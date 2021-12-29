Подземная лаборатория. Как в Красноярском крае строят уникальный исследовательский объект

29 декабря 2021 / Томский Обзор

В шести километрах от города Железногорска в Красноярском крае идет большое строительство. Через несколько лет здесь заработает уникальный объект — подземная научно-исследовательская лаборатория, или ПИЛ.

Место для комплекса определено на глубине 500 метров, в гнейсовых породах Нижнеканского скального массива. Их исследование «Красгеология» начала еще в 1992 году. Встречаются скальные массивы с уникальными свойствами такого типа довольно редко — они есть в Канаде, Скандинавии и России.

Гнейс — это слоистая горная порода, в составе которой есть кварц, полевые шпаты, темноцветные минералы вроде слюды и еще целый ряд минералов. Это очень древнее образование, сформировавшееся в архейскую эру: от 2,6 до 3,2 миллиардов лет назад.

Гнейсы похожи на гранит, но прочнее и более упруги, чем он. Место, где идет стройка — поверхность огромного, и, как предполагают ученые, целостного массива из этой породы. В нем и будет располагаться лаборатория. Енисейский участок Нижнеканского скального массива был выбран после многолетних изысканий в разных регионах страны, как наиболее подходящий для безопасной финальной изоляции высокоактивных РАО.

Енисейский участок Нижнеканского скального массива Фото: НО РАО

Места размещения для пунктов финальной изоляции РАО сразу пытались найти рядом с предприятиями, исторически связанными с радиоактивными отходами. Одним из них был Горно-химический комбинат, ГХК. Указ о его создании был подписан Сталиным в 1950 г. ГХК стал третьим комбинатом по производству оружейного плутония-239 после озёрского «Маяка» и СХК под Томском. Рядом с предприятием начал строиться город, первоначально получивший название Красноярск-26. Железногорском он стал позднее, уже в 1990-х. С архитектурной точки зрения, город очень похож на другое сибирское ЗАТО — Северск. Кстати, отходы 1 и 2 класса из Северска могут отправиться именно в Железногорск, если решение о создании здесь пункта финальной изоляции РАО будет принято.

Лаборатория, которую здесь построят, станет частью единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами в России. В случае, если исследования докажут соответствие места, здесь в случае получения соответствующей лицензии будет создан пункт глубинной изоляции РАО 1 и 2 классов. Пока они находятся на временном хранении, срок которого не превышает 70 лет. Финальная изоляция подразумевает изоляцию отходов на столетия вперед.

По словам Сергея Шаранова, руководителя Информационного центра филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО», сейчас в мире работает около двух десятков таких научных объектов. Их истории похожи во всех странах, и все они пока функционируют в лабораторном режиме: «Сначала строят ту часть пункта, которая используется для исследований. Там проверяют, чтобы не было воды, трещин в породе и других проблем в месте, где будет проходить финальная изоляция отходов», — поясняет Шаранов.

По его словам, задача лаборатории — смоделировать условия долговременной изоляции и доказать безопасность размещения РАО в этом месте. «Здесь, в этой части скального массива, находится большой „чемодан“ 1,5×1,5×1,5 км, который нашли и исследовали геологи. Они взяли все необходимые пробы, но доказать гипотезу о пригодности места можно только уйдя под землю. Когда мы поймем, что здесь сухо, безопасно (причем на века), только тогда будет принято решение по изоляции отходов. Если исследование покажет, что использовать площадку нельзя, ее не будут использовать. Но Росатом минимизирует риски по проекту: всегда есть возможность уйти на меньший класс отходов — 3 и 4, или сохранить лабораторное назначение, что тоже востребовано научным сообществом. Потери вложенных государством средств не произойдет».

К будущей лаборатории будут вести 3 вертикальных ствола-шахты — технологический, вентиляционный и вспомогательный, объясняет Сергей Шаранов, руководитель Информационного центра филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Фото: Елена Фаткулина

Комплекс исследований будет идти по 150 научным направлениям. Их перечень может быть расширен, чтобы обосновать долговременную безопасность хранения. И только по итогам этих изысканий НО РАО получит лицензию.

Завершение строительства лаборатории запланировано на 2028 год, решение о размещении отходов будет приниматься еще позднее. Об этом на пресс-конференции в «РИА Томск» 16 декабря 2021 года сообщила эксперт информационного центра филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Екатерина Добреля. По ее словам, итоги исследовательской работы подведут только в середине 2030-х годов, а то и еще позднее, к концу десятилетия.

Эксперт информационного центра филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Екатерина Добреля на пресс-конференции в Томске Фото: Павел Стефанский

Строительство на площадке уже идет — работы стартовали в 2017 году. Тогда на участке была проведена рекогносцировка местности. «Ученые „Красгеологии“ и маркшейдеры филиала „Железногорский“ прошли по участку глухой тайги, наметили будущие границы [стройплощадки], осмотрели будущую просеку под линию электропередач. Ученые Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН определили места, где будут располагаться сейсмостанции и начали бурить новые скважины для исследований», — рассказала Екатерина.

Работы на стройплощадке не останавливаются в зимнее время Фото: НО РАО

По ее словам, изучение массива будет идти в течение всего времени строительства и на протяжении не менее 5 лет после постройки НКМ-лаборатории. В августе этого года институт открыл специальный филиал в Железногорске, чтобы обеспечить постоянное научное сопровождение проекта на всех этапах. Уже установлено 8 сейсмокамер, идет постоянный мониторинг — геофизический, климатический, гидрогеологический и так далее, включая и геодинамический — фиксирующий современные движения земной коры. Исследовательские скважины бурят на глубину до 700 м. Это позволяет изучать геофизические свойства площадки, ее сейсмоустойчивость и обводненность. За стройкой также наблюдают сразу шесть структур — от Правительства РФ до Роснедр.

Основные строительные работы начались в 2018 году. На них было занято порядка 600 человек. На первом этапе территорию требовалось очистить от леса, потом было получено положительное заключение Ростехнадзора на подведение электричества к площадке, после чего стартовало строительство линии электропередач протяженностью 37 километров. Было установлено 206 опор до подстанции Узловая в Сосновоборске, построена центральная трансформаторная подстанция.

2018-й год: строительство линии электропередач Фото: НО РАО

За это время на площадке побывали и ученые, и инспекторы из МАГАТЭ, и российские специалисты-экологи. В 2019 году стройку в Красноярском крае посетили представители Кристаллического клуба (Crystalline club, CRC). Это сообщество ученых, которое было создано по инициативе Интеграционной группы по обоснованию безопасности (IGSC) Комитета по обращению с радиоактивными отходами (RWMC) Агентства по ядерной энергетике Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) в 2017 году. Его участники обмениваются информацией о современных подходах и методах работы в кристаллических породах как потенциально подходящих для захоронения долгоживущих радиоактивных отходов.

2019-й: работы на площадке продолжаются Фото: НО РАО

В клуб уже входят Германия, Чехия, Румыния, Швейцария, Испания, Япония, США, Россия. Ожидается вступление Швеции, Финляндии и других стран. Первая встреча клуба прошла в Праге — тогда ее участники посетили подземную исследовательскую лабораторию «Буков». В 2018 году Crystalline club собирался в небольшом городке на японском острове Хонсю — Мидзунами, где находится одноименная лаборатория.

В 2020-м работы велись, несмотря на пандемию Фото: НО РАО

После начала пандемии коронавируса стройка не останавливалась, хотя количество технических туров на площадку и пришлось сократить. В июне 2021 года на Нижнеканском массиве побывала делегация из Томска — журналисты, ученые и политики на месте оценили, как идет подготовка места под подземную лабораторию.

Смотровая площадка на стройке — с нее видно практически весь участок, на котором идет подготовка под размещение лаборатории Фото: Елена Фаткулина

За этот год в компании завершили планировку железнодорожных путей к лаборатории, практически полностью — наземную инфраструктуру объекта и начали подготовку к буровзрывным работам.

Их начало запланировано на лето 2022 года.

2021-й: наземная инфраструктура для лаборатории практически готова Фото: НО РАО

Текст: Елена Фаткулина

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