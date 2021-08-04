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Настоящие политехники.
Три истории выпускников ТПУ

Среди выпускников Томского политехнического университета немало достигших высот в своем деле.

Узнали у трех политехников, что помогает им добиваться успеха и как на них повлияли студенческие годы.

Иван Пушкарев: «Успех — это когда у тебя есть любимая работа»

Фото: Елена Астафьева

Почти 20 лет Иван Пушкарев возглавляет АО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева». Будущий глава ТЭМЗа приехал в Томск из небольшого села Петровка Северо-Казахстанской области в 1981 году и поступил на факультет автоматики и электромеханики Томского политехнического института.

О студенческих годах Иван Пушкарев вспоминает:

— Студенчество — это ощущение, что ты не один. Нас было по пять человек в комнате. Сегодня многим кажется нереальным, но мы действительно знали — рядом с тобой родное плечо. Время учебы можно разделить на два больших потока. Первый — социально-бытовой, в котором ты находишься, среда, окружающая тебя. Второй — собственно, учебный процесс, преподаватели, лекции и занятия в лабораториях. До сих пор дружу со многими людьми, с кем мне посчастливилось познакомиться на первых курсах. Политех лично мне дал возможность принять правильное решение о своем будущем и научил, что только через труд можно достичь результата. Работа лаборантом, которая началась еще в студенчестве, заложила основы меня-сегодняшнего. Коллективному решению задач я учился не только в университетских аудиториях — мы вместе выезжали в колхозы, в поля. Отдыхать тоже успевали — любили потанцевать. Были и праздники — мне запомнилось посвящение в студенты, подготовленное для нас старшекурсниками. В нашем общежитии был вокально-инструментальный клуб «Фантазия».

В 1986 году Иван Пушкарев окончил политехнический, и в тот же год связал свою жизнь с ТЭМЗом. Начинал инженером по наладке и испытаниям, а в 1988-м его назначили заместителем начальника механосборочного цеха завода. Через четыре года он возглавил этот цех, а в 1996 году стал заместителем генерального директора ТЭМЗа по маркетингу. Прошло шесть лет — и именно Иван Пушкарев был назначен на должность генерального директора завода.

Что такое успех и в чем заключается его главный секрет? Иван Пушкарев уверен:

— Конечно, успех — это когда у тебя есть любимая работа, в которой ты настоящий профессионал и видишь результаты своего труда. К примеру, я оцениваю себя, насколько я соответствую высокому званию инженера. Если ты что-то задумал и воплотил в жизнь, то это успех. За ним всегда кроется множество факторов — и уровень образованности, и умение оказаться вовремя в нужном месте в нужный час. Для успеха, прежде всего, нужна честность в твоих поступках и порядочность по отношению к окружающим тебя людям. Может, раньше я бы такие термины не применил, но сегодня, пройдя большой жизненный путь, понимаю: честность и порядочность — настоящие основы достижения цели на них всем молодым и нужно ориентироваться.

В ТПУ, по мнению главы ТЭМЗа, на эти качества обращают большое внимание:

— Думаю, выпускникам политеха это присуще больше, чем студентам других вузов. Мой аргумент прост — корпоративная культура в ТПУ одна из самых высоких не только в Томске, но и в стране. И на протяжении 125 лет это неслучайно каждый год подчеркивается. Я нахожусь не в другом городе, а совсем рядом, поэтому все вижу. Моя жизнь с 1981 года плотно связана с политехом. Могу сказать, что вся администрация вуза стремится к тому, чтобы корпоративный дух и культура, братство политехников сохранялись. «Братство политехников» — не просто слова.

Михаил Киселев: «Не важно, где ты находишься, главное — быть профессионалом своего дела»

Фото: Серафима Кузина

Руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев начал активно заниматься общественной деятельностью еще с первого курса. Он родом из села Новоселово Колпашевского района Томской области, в 2004 году поступил в Томский политехнический университет на специальность «Инженер-теплоэнергетик».

ТПУ сыграл важную роль в жизни Михаила:

— Мой внутренний код, как и у любого нашего выпускника «Политехник — это звучит гордо!». «Надо не опозорить свой университет» — такую установку я несу внутри себя всю жизнь, как только поступил в ТПУ. Еще в университете я научился пользоваться информацией, находить гибкие решения, договариваться. Но самое главное, что дали мне годы в вузе — это дружба. Уметь дружить по-настоящему, без зависти, со взаимовыручкой. Мы всегда искренне гордились победами товарищей и друзей, всегда приходили на помощь, когда кто-то попадал в беду. В 2016 году я получил серьезную травму и ощутил это на себе. Помню, как искренне поддерживала меня администрация ТПУ, как ребята-политехники, разлетевшиеся по всему миру, отозвались — кто «рублем», кто еще какой-то помощью. В такие моменты ты понимаешь — ты в огромной семье политехников.

Общественную деятельность Михаил начал именно в родном вузе — в профсоюзе ТПУ:

— Находиться в той или иной общественной организации — очень важная составляющая успеха, потому что там ты выстраиваешь четкую иерархию, коммуникацию, — полагает Михаил. — Тебе дают проявить ответственность и почувствовать, что это такое. У меня до сих пор хранится мой профсоюзный билет ТПУ. Студенческие профсоюзы в Томске играют большую роль, как, наверное, ни в каком другом городе нашей страны. Профсоюзники — это для меня те люди, на кого я всегда могу опереться.

Запомнились Михаилу и университетские преподаватели:

— Противостояние студентов и педагогов похоже на отношения отцов и детей, — думает Михаил. — В годы учебы мы часто обижались на них за то, что нас заставляют «грызть гранит науки». Зато теперь искренне хочется поблагодарить этих людей. Владимир Евгеньевич Губин вел с нами большую работу, Анатолий Сергеевич Соляник — тоже замечательный преподаватель, он меня немало помучил, зато благодаря ему я научился проявлять стойкость и волю. Леонид Александрович Беляев интересно преподавал теплотехникам. У нас были личности, которые своим примером, характером, знаниями заставляли студентов двигаться вперед.

Михаила заметили еще в студенчестве. В 2007 году его наградили за вклад в развитие Движения студенческих отрядов Томской области почетной грамотой губернатора Томской области. В следующем году политехника пригласили на работу в аппарат молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Уже после окончания университета, в 2010 и 2011 годах, Михаил Киселев принимал активное участие в реализации Всероссийских студенческих строек в городе Сочи, где два года подряд был начальником зонального штаба. В декабре 2011 года его выбрали руководителем Центрального штаба МООО «РСО», и в этой должности он успешен уже почти 10 лет. В 2015 году Михаилу Киселеву вручили Благодарственное письмо президента России за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. А четыре года назад он вошел в состав Общественной палаты страны, где занял должность заместителя председателя Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.

Михаил Киселев полагает, что общей формулы успеха не существует:

— Кто-то видит себя лидером в своей профессии, кто-то мечтает создать большую семью и посвятить себя детям. Я как руководитель общероссийской организации, член общественной палаты, успех измеряю количеством привлеченных ребят. Мне важно, сколько человек благодаря нашему движению стали лучше — лучше, чем командир центрального штаба или лучше, чем они сами, когда приходили к нам. А для моей работы в Общественной палате значимо, чтобы те люди, которые на меня понадеялись, обратились ко мне, максимально смогли решить свою проблему. Помочь им — это успех. Люблю видеть искреннюю радость людей, когда они получают то, к чему стремились. Для меня это высшая награда.

В чем секрет успеха именно в общественной работе?

— Общественная деятельность — она добровольная, значит, нужно добро и воля, и надо понимать, для кого все делаешь, — уверен Михаил. — Ею надо заниматься не ради своей славы, а ради других людей. Да, ты сам будешь развиваться, получать новые компетенции, но когда достигнешь лидирующей позиции в общественной организации, то надо вспомнить слова Мухаммеда Али. В одном из интервью он сказал, что если бы он не занялся боксом, то стал бы мусорщиком — но зато лучшим мусорщиком на свете. Не важно, на какой позиции ты находишься, надо быть профессионалом своего дела. Искренне желаю всем, кто выбирает такой путь, проявлять себя по максимуму, развиваться в своей общественной организации и делать это максимально бескорыстно.

Дмитрий Бубнов: «На первом месте — прокачка hard и soft skills»

Фото: Вероника Белецкая

Директор IT-компании Enbisys Дмитрий Бубнов окончил Томский политех по направлению «Оптимизация систем управления». Уже со второго курса начал работать в родном университете программистом. Вспоминая те годы, в первую очередь говорит об особенной среде:

— Самое главное, что дал мне ТПУ — это окружение, общение с друзьями, сокурсниками. Мы сталкивались с совершенно новыми по сравнению со школой вызовами, учились командной работе. Что касается информации, то в ТПУ я получил знания в области IT. Также у меня сформировалось системное мышление, что очень важно для успешного человека и бизнесмена.

Вспоминает Дмитрий и преподавателей:

— Прежде всего, это те педагоги, с кем мы работали по профессиональной деятельности — Виктор Алексеевич Силич, Олег Борисович Фофанов. Очень повлиял на мое развитие кибернетический центр и Владимир Захарович Ямпольский, много лет его возглавлявший. Можно сказать, что кибернетический центр — та среда, где мы выросли.

В 2004 году Дмитрий Бубнов окончил факультет автоматики и вычислительной техники. Его первым местом работы стала американская IT-компания. Но в 2006 году программист решился начать собственный бизнес. Проект сразу стал резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». За 15 лет компании Enbisys удалось стать одним из российских лидеров на рынке IT-консалтинга. Интересно, что она часто сотрудничает с зарубежными фирмами, разрабатывает программное обеспечение по заказам клиентов и выпускает собственные IT-продукты в области здравоохранения, образования, телекоммуникаций и связи. Одна из крупных разработок компании — первая в России система адаптивного обучения математике Plario. Ее применяют и в ТПУ:

— Мы поддерживаем отношения с руководством ТПУ, это касается и наших совместных продуктов. У нас есть проект по системе адаптивного обучения, которое мы внедряем в ТПУ, — уточняет Дмитрий. — С точки зрения кадров, бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества, мы работаем эффективно. Впрочем, не будем забывать, что и костяк нашей компании, в штате которой сегодня около 60 сотрудников, это выходцы из ТПУ.

Что помогает делать свою IT-компанию успешной на международной арене?

— Стремление к двум вещам — прокачивать своих hard skills и soft skills. Первое — это компетенции в профессиональной области, второе — это коммуникация, понимание, как мир устроен. Прокачка в этих двух направлениях позволяет добиваться успеха, — говорит Дмитрий Бубнов. — Успех невозможно определить одной метрикой. Это некая комбинация финансового дохода, своей эксперности, отношений с людьми — с родными, друзьями и коллегами, гармоничное сочетание показателей.

Текст: Мария Симонова

Фото: Елена Астафьева, Серафима Кузина, Вероника Белецкая

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