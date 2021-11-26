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Преподаватели Томского политеха.
Елена Гершелис: об арктическом проекте, любви к университету и современных студентах

Кто выбирает преподавательскую карьеру в университетском городе? Как изменилась профессия и подходы к выбору специальности? Почему не самые прикладные специальности вызывают интерес, и может ли студент отправиться в арктическую экспедицию?

Елена Гершелис, кандидат геолого-минералогических наук, доцент отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов Томского политеха рассказала «Томскому Обзору» о своей работе.

Фото: Серафима Кузина

— Во многом на то, чтобы стать преподавателем повлиял пример моей старшей сестры, работающей в вузе. Когда я была студенткой, смотрела, как она ездит на конференции, общается с самыми разными людьми. Решила, что я тоже этого хочу. На пятом курсе у меня был небольшой опыт работы в компании по специальности, но как-то не загорелось — поняла, что я не готова расставаться с университетом.

В 2014 году я получила диплом по специальности «Геология нефти и газа» и тут же попала в проект «Сибирский арктический шельф как источник газа планетарной значимости». Наш университет тогда выиграл мегагрант правительства РФ, и туда активно набирали молодых ученых. Геология нефти и газа и сибирский арктический шельф как источник парниковых газов — такое себе сочетание, но мне было интересно. Я понимала, что это что-то очень новое для нашего университета и для меня. Поступила в аспирантуру под этот проект и сразу «закрутилось». Руководителем проекта был Игорь Петрович Семилетов — профессор из Владивостока, параллельно он работает на Аляске. Он по сути «вдохнул» арктическую тематику в стены нашего университета. Арктический проект собрал отличную команду во главе с крутыми нашими и зарубежными профессорами. Это очень вдохновляло.

Фото: Серафима Кузина

А с преподаванием все сложилось само собой. Сначала была педагогическая практика в аспирантуре, потом я как-то влилась в нашу кафедру геологии и разведки полезных ископаемых, начала потихоньку вести занятия. Поняла, что мне это нравится, я получаю большое удовольствие от процесса. Конечно, поначалу было непросто, но со временем удалось справиться и с волнением, и ошибками. Преподавание — отличный инструмент для тренировки навыков публичных выступлений, своего рода психотерапия. Ты перестаешь переживать о том, что подумают студенты о тебе, и думаешь только, как донести до них то, что необходимо.

Сегодня профессия преподавателя и ученого становится все более престижной. В то время, когда я заканчивала университет, к этому относились более скептически. Мои одногруппники спрашивали, почему я решила остаться в университете, ведь можно устроиться куда-то на хорошую должность. А сейчас все больше студентов, которые не стесняясь говорят, что хотят в аспирантуру. Некоторые сразу открещиваются от преподавания, говорят, что хотят заниматься только наукой. Так или иначе, даже среди первокурсников сегодня все больше людей, которые рассматривают траекторию исследователя как вполне реальный путь.

Фото: Владимир Дударев

— Когда ты работаешь в университете, очень сложно разделить науку и образование. Всегда есть краеугольный камень: кто важнее — профессор или студент. Для меня важнее студент. Важно любить свою работу. И студентов тоже нужно любить.

Больше всего меня заряжает, когда ребята подходят и говорят: «Елена Владимировна, мы хотим с вами работать, заниматься наукой». Конечно, арктическая геохимия — не совсем прикладная вещь, но тем не менее, она вызывает большой интерес. У меня уже сформировался коллектив молодых ребят, которые поступили в аспирантуру или еще учатся. Сейчас мои студенты уже третий год подряд отправились в экспедицию в арктические моря. Я очень горжусь ими.

Арктические экспедиции с участием студентов ТПУ, 2020 год:
Фото: предоставлено пресс-службой ТПУ

В нашей специальности и смежных (которые потому будут в профессиональной деятельности пересекаться) я бы хотела реализовать междисциплинарные проекты и создать такую среду, где ребята могли бы раскрыть свои навыки и таланты. Одно дело, когда вам дисциплины начитывают подряд: вроде как вы их учите и неплохо получается, но в конце не формируется единой картинки, как одно влияет на другое. Я бы хотела создать такую среду, чтобы у них эта картинка могла сформироваться.

В последнее время мы активно работаем с ведущими нефтегазовыми компаниями, которые заинтересованы в наших студентах, готовы делиться с ними своим опытом. Этим нужно пользоваться, поэтому мы стараемся собрать команду из преподавателей компаний-партнеров. Скоро наши студенты придут к ним на работу, поэтому помочь им сейчас, чтобы они вышли из университета готовыми специалистами — наша общая с партнерами задача.

Студенты и преподаватели по-прежнему остаются главной силой образовательной системы. На мой взгляд, задача современного образования — правильно сопоставить фундаментальное экспертное знание наших драгоценных преподавателей, которые десятилетиями работают в вузе и очень погружены в свой предмет, с современными трендами, технологиями. Мы, молодое поколение, как раз и должны создать этот мост между современными технологиями и фундаментальными вещами, на которых они и выстроены.

Фото: Серафима Кузина

— Конечно, нынешние студенты, отличаются от тех, что были, к примеру, 10 лет назад. Для них уже не актуальна установка, которая была у нас: главное — поступить, отучиться пять лет и всю жизнь посвятить своей профессии. Сейчас многие говорят: «Я попробовал, мне не понравилось, кажется, это не мое». Они не боятся быть отчисленным или перевестись. Но одновременно с этим им сложнее принимать решения и быть за них ответственными. Но у нас в университете мощный институт наставничества: со студентами работают кураторы, психологи, они помогают пройти адаптацию.

Что можно посоветовать будущим абитуриентам? В первую очередь, внимательно прислушаться к себе, а не слепо поступать на какую-то популярную специальность. Не надо пытаться угодить внешнему миру и идти куда-то только потому, что там обещают большую зарплату. Знаю много примеров, когда люди действовали в соответствии с этой парадигмой, а потом в итоге шли переучиваться. Стоит по возможности изолироваться от внешнего влияния и подумать, какие школьные предметы вызывали наибольший интерес, где работалось с большим азартом, и повернуть в ту сторону.

Единого рецепта для всех нет. Нужно слушать себя, но не забывать, что вокруг — очень быстрый, динамично меняющийся мир, в котором каждый должен найти свое место.

Отправка совместной научной экспедиции ученых Томского политеха и Тихоокеанского океанологического института (ТОИ) Дальневосточного отделения РАН, 2016 год. Целью экспедиции было изучение того, как сибирские реки могут влиять на деградацию подводной мерзлоты в Арктике и потепление климата
Фото: предоставлено пресс-службой ТПУ

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