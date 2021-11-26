Мистические, скрытые и прекрасные: 6 необычных базовых станций Tele2

26 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Мобильная связь, а вместе с ней и мобильный интернет, для современного человека воспринимаются как естественная часть атмосферного воздуха. Как будто так и было задумано, чтобы в любом месте люди могли звонить, смотреть смешные видео в интернете, а также всячески обмениваться контентом с друзьями или доказывать кому-то в сети, что он не прав.

Но за всей этой доступностью стоит титаническая работа инженеров мобильных операторов, которые проектируют сеть таким образом, чтобы прием сигнала у абонентов был максимально стабильным. Важнейшую роль в этом играют базовые станции — комплекты антенн, которые непосредственно принимают и передают сигналы от телефона к телефону. Базовые станции устанавливают на вышках сотовой связи не только в городах, но и в небольших населенных пунктах и даже в горах и лесах.

Именно о таких необычных вышках рассказываем в материале, который нам помогла подготовить компания Tele2.

Загадочный север Томской области

предоставлено пресс-службой Tele2

Значительная часть севера Томской области покрыта непроходимыми лесами и болотами. Но даже в самых труднодоступных местах есть люди, которым нужна сотовая связь. До некоторых населенных пунктов в северных районах региона — например, сел Новый и Средний Васюган, поселка Степановка — вообще можно добраться только по зимнику, на вертолете или по воде. Но тем не менее, там тоже строят базовые станции, позволяющие жителям оставаться на связи с внешним миром. Место для таких вышек подбирается с особой тщательностью, но все трудности в конце концов окупаются: жители близлежащих населенных пунктов могут звонить родным и друзьям.

Место силы... и интернета

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

Нельзя не упомянуть базовую станцию у деревни Окунево в Омской области. Поговаривают, что населенный пункт стоит на «месте силы», одном из «пупов Земли». Есть даже мнение, что энергетика, царящая в деревне, обладает целебным эффектом. Более того, молва об уникальности Окунево привлекает сюда «паломников» даже из других стран.

Но прогресс добрался и до этого загадочного места — Tele2 установила в деревне базовую станцию, а вместе с ней появился и мобильный интернет на скоростях 3G и 4G. Местные жители новшество оценили и активно им пользуются. В среднем в месяц, по данным компании, они «качают» 9 терабайт мобильного трафика, что весьма внушительно для деревни, где живут около 250 человек.

Интернет и лыжи

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

Мобильный интернет нужен не только в труднодоступных местах, но и в местах активного отдыха — например, на курорте в Шерегеше. Здесь мастера из Tele2 оборудовали «самую горнолыжную» станцию. Она располагается на горе Зелёная, где находится большинство лыжных трасс. Базовую станцию установили так, чтобы хороший интернет был и на соседних вершинах Курган и Мустаг. А еще здешнее оборудование может легко выдержать 40-градусные морозы, хоть на высоте таких холодов, как правило, и не бывает. Но если вдруг мороз ударит — оборудование выдержит.

Интернет быстрый, как Катунь

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

Как бы это странно ни звучало, но, оказывается, мобильный интернет в горной местности может быть быстрее, чем на равнине. Это доказывает самая «быстрая» в плане интернета базовая станция Tele2, установленная в селе Чемал. Этот населенный пункт находится на правом берегу Катуни и окружен отрогами хребта Иолго. Несмотря на близость к горам, базовая станция показала в этом месте очень высокую скорость передачи данных — 180 Мбит/с. Лучший показатель по региону.

Выше и автономней

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

А что если связать труднодоступность и высокогорье? Яркий тому пример легко встретить в природном парке Ергаки в Красноярском крае. Именно здесь находится одна из самых высоких точек Сибири, где установлена базовая станция Tele2, — гора Василия Рогового. Инженерам пришлось работать на высоте 1790 метров, но благодаря их усилиям, туристы могут без проблем вызвать экстренные службы, а также пользоваться всеми благами современных технологий, отправляя друзьям красивые фотографии себя и природы на скоростях 4G.

Кстати, сотовая связь есть только в центральной части природного парка. И Tele2 — единственный оператор, который предоставляет здесь комплексно голосовую связь и мобильный интернет. Отсутствие других операторов в этом месте отчасти можно объяснить. В парке нет линий электропередачи, поэтому базовая станция Tele2, например, работает на дизель-генераторной установке. Предусмотрены и резервные источники электропитания — ветрогенераторы. А из-за суровых природных условий к оборудованию добавили специальные климатические установки. Они охлаждают компоненты базовой станции в жару и согревают в стужу.

«Спутник» в пустыне

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

Пожалуй, самая сложная работа у базовой станции в селе Мугур-Аксы, что в Республике Тыва. Здесь можно встретить и живописные полупустынные пейзажи, и гористую местность. Село находится на территории Монгун-Тайгинского кожууна, который граничит с Монголией, но при этом из-за сложного рельефа и труднодоступности приравнен к районам Крайнего Севера.

Но как бы сложно ни было добраться до Мугур-Аксы, местные жители тоже обеспечены мобильной связью. В отличие от других базовых станций, оборудование в Мугур-Аксы работает по спутниковой связи, так как из-за гор тут нельзя установить радиорелейное оборудование, передающее сигналы непосредственно между базовыми станциями, а наземного проводного или оптоволоконного канала в селе до сих пор нет.

Это лишь шесть базовых станций — необычных по своим характеристикам и местоположению. В целом же в арсенале Tele2 таких объектов связи огромное количество. В городах, вдоль трасс, в лесах и горах, на самом далеком севере — где только не устанавливают вышки! И каждый год их количество увеличивается, так как растет и число людей, пользующихся мобильной связью, и объем потребляемого ими трафика.

Игорь Марков Технический директор филиала Tele2 в Томской области Потребление мобильного интернета постоянно растет. А в период пандемии основной рост пришелся на спальные районы, пригороды и дачи. С января трафик в Томской области увеличился на 25%. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, мы развивали покрытие в местах, где это нужнее всего. Наша цель — дать абонентам возможность оставаться онлайн, работать или отдыхать везде, где им нужно и удобно.

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