов, то бесплатно по системе быстрых платежей можно перевести до 100 тысяч рублей в месяц. Также есть возможность перечислить до 100 тысяч рублей без комиссии по реквизитам.

6. Дополнительные карты на один счет

У клиентов ПСБ есть возможность завести дополнительные бесплатные карты банка, привязанные к тому же счету, что и основная. Это хороший вариант для семей, многие оформляют их для своих родственников. При необходимости с помощью мобильного или интернет-банкинга можно установить лимит на расходы по дополнительным картам. Кстати, владельцы таких карт также могут рассчитывать на различные льготы.

7. Дистанционные сервисы

Простые и функциональные в использовании мобильное и интернет-приложение — еще один значимый плюс. В ПСБ в них можно провести большую часть всех операций. Приехать в банк понадобится, по большому счету, только один раз, — при открытии карты или в случае необходимости ее замены. Дальше взаимодействовать с ПСБ можно дистанционно. Для решения вопросов по всем организациям, чьи сотрудники получают зарплату в ПСБ, прикреплен свой персональный менеджер.

Еще один важный момент — клиентская поддержка. Консультацию и помощь всегда можно получить максимально быстро и без лишних усилий. Клиенты ПСБ могут написать в чат в мобильном приложении — на связь выйдет сначала бот, а при необходимости к беседе быстро подключится оператор. Ответят на вопросы в чатах банка в мессенджерах. Но если вам удобнее поговорить со специалистом, то в ПСБ хороший колл-центр, где оперативно отвечают на вопросы.

На правах рекламы

*Зарплатная карта «Твой плюс» выпускается на платежной системе Мир, кобэйдж Мир & UnionPay. Выпуск дополнительных 5 карт бесплатно. Обслуживание основной карты бесплатно. Комиссия за перевод по номеру карты в сторонние банки 1,5% (min 30 рублей). Переводы по номеру телефона в сторонние банки (Система быстрых платежей) осуществляются без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Свыше — комиссия 0,5% от суммы перевода (max 1 500 рублей.). Оплата ЖКУ (если поставщик зарегистрирован в ГИС ЖКУ), сотовой связи, интернета, а также налогов, штрафов, пеней и прочих платежей в бюджетную систему РФ осуществляется без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Максимальный ежемесячный лимит снятия денежных средств до 1 000 000 рублей в месяц, без комиссии снять наличные можно в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Альфа-Банк, Россельхозбанк, УБРиР). Бесплатные снятия в банкоматах других банков до 150 000 рублей, за снятие свыше 150 000 рублей в месяц — комиссия составляет 2% (мин. 299 рублей). Подключение услуги смс-оповещения автоматическое: первые 30 дней после проведения первой финансовой операции по карте –бесплатно, далее — 59 рублей в месяц. Ежемесячный бонус на выбор клиента: 5% на остаток по счету карты или кешбэк до 7% по 3-м категориям (+1% кешбэк на все остальные покупки). Начисление процентов и баллов кешбэка проходит при общей сумме покупок по карте от 5 000 рублей в месяц. Для получения кешбэка и процента на остаток необходимо подключиться к программе лояльности «Кешбэк» и выбрать ежемесячный бонус в интернет или мобильном банке. Максимальная сумма начисления кешбэка и процентов в месяц — 5 000 баллов. Начисление производится в кешбэк-баллах (1 балл = 1рубль). Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время. Баллы начисляются не позднее 20-го календарного дня каждого месяца за операции предыдущего месяца.

Подробные правила программы лояльности и предоставления услуг, а также тарифы, условия выпуска и обслуживания карт в ПАО «Промсвязьбанк» можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

**Список партнеров, условия подключения к программе и начисления кешбэка в рамках программы лояльности «Привет, Мир!» на сайте privetmir.ru.

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