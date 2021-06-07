Эксперименты и технологии: что происходит со строительством пункта финальной изоляции РАО в Северске

В Томске прошел круглый стол на тему «Сооружение пункта финальной изоляции радиоактивных отходов вблизи Северска: состояние проекта, планы работы». Его участниками стали представители ФГУП «НО РАО», томские и северские журналисты и общественники.

На встрече представители НО РАО рассказали об истории и этапах проекта, ведущейся работе по информированию населения и эксперименте на объекте в Северске.

Напомним, Ростехнадзор выдал ФГУП НО РАО лицензию на размещение и сооружение пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) на территории Томской области вблизи ЗАТО Северск в июле 2020 года. Сейчас национальным оператором проводятся большие работы по выполнению условий действия лицензии Ростехнадзора, полученной на сооружение объектов в двух закрытых городах — Озерске и Северске.

— На Горно-химическом комбинате (в Озерске - прим. ред.) создан натурный стенд для исследования и доказательства работоспособности технологии засыпки буферного материала между стенками контейнера и сооружения, где размещаются емкости с радиоактивными отходами, а также между самими контейнерами. Масштаб сделан 1 к 1 одному. Ростехнадзор поставил нам условие изучить и доказать работоспособность и способность заполнения всех пустот. И первые эксперименты в апреле 2021 показали, что степень заполнения составляет 99,3% от всего объема. Комплекс проведенных в апреле работ дает основания подтвердить работоспособность того способа, который использовался — способа пневматической загрузки, [он продемонстрировал] высокий показатель заполняемости и технологичность. За четверо с небольшим суток засыпали в стенд более 110 тонн материалов. В настоящее время проводится второй цикл экспериментов по исследованию этой технологии, предусмотренной проектом в Северске. Здесь также идет отработка этой технологии и засыпка буферного материала, — пояснил заместитель генерального директора по развитию ФГУП «НО РАО», научный руководитель проекта Виктор Красильников.

Никита Медянцев в пресс-центре РИА Томск Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

Как рассказал директор департамента по связям с общественностью и СМИ ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев, в 2021 году в Северске после проведения экспериментов начнется строительство непосредственно самого объекта — пункта финальной изоляции отходов.

— Слово «захоронение» в нашем языке несет в себе в большей степени оттенок отсутствия какой-либо технологии. «Раскопали — положили — закопали». На самом деле, все обстоит иначе. Мы создаем хранилища, которые должны препятствовать выходу радионуклидов в окружающую среду на протяжении всего периода опасности этих изотопов, - отметил он.

К сооружению пункта приступят летом этого года. Сейчас проводится заключение договоров на подготовительные работы, которые должны быть выполнены до декабря этого года.

— В третьем квартале должен быть заключен договор на строительно-монтажные работы, которые будут выполняться до 4 квартала 2023 года. Кроме того, во второй половине этого года планируем заключить договор на создание системы физической защиты объекта, который также до конца 23-го года будет выполняться. К концу 2024 году мы должны получить лицензию и начать эксплуатировать объект с 2025 года, — рассказал Медянцев.

Оператором проводится большая работа по информированию о своей работе. Так, эксперт департамента по связям с общественностью и СМИ ФГУП «НО РАО» Татьяна Лытенкова рассказала, что оператор регулярно проводит круглые столы и технические туры журналистов на объекты оператора и не только.

Инфографика из книги «Городское путешествие. Томск» Фото: Павел Стефанский, РИА Томск

Также на круглом столе представили инфографику с рассказом о том, как устроены хранилища оператора применительно к Томской области — она вошла в книгу «Городское путешествие. Томск», выпущенную в этом году интернет-журналом «Томский Обзор» и издательством «Макушин медиа». Национальный оператор стал одним из партнеров проекта.

— «Городское путешествие. Томск» — проект который рассчитан на школьников. Как нам кажется, через вот такие просветительские интеграции можно рассказать им какие-то вещи, которые обычно до них не долетают и объясняют, как устроена та или иная сфера, — отметила Елена Фаткулина.

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