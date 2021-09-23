Провожаем лето с Tele2, или чем заняться, пока не выпал снег

23 сентября 2021 / Фото: Владимир Дударев/Константин Попов

Запоздавшее в этом году лето все же подарило томичам несколько десятков прекрасных тёплых, а иногда и жарких дней.

И вот уже вовсю горят сентябрь и костры рябин, но это не повод отчаиваться и впадать в осеннюю хандру. Ведь погожие деньки ещё будут, значит, вполне можно успеть сделать что-нибудь «летнее».

Предлагаем вам семь способов взять всё что можно от стремительно уходящего бабьего лета, пока не стало слишком поздно.

1. Прогуляться по дну Томи

Фото: Елена Фаткулина

В этом году август выдался довольно засушливым, что, отчасти, привело к довольно редкому в нашем городе феномену. Томь, такая полноводная весной и в начале лета, неприлично «обнажилась», показав то, что обычные горожане могли наблюдать лет десять назад.

Речь идёт о дне реки. Как оказалось, оно выглядит более чем занимательно, напоминая рельефом какую-нибудь заброшенную планету в далёкой-далёкой галактике. И пока река не поднялась, не замёрзла и не покрылась снегом, крайне обязательно сходить и сделать пару селфи (может быть даже групповых) на фоне обмелевшей Томи. Таким образом вы нет-нет, да и вспомните о прошедшем лете и оставите артефакты в виде фотографий, сторис и прочего, что можно будет показывать внукам.

2. Принять солнечные ванные на лежаках у Речного вокзала

Фото: Игорь Фаткулин

Что ещё особенно любят делать сибиряки летом? Правильно — загорать. Сделать это можно и сейчас (нужно только дождаться солнечной погоды). При этом не обязательно надевать купальник — можно просто погреться в лучах самого прекрасного, золотого осеннего солнца. Рекомендуем сделать это не где-нибудь, а во вполне конкретном месте — на набережной Томи у Речного вокзала. Год назад здесь оборудовали солярные лежаки, поначалу вызвавшие недоумение у томичей, но после — безудержную любовь.

В чем плюсы? Сейчас, в отличие от августа и июля, на этих лежаках больше свободных мест. А ещё — осеннее солнце не такое активное, поэтому можно не бояться перегрева, солнечного удара или ожогов. Ну, и как бонус — прекрасный вид (на фоне которого опять-таки можно сделать бомбические фотографии) и минимум приготовлений.

3. Пробежаться по лесным тропам

Лето — очень диалектичное время года, особенно для тех, кто следит за своей фигурой. Судите сами: с одной стороны, люди активно к нему готовятся, сидят на диетах, работают в спортзалах. С другой — именно лето (при наличии хорошей погоды) идеально подходит для долгих тренировок на открытом воздухе. Оно буквально изгоняет гиподинамию из жизни сибиряков, кричит: «Выйди, прогуляйся, пробегись, поплавай, прокатись на велике...». Чем же хуже бабье лето? Почему бы не пробежаться, пройтись или прокатиться пару километров по специально оборудованным трассам? Например, на стадионе «Политехник», в Ботаническом саду на Мокрушина, в Михайловской роще или по пахнущим смолой асфальтовым дорожкам Соснового бора.

Главное не затягивать — тогда можно успеть насладиться ещё зелёными деревьями, хоть и с предательски опадающей листвой, надышаться тёплым лесным воздухом, напитанным ароматами хвои и трав. А если немного отойти от тропы, можно открыть удивительно живописные места. И тут же их запечатлеть или даже показать, совершив видеозвонок. Если вы абонент Tele2, покрытие сети обеспечит вам достаточную скорость мобильного интернета — и «себяшки» можно выложить, и с друзьями поговорить.

4. Сходить в лес за грибами, шишками и ягодами, или просто прогуляться

Если спорт или прогулки по проторенным дорожкам вам не подходят, всегда можно отправиться в более «дикие» походы. Конечно, это может быть проблематично, если вы не знакомы с местностью. Но можно прибиться к знающим людям и приятно провести время в неплохой компании. При этом совместить приятное с полезным, например, собирать грибы, ягоды или шишки, если повезёт, конечно.

Так или иначе, погожий денёк в лесу встретит усталого горожанина наполненным запахами чистым воздухом и природными красотами. И даже если вы с друзьями или знакомыми единомышленниками уйдёте вглубь леса, можно не переживать, что останетесь без связи. Tele2 обеспечит стабильный и сильный сигнал, хоть онлайн-трансляцию веди. С начала года оператор более чем на 60 вышках разместил специальное оборудование 4G, которое обеспечивает мобильный интернет даже на расстоянии 10-12 километров от вышки связи. Так что если не забираться совсем уж в глухую чащобу — можете и музыку послушать, и по навигатору сориентироваться.

5. Покормить уточек у Университетского озера

Безусловно, кормить и поддерживать птичек, белочек, бурундучков и прочую животину нужно в любое время года. Но именно сейчас, пока листва не опала, и уточки не начали слишком часто жаться друг к другу и прятать клювы под крылом, можно поймать вайб бабьего лета. Нужно только дождаться солнечной погоды, сесть на одну из нескольких лавочек, глубоко вдохнуть и наблюдать.

Если повезёт, птички подойдут к вам довольно близко, и, закрыв глаза и почувствовав на коже нежное прикосновение мягкого сентябрьского солнца, вы на некоторое время вернётесь в лето, когда зима и холода казались такими далекими.

6. Поесть стритфуда

Фото: Елена Фаткулина

Несмотря на то, что в этом году, как и всегда, лету было отведено три месяца, пролетели они как-то слишком стремительно. Пандемия тоже не упростила ситуацию, поэтому многие атрибуты лета прошли мимо. Кто-то не смог традиционно съездить в отпуск в Турцию или Египет, а кто-то просто не успел насладиться огромной сливочно-сырной гиперострой шаурмой. И если с путешествиями все не так просто и сейчас, то взять большой лаваш, в который завёрнуто мясо, овощи, соус и любовь «шаурье» (мастера по приготовлению этого великолепного блюда), сесть на лавочке и уничтожить его под завистливые взгляды прохожих ещё можно. К тому же бабье лето даёт уникальную возможность не переживать о том, что отморозишь руки или заляпаешь пуховик, пока наслаждаешься блюдом. Кстати, на месте шаурмы может быть любой стритфуд.

7. Индейскому лету — индейский сериал

Если еда не помогает и с погожими деньками тоже не везёт, можно перейти к «тяжелой артиллерии» — продуктам мультимедиа. Как известно, одно из названий бабьего лета — индейское лето. Как раз кстати Вселенная и голливудские продюсеры подкинули подходящий комедийный сериал «Псы резервации». Его производством занялся великолепный оскароносный Тайка Вайтити. В центре сюжета — группа подростков-индейцев, которые хотят покинуть родной городок и перебраться в Калифорнию, не останавливаясь ни перед чем.

Кстати, смотреть кино можно и на поляне в лесу, и на дне Томи, и на солярных лежаках. При этом не обязательно забивать память смартфона, загружая в него серии. Все это можно посмотреть онлайн. Мобильный оператор Tele2, при поддержке которого мы для вас эти места подбирали, с начала года не только расширил покрытие мобильного интернета, предоставив доступ к быстрому интернету ещё десяти тысячам жителей томской области, но и улучшил качество интернета в самом Томске. Для этого на 35 базовых станциях разместили дополнительное оборудование LTE, которое позволило повысить скорость мобильного интернета.

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