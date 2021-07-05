В Томске обсудили последствия изменения системы госзакупок

5 июля 2021 / Томский Обзор

В Томске прошел круглый стол «Изменения в системе закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ): реальный эффект для малого и среднего бизнеса». В нем приняли участие представители областных властей, госкомпаний, а также предприниматели.

Собравшиеся обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг сферы государственных закупок в регионе. Так, начальник департамента государственного заказа Томской области Галина Гонгина рассказала об особенностях этой системы в регионе.

«Мы являемся уполномоченным органом в сфере закупок. В Томской области введена централизация закупок, то есть определение поставщика осуществляется через уполномоченный орган. Кроме него, у нас есть подведомственные учреждения — центр госзакупок. Через них проходит большая часть закупок, которые проводят наши областные заказчики», — сообщила Галина Гонгина.

Она также отметила, что систему закупочной деятельности в Томской области курирует комитет контроля, который может проводить плановую и внеплановую проверку как областных, так и муниципальных заказчиков. По словам начальника департамента, ежегодно в Томской области размещаются госсзаказы на сумму более 20 млрд рублей.

«По сравнению с прошлым годом, эта цифра побольше. Она обусловлена нацпроектами. Я думаю, в следующем году она станет еще больше, — отметила Галина Гонгина. — Если говорить про закупки для субъектов малого предпринимательства, то, на что нацелен 44 закон — поддержка и регулирующая функция бизнеса — да, 50% от общего количества конкурентных процедур у нас проводится у субъектов малого предпринимательства. В цифрах это поменьше, где-то четвертая часть».

Также Галина Гонгина уточнила, что в период пандемии конкуренция в госзакупках в Томской области выросла. При этом уровень несостоявшихся закупок остался прежним.

«У нас поднялась конкуренция, потому что увеличилось количество конкурентных процедур, когда мы ввели типовое положение. У нас сегодня все региональные заказчики работают по единым правилам. Это плюс для бизнеса, потому что не нужно изучать талмуды отдельного заказчика, когда ты выходишь на процедуру», — уточнила Галина Гонгина.

По ее словам, в Томской области, как и в других регионах, приходится сталкиваться с «профессиональными жалобщиками» — компаниями, которые подают жалобу на заключенные госконтракты, чтобы признать их недействительными. Много таких компаний обращается из Екатеринбурга: «В основном, это капремонт, стройка. В прошлом году мы написали заявление в Свердловскую прокуратуру с просьбой с этими жалобщиками разобраться. С одной стороны, мы их рассматриваем, как определенных „чистильщиков“, которые помогают нам «вычистить» нашу документацию, но это переходит рамки, когда помощь превращается во вредительство», — отмечает Галина Гонгина.

В свою очередь, президент ТПП Томской области Максим Костарев отметил: есть бизнес, ориентированный на то, чтобы за рамками конкурса проводить сговор, в том числе, с шантажом. «"Либо мы договариваемся и делим рынок, либо включаем своих юристов и начинаем долбить и срывать вам закупки", - это больше идет разговор не с заказчиком, а с потенциальным поставщиком. И такое сейчас во многих ситуациях прослеживается», — отметил он.

Начальник управления по работе с ключевыми клиентами Томского филиала ПСБ Елена Горшкова отметила, что выиграть тендер — еще полдела. Для реализации контракта нужен помощник, в качестве которого чаще всего выступает банк.

«Мы на этом рынке давно, с 2019 года на законодательном уровне получили статус опорного банка оборонно-промышленного комплекса. Мы продолжаем оставаться универсальным банком, работаем со всеми клиентскими сегментами. Сопровождение участников госзакупок было и остается нашей ключевой задачей до сих пор, — отметила Елена Горшкова. — По итогам 2020 года представителям малого и среднего бизнеса мы выдали 230 гарантий почти на 800 млн рублей. Причем 40% этого количества прошло через онлайн-каналы, это так называемые электронные банковские гарантии».

Также она добавила, что 2021 год в этом плане будет более активным. На сегодняшний день ПСБ выдал почти 100 гарантий на сумму более 100 млн рублей.

Продолжая тему работы с платежами, начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Томск Сибирского ГУ Банка России Ирина Ушакова рассказала собравшимся о развитии системы быстрых платежей.

«Система — это сервис платежной системы Банка России. Оператором и расчетным центром данной системы является центральный банк и таким образом гарантирует проведение всех платежей, — объяснила Ирина Ушакова. — В перспективе системы быстрых платежей выйдет на уровень платежей между государством, населением и бизнесом».

Система быстрых платежей представляет несколько сервисов. Помимо практически беспроцентного перевода между счетами, она включает оплату по QR-коду — это один из способов безналичной оплаты наряду с банковскими картами. Она расширяет возможности продавца и дает покупателю новые возможности для оплаты.

«Создана эта система была для снижения издержек торгово-сервисных предприятий и стоимости платежей. Она очень динамично развивается. На данный момент, к сервису подключено 50 банков в целом по России, и уже более 120 тыс. торговых-сервисных предприятий такой сервис своим покупателям предоставляют», — объяснила Ирина Ушакова.

Одной из важных особенностей СБП является дешевизна его внедрения и использования. Комиссия при оплате по QR-коду ограничена правительством и не может быть больше 0,7%, тогда как при эквайринге она достигает 3 и более процентов. Кроме того, с 1 октября 2021 года будет введено еще одно ограничение — сумма комиссии не сможет составлять более 1 500 рублей. Чтобы внедрить этот сервис не требуется дополнительного оборудования, а затраты на подключение минимальны. Еще одно важное преимущество системы — платежи приходят в течение 15 секунд, что позволяет не создавать кассовый разрыв. Система работает 24 часа 7 дней в неделю, круглосуточно, без выходных, перерывов и прочих остановок.

«В системе быстрых платежей 4 сценария, все они основаны на двух типах QR-кода — статический и динамический. Статический — это многоразовый код, в который зашиты только реквизиты продавца. Сумма покупка должна быть введена вручную покупателем. Она каждый раз меняется. А QR на кассе — это как раз в обычном магазине код генерируется под конкретную покупку, в него зашита сумма», — отметила Ирина Ушакова.

Чтобы подключиться к системе нужно обратиться в банк, который уже реализовал сервис оплаты по QR-коду. Предполагается, что к 1 апреля 2022 года все финансовые организации будут поддерживать такую систему оплаты.

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