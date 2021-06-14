Понедельник — день отличный.

Как начать неделю интересно и легко

14 июня 2021 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Понедельники для многих — самые сложные дни на неделе. После бурных выходных необходимо собрать волю в кулак и перестроиться на рабочий лад.

А летом, когда на улице тепло, солнечно и вовсю поют птицы, дорога на работу и возвращение в рутину трудовых будней могут и вовсе превратиться в пытку. Так и до депрессии недалеко! В таких случаях важно в корне менять свое отношение к первому дню недели, и помогут в этом «правильные» ритуалы.

Мы пообщались с несколькими томичами и выяснили, что они делают, чтобы рабочая неделя началась непринужденно и легко. А еще узнали, как в этом вопросе могут помочь «Понедельники Tele2».

Игорь, издатель Макушин Media lab

— В конце мая наша редакция официально представила книгу «Городское путешествие. Томск». Чтобы её выпустить, потребовалось очень много сил и времени. Справиться с нагрузкой помогали обязательные ритуалы начала недели — они ненадолго отвлекали от работы и расслабляли мозг, чтобы он лишний раз не кипел.

Ведь чтобы хорошо провести всю рабочую неделю, главное — правильно ее начать. Поэтому проснувшись в понедельник утром, первым делом я иду готовить кофе. Открываю пакет с ароматными зернами — и тут начинается магия. Параллельно чайник нагревает воду до 80 градусов. Кофе отправляется в кофемолку. Кому-то ее треск может показаться неприятным, но для меня это звук, обещающий вкусное и бодрое начало дня. Пока зерна измельчаются, я нагреваю 450 мл жирного молока и взбиваю высокую шапку густой и стойкой пены. Измельченные зерна попадают в аэропресс. Затем эспрессо заливается в высокий кофейный стакан с двойным стеклом и укрывается сверху молочной пеной. С готовым напитком нужно подойти к окну и, насладившись видом, глубоко вдохнуть, сделать большой глоток кофе, а потом сказать: «Хорошо-то как!». Если все сделать правильно, день точно так и пройдет — хо-ро-шо.

Тайм-код моего дня выглядит так:





11.00 — уточнение планов на день, путь до офиса (в погожие дни — на велике), первые встречи. Неистовая работа!



14.00 — обед (а иногда и завтрак). Еда — источник не только нутриентов, но и вдохновения, поэтому этот дневной, один из главных за день, прием пищи нельзя воспринимать несерьезно. Обычно я обедаю в кафе или заказываю доставку. Если вы, как и я, клиент мобильного оператора Tele2, то по понедельникам до 21 июня сможете заказать пиццу «Додо» за полцены. Нужно просто активировать бонус в приложении оператора, воспользовавшись акцией



18.00 — конец рабочего дня для всех… но не для меня. Встречи заканчиваются — остаются не менее важные дела. Решение рабочих вопросов, работа с документами, постановка задач на неделю вперед для себя и всего коллектива, обсуждение дальнейших планов. 10.00 — подъем и кофе11.00 — уточнение планов на день, путь до офиса (в погожие дни — на велике), первые встречи. Неистовая работа!14.00 — обед (а иногда и завтрак). Еда — источник не только нутриентов, но и вдохновения, поэтому этот дневной, один из главных за день, прием пищи нельзя воспринимать несерьезно. Обычно я обедаю в кафе или заказываю доставку. Если вы, как и я, клиент мобильного оператора Tele2, то по понедельникам до 21 июня сможете заказать пиццу «Додо» за полцены. Нужно просто активировать бонус в приложении оператора, воспользовавшись акцией «Понедельники Tele2» . Кстати, вместе с пиццей можно выбрать еще два подарка — сразу три классных бонуса каждый первый день недели.18.00 — конец рабочего дня для всех… но не для меня. Встречи заканчиваются — остаются не менее важные дела. Решение рабочих вопросов, работа с документами, постановка задач на неделю вперед для себя и всего коллектива, обсуждение дальнейших планов.

Василина, SMM-менеджер

— Как говорил один известный кот: «Ненавижу понедельники». Но люби их, или не люби, они есть, и из недели их не выкинешь. Именно утром в понедельник мы полны надежд и планов, и предстоящие задачи кажутся вполне понятными и достижимыми. При этом у нас еще много энергии после продуктивных выходных. Поэтому, действительно, понедельник — прекрасное время, чтобы перестать откладывать мечты и дела в долгий ящик и начать их реализовывать. Хоть как-то, хоть немного, но начать менять свою жизнь в лучшую сторону.

Мой понедельник строится обычно следующим образом.





Прогулка с котом отличается от прогулки с собакой. Пока хищник выцеливает бабочек или жует траву, можно задуматься о вечном, почитать книгу или даже заняться саморазвитием — послушать умный подкаст, краем глаза посмотреть какое-нибудь обучающие видео или пройти урок полноценного онлайн-обучения. Например, попрактиковаться в знании английского языка. У меня открыт доступ к разговорному клубу школы Skyeng. Кстати, если вы клиент Tele2, бесплатный доступ к этой платформе на целый месяц можно получить бесплатно. Для этого нужно активировать бонус



9.20 — завтрак под сериал или аниме. Обязательная традиция! Помогает окончательно «раздуплиться» и подготовить мозг к работе.



И здесь придется кстати еще один понедельничный подарок от Tele2 — доступ к закрытой платформе онлайн-сервиса Wink, благодаря которому можно посмотреть новый эпизод любимого сериала или что-нибудь из новинок кинопроката бесплатно. Отличный бонус для клиентов оператора и повод полюбить первый рабочий день недели.



10.00 — собственно, начинается сама работа: задачи, тексты, созвоны, планерки…



18.15 — обязательная тренировка. Занятия спортом занимают практически весь вечер понедельника. Сначала час интенсивных силовых тренировок, потом 40 минут плавания.



21.00 — возвращение домой, решение оставшихся рабочих задач, обязательный вечерний уход за кожей и легкий массаж лица.



22.30 — жизненно важное вечернее чтение. Без него — никуда! Именно этот ритуал позволяет расслабиться после насыщенного дня и легко и непринужденно перевести организм в спящий режим. 08.30 — первый и один из самых важных ритуалов дня — утренняя прогулка… с котом. Да-да, именно с котом! В зависимости от погоды мы гуляем от 10 до 40 минут. По возвращению — обязательное мытье лап (у кота) и завтрак (у обоих).Прогулка с котом отличается от прогулки с собакой. Пока хищник выцеливает бабочек или жует траву, можно задуматься о вечном, почитать книгу или даже заняться саморазвитием — послушать умный подкаст, краем глаза посмотреть какое-нибудь обучающие видео или пройти урок полноценного онлайн-обучения. Например, попрактиковаться в знании английского языка. У меня открыт доступ к разговорному клубу школы Skyeng. Кстати, если вы клиент Tele2, бесплатный доступ к этой платформе на целый месяц можно получить бесплатно. Для этого нужно активировать бонус «Понедельников Tele2» (делается это в пару кликов в приложении оператора), и вуаля — можно улучшать свое произношение и навыки коммуникации на иностранном языке хоть несколько раз в день. По-моему, прекрасный «понедельничный» подарок. И отличная разминка для мозга во время прогулки с котом.9.20 — завтрак под сериал или аниме. Обязательная традиция! Помогает окончательно «раздуплиться» и подготовить мозг к работе.И здесь придется кстати еще один понедельничный подарок от Tele2 — доступ к закрытой платформе онлайн-сервиса Wink, благодаря которому можно посмотреть новый эпизод любимого сериала или что-нибудь из новинок кинопроката бесплатно. Отличный бонус для клиентов оператора и повод полюбить первый рабочий день недели.10.00 — собственно, начинается сама работа: задачи, тексты, созвоны, планерки…18.15 — обязательная тренировка. Занятия спортом занимают практически весь вечер понедельника. Сначала час интенсивных силовых тренировок, потом 40 минут плавания.21.00 — возвращение домой, решение оставшихся рабочих задач, обязательный вечерний уход за кожей и легкий массаж лица.22.30 — жизненно важное вечернее чтение. Без него — никуда! Именно этот ритуал позволяет расслабиться после насыщенного дня и легко и непринужденно перевести организм в спящий режим.

Анастасия, HR-менеджер

— Понедельник в моей работе — это такой трамплин. Большие собрания мы проводим по вторникам, поэтому в понедельник у меня есть время и возможность заняться «текучкой» и неспешно войти в рабочий ритм после выходных.

У меня нет обязательного ежедневного расписания, но в понедельник мой день выглядит примерно так:

6.30 — подъем, утренняя гигиена и обязательная разминка. Это два самых важных ритуала, без которых я не начинаю ни один день. Физическая активность с утра-пораньше хорошо тонизирует — особенно если получается найти в себе силы заняться йогой или выйти на пробежку.



8.30 — простой завтрак — какая-нибудь каша грубого помола, типа жмыха темного льна, запаренного кипятком. Обычно я не заморачиваюсь тем, чтобы варить себе кофе или делать яйца пашот. Просто «закидываюсь» топливом, а чтобы было вкуснее — добавляю в кашу орехи или какой-нибудь овощ. Перед выходом из дома наношу легкий макияж и выбираю, в чем сегодня пойду на работу.



В плотном потоке дел порой нет времени на то, чтобы пройтись по магазинам и подобрать новый наряд или, скажем, спортивную экипировку, для тех же пробежек и занятий йогой. Быстро решить вопрос помогают популярные маркет-плейсы. И если устраивать шоппинг в понедельник, например, во время завтрака, то можно получить еще и дополнительную выгоду. Клиенты Tele2 получают в первый день недели скидки от 100 до 1000 рублей на шоппинг в AliExpress или Lamoda. И вновь, чтобы получить бонус, нужно соблюдать простые правила: быть клиентом оператора, вовремя вносить абонентскую плату и активировать код бонуса в приложении.



10.00 — я на работе. Проверяю все сообщения, поступившие за выходные. Чуть позже начинаются рабочие встречи.



16.00 — на это время всегда назначаю собеседования с кандидатами, если они есть. Если нет — могу съездить на встречи с партнерами.



19.00 — спортивная тренировка. В понедельник и еще дважды в неделю.



23.00 — если повезет — глубокий крепкий и здоровый сон.

Алексей, директор томского филиала федеральной компании

— Понедельник — классный день! День, когда можно, уж простите за тавтологию, отдохнуть от отдыха и, наконец, заняться тем, что не поместилось в предыдущие 7 дней. Я всегда начинаю неделю легко, и помогают мне в этом новые идеи (много новых идей!), которые появляются за выходные и которые не терпится начать реализовывать как можно скорее.

Для меня обязательный ритуал рабочего понедельника — это хорошая, продуктивная планерка. Она позволяет зафиксировать имеющиеся результаты, оценить планы на предстоящие дни, распределить нагрузку, и, конечно, пообщаться с коллективом. Кого-то похвалить, кого-то взбодрить. Зарядить всех «правильным» настроем на рабочую неделю.

График моего обычного понедельника выглядит так:

7:00 — подъем, завтрак

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8:00 — дорога на работу



9:00 — 20:00 решение рабочих вопросов, и самое главное — планерка



21:00 — дом, вкусный ужин, отдых, подведение итогов отличного дня.

Лично для меня все понедельники — яркие. И на мое настроение в этот день может скорее повлиять погода за окном, чем какие-то внутренние установки. Но я прекрасно знаю людей, кому начало рабочей недели дается нелегко. Чтобы поддержать клиентов в такой ситуации, и была придумана акция «Понедельники Tele2». Это отличная мотивация изменить свое отношение к первому рабочему дню, да и к жизни вообще. Ведь когда ты получаешь подарки просто так, и подарки действительно классные, настроение меняется, день наполняется радостью, и со временем это становится доброй привычкой — проживать каждый свой понедельник легко!

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