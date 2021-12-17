Время готовить подарки.

Как использовать бонусы, о которых вы не знаете

Последний месяц года традиционно выходит очень напряженным — нужно закрыть много рабочих вопросов, разобраться с вечно откладываемыми делами, и Новый год уже вот-вот. А, значит, в скором времени люди массово бросятся в магазины за подарками для друзей и родных.

Но можно озадачиться этим вопросом уже сейчас, чтобы не стоять в бесконечных очередях и не нервничать о задержавшейся на таможне посылке.

Что полезного можно подарить близким, получив при этом бонусы, кешбэки и скидки? Разбирались в этом вопросе вместе с мобильным оператором Tele2.

Крутой гаджет с выгодой

Новый год — самое время сменить смартфон. Для тех, кто намеревается это реализовать или готов помочь сделать это родным и близким, есть хорошие новости (но нужно поторопиться). Так, все клиенты Tele2 до 27 декабря могут приобрести телефоны Xiaomi с серьезной выгодой — до 4 тысяч рублей. Получить ее очень легко. Нужно просто обменять остатки минут разговоров в пакете на скидку. Курс один к одному (1 минута равна 1 рублю). Полученный при обмене промокод нужно показать продавцу-консультанту в салоне связи или применить на сайте при покупке смартфона-участника акции. А если остатков минут в пакете чуть-чуть не хватает до заветной скидки, их можно выгодно докупить на «Маркете» Tele2. Кстати, если пользователи других операторов захотят воспользоваться крутым предложением, им не только помогут перейти в Tele2 с сохранением номера, но и перенесут остатки минут от прошлого оператора.

Все лучшее — детям

Отдельная тема для многих — выбрать подарки детям. Можно, конечно, купить какой-нибудь скин в онлайн-игре или другую прикольную штуку, но мы предлагаем преподнести что-то, за что наследник точно скажет вам «спасибо» даже через 10 лет. Например, можно подарить ребенку три пробных занятия с репетиторами по любым предметам от платформы TutGood и программы лояльности «Больше» Tele2 (причем клиентам оператора это не будет стоить ровным счетом ничего). Еще можно получить скидки и бесплатные занятия при обучении иностранному языку в Lingualeo или в Фоксфорде (подробности здесь).

Беспроигрышный вариант подарка — купить ребенку классные кроссовки. А для самых маленьких, но любознательных — книжку или альбом с карандашами-фломастерами. Все это можно приобрести с хорошим кешбэком или дополнительной скидкой, воспользовавшись предложениями программы лояльности «Больше». При этом не нужно собирать чеки или бесконечно долго копить баллы, достаточно просто быть клиентом мобильного оператора и активировать понравившееся предложение на сайте.

Многоразовый билет в кино

Ситуация с пандемией показала актуальность всяческих онлайн-сервисов. И одними из самых востребованных оказались стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры. Именно многоразовые билеты туда, а конкретно — на Ivi и Okko — можно подарить своим близким, получив кэшбэк в 8%. Вместе с сертификатом на подписку адресат вашего подарка получит доступ к огромной библиотеке кино и сериалов в классном качестве, которые можно легально смотреть на любом устройстве. А что еще нужно для уютных вечеров во время длинных январских каникул?

Кстати, посмотреть самые популярные фильмы или познакомиться с киноновинками можно и на сервисе Wink. Причем клиенты Tele2 могут сделать это абсолютно бесплатно, обменяв остатки минут в пакете на кино. Одна минута из пакета трафика будет равна одной минуте фильма, то есть за 120 минут можно, например, с удовольствием пересмотреть «Джентльменов» Гая Ричи (фильм идет как раз два часа).

Заказывай и экономь

Если описанные выше варианты подарков вам не подходят, всегда можно воспользоваться старыми добрыми онлайн-гипермаркетами. Где как не на AliExpress искать прикольные или дурацкие штуки на все случаи жизни и для всех возрастов? Кегуруми в виде дракона, пробка для бутылки с паролем или поводок для хомяка — здесь можно найти все, что только способен придумать человеческий мозг. А еще лучше, когда вместе с оригинальным подарком для близких вы возвращаете часть потраченных средств в счет абонентской платы за телефон. Такая возможность есть у всех клиентов Tele2. Партнером оператора выступает ряд известных онлайн-площадок — от AliExpress и iHerb до «Сбермегамаркет» и The Body Shop. Все, что нужно сделать, чтобы получить кешбэк при покупке (или скидку), зайти на сайт программы лояльности «Больше», выбрать нужный магазин и нажать кнопку «Активировать».

Себе любимому

Ну и конечно, не стоит забывать о самом главном человеке в вашей жизни. Новый год — отличный повод сделать полезный подарок… себе самому! Например, можно запланировать подтянуть английский в одной из крупнейших онлайн-школ Skyeng, или даже получить новую профессию на курсах Skillbox или GeekBrains. И с наступлением нового календарного года с двух ног ворваться, скажем, в прибыльную IT-отрасль! Почему нет? Кто знает, может быть, новые знания сподвигнут вас на новые свершения, подтолкнут к путешествиям, расширят кругозор, а то и кардинально изменят жизнь. Особенно приятно (если вы, конечно, клиент Tele2), что это можно сделать с выгодой для кошелька.

Вечные ценности

С близкими людьми, детьми, друзьями и самим собой разобрались. А что подарить, к примеру, коллеге? Всегда можно поделиться тем, что по-настоящему ценно в наше время, — вниманием, хорошим настроением и… гигабайтами мобильного интернета. Подарить часть своего интернет-трафика из пакета может любой клиент мобильного оператора Tele2 такому же клиенту оператора. При этом не важно, в каких городах страны они живут и какое расстояние их разделяет. Кстати, такому подарку будут ради и самые близкие люди. А гигабайты интернета можно не только дарить, но и покупать или продавать на онлайн-платформе «Маркет» Tele2. Отличная возможность пополнить баланс своего телефона, если остатки трафика в пакете позволяют.

Вместо заключения

Ну, а если вы из тех дальновидных людей, которые уже закупились всеми подарками на Новый год, и теперь расстраиваетесь, что не успели воспользоваться крутыми бонусами, не переживайте. Компании, которые действительно ценят и заботятся о своих клиентах, готовы баловать их «плюшками» не только перед главной ночью года. Круглый год! Партнеры и условия спецпредложений могут меняться, но большой выбор бонусов есть всегда. И любой клиент компании может выбрать что-то для себя по вкусу, да еще и с пользой для бюджета. Клиенты мобильного оператора Tele2, например, очень активно этим пользуются. И наверняка скоро начнут придумывать подарки уже на следующие праздники — Рождество, старый Новый год, День всех влюбленных и так далее по списку. А вы достаточно хорошо познакомились с программами лояльности компаний, услугами которых пользуетесь каждый день?

Текст: Егор Хворенков

Иллюстрации: rawpixel.com

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