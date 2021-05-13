Работа будущего: в Томске появился первый поведенческий аналитик международного уровня

13 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Ассоциацией родителей с детьми с аутизмом «Аура»

В Томске появился первый поведенческий аналитик международного уровня. Это Анна Ким, куратор Семейной академии развития «Пазлики».

В феврале Анна сдала международный сертификационный экзамен по прикладному анализу поведения, тем самым подтвердив свой высокий уровень компетенций. Стоит сказать, что в России в целом таких специалистов всего около трех десятков, а в Томской области пока только первый.

Что это дает? Анна является специалистом уровня BCaBA и может проводить описательный анализ поведения и интерпретировать результаты оценки для разработки поведенческих вмешательств, получая инструкции от специалиста уровня BCBA (англ. Board Certified Behavior Analyst). Также она имеет право контролировать работу специалистов уровня RBT, помогать в разработке программ вмешательств и обучать других специалистов на начальном уровне.

Анна Ким на занятии предоставлено Ассоциацией родителей с детьми с аутизмом «Аура»

Изучением прикладного анализа поведения Анна занимается уже много лет. Она закончила СибГМУ по специальности «Педиатрия». В 2014 году прошла первый модуль по прикладному анализу поведения уровня ВСВА у Юлии Эрц. В период с 2018 по 2020 годы закончила четыре модуля очно и пятый — заочно по прикладному анализу поведения уровня ВСВА у Екатерины Жестковой. С 2014 года работала поведенщиком в частном порядке, а с 2016-го — проводила коммуникативные группы для детей с РАС. С 2019 года она работает в АНО «Пазлики» в качестве куратора программ и поведенческого аналитика под супервизией Екатерины Жестковой.

Появления первого сертифицированного поведенщика в Томске стало поводом для того, чтобы поговорить об этой профессии. По статистике у каждого 54 ребенка аутизм. Одни считают, что расстройство аутистического спектра — это болезнь XXI века. Другие называют это нарушением в развитии и не относят к числу болезней. Пока эксперты спорят между собой, выясняя, что же такое аутизм, детям в реальном времени помогают справляться с их проблемами именно специалисты по прикладному анализу поведения.

Эта профессия имеет много названий — терапист, поведенщик, специалист по прикладному анализу поведения, АВА-инструктор, но в то же время — это профессия, которой нет. Дело в том, что ее не числится в реестре профессий России, поэтому государственные вузы не могут обучать таких специалистов. Есть негосударственные учреждения, например, Московский институт психоанализа, но подготовка поведенческих специалистов в нем очень дорогостоящая.

Почему государственные вузы не развиваются в этом направлении? В прошлом году году исполнилось уже 10 лет с тех пор, как Центр проблем аутизма привез в нашу страну первых специалистов по прикладному поведенческому анализу, совместно с Московским институтом психоанализа организовал обучение российских специалистов, начал активно применять ПАП в инклюзивной модели обучения детей с аутизмом, в том числе неречевых, которые ранее считались необучаемыми. И тем не менее, в нашей стране это направление еще недостаточно популяризировано, поскольку существует советская дефектология и прочие коррекционные школы, которые вытесняют прикладной анализ поведения с рынка психокоррекций.

— Некоторым родителям и специалистам кажется, что этот метод неэтичный. Они сравнивают терапию с дрессировкой. Из-за вот таких предвзятых убеждений просто не допускается к жизни с нашей дефектологической базой какой-то новый подход, новый инструмент. Но эта сфера все равно медленно, но развивается: в Новосибирске при НГУ ведутся исследования, появилась Ассоциация специалистов прикладного анализа поведения, — рассказывает Екатерина Щеглова, поведенческий аналитик АНО «Пазлики», партнер ассоциации родителей с детьми с аутизмом «Аура».

На западе эта сфера также развивалась постепенно, но так как там этот процесс начался намного раньше, российские специалисты длительное время перенимали опыт иностранных коллег. Центр проблем аутизма начал сотрудничать с Московским институтом психоанализа, который первым в Восточной Европе получил международную аккредитацию курса по подготовке специалистов прикладного поведенческого анализа. Таким образом удалось уже закрепленную планку профессиональной подготовки сразу удержать в России.

Сегодня заботу об этой планке взяли на себя уже отечественные специалисты, подготовленные в рамках этого стандарта. Много лет работает профессиональная ассоциация специалистов прикладного анализа поведения RusABA, которая занимается формированием профсообщества в рамках этого образца, проводя профессиональные конференции и собственное обучение, занимаясь целевым книгоизданием по профессии.

31 декабря 2019 года Сертификационная комиссия по прикладному анализу поведения, ПАП (англ. Applied behavior analysis, ABA) объявила о том, что с 2023 года оставит для себя юрисдикцию только в США и Канаде. Сейчас российское поведенческое сообщество отделяется от европейского, поскольку идейные и культурные соображения, ментальность и разница в языке накладывают определенный отпечаток. Раньше сертификация проходила по европейским стандартам, а теперь в России собираются готовить собственных специалистов.

Специалистов из «Ауры» обучает Екатерина Жесткова — первый сертифицированный поведенщик на постсоветском пространстве, руководитель проекта «Шаг вперед». По словам слушателей, обучение похоже на получение высшего образования: оно кропотливое и требует максимального погружения, потому что информации достаточно много, и она постоянно обновляется. К тому же нужно обращаться не только к русской, но и к зарубежной литературе, в том числе и той, что не переведена.

— Я готова обучаться с азов каждый раз. Нужно пользоваться возможностью получить информацию, даже если эта информация уже известна, потому что ее всегда можно пересмотреть, изучить со всех углов. Возраст и опыт позволяют открыть какие-то новые грани в этой области. В целом, это образование постоянное и непрерывное, — рассказывает Екатерина Щеглова.

С каждым годом потребность в поведенческих аналитиках возрастает все больше, поэтому количество специалистов в этой сфере растет. Спрос на них растет быстрее, чем спрос на айтишников. Однако эта профессия далеко не для всех.

— Помогающие профессии — они вообще особенные. Должен возникнуть какой-то внутренний отклик. К этому должна лежать душа. Каждый находит в этой специальности что-то по своим потребностям. Чаще всего причина в огромном сердце и желании помогать людям. Я влюблена в прикладной анализ поведения. Это мой исследовательский интерес: какие-то клинические проявления детей в этой категории меня очень привлекают, — говорит Екатерина.

Во время работы возникает много трудностей, в том числе и этических, потому что у специалистов есть понимание, что они работают с личностью. Важно не передавить, поставить эффективные цели, которые в дальнейшем помогут ребенку адаптироваться и приспособиться к окружающему миру. Эта работа как путь длиною в жизнь: АВА-специалист знакомится с ребенком, регулярно с ним видится, исследует его особенности, помогает ужиться с людьми. Не людям ужиться с ним, а именно ему с людьми, потому что ребенку действительно непросто.

— Моральные сложности возникают, когда ты много работаешь, прикладываешь все усилия, чтобы научить ребенка определенному навыку, а прогресс формируется медленно. Тогда ты быстро выгораешь. Сложно работать с детьми, у которых агрессивное поведение: бывает, что дети кидают в тебя предметы, кусаются. Главное — справиться с этим, найти подход. И тогда все будет хорошо. Каждый ребенок индивидуален, у каждого свои предпочтения. Бывает сложно найти нужную мотивацию. Мы стараемся искать такую мотивацию, в который участвовал бы и взрослый, чтобы у ребенка появился приятный стимул, а взрослый не выглядел бы человеком, который требует и не дает ничего взамен, — рассказывает Анна Ким, поведенческий аналитик АНО «Пазлики».

Анна Ким и Екатерина Щеглова предоставлено Ассоциацией родителей с детьми с аутизмом «Аура»

Не известно, когда эту профессию внесут в реестр. Но уже сегодня отношение общества к ней постепенно меняется. Разные специалисты начинают направлять нуждающихся детей на терапию.

— Многие люди, которые с этой структурой не знакомы, как-то поверхностно к ней относятся, всерьез не воспринимают. А люди, которые погружены, относятся с уважением и ответственностью. Большинство из них все-таки искренни и нацелены на то, чтобы помочь ребенку, найти пути решения проблемы, опираясь на прикладной анализ поведения, а не просто заниматься наживой, — говорит Анна.

Несмотря на то, что мы во многом отстаем от западных стран, где поведенческий аналитик есть в каждом образовательном учреждении, популярность услуг этих специалистов стремительно растет и в России.

- Поведенщиков сегодня называют педагогической элитой, к ним обращаются не только родители в частном порядке, но и образовательные учреждения — томские школы и сады начали запрашивать консультации поведенческого аналитика для своих учащихся. Услуги недешевы, но спрос только растет и будет расти, поэтому перед молодыми специалистами, выбравшими для себя эту профессию, открываются широкие перспективы, — говорит Ирина Гришаева, председатель Ассоциации родителей детей с аутизмом «Аура». — И мы заинтересованы в таких специалистах, поэтому вкладываемся в их обучение. Хорошую поддержку в этом нам оказывает Фонд президентских грантов — в каждый свой проект мы закладываем статью на обучение прикладному анализу поведения. Мы уверены, что Аня Ким — это первая ласточка в плеяде высококвалифицированных поведенщиков. Мы готовы растить специалистов и всегда открыты для сотрудничества. Сейчас мы объявляем новый набор на стажировку, и если у молодых педагогов есть желание развиваться в этой профессии — добро пожаловать в «Ауру».

Текст: Татьяна Григорьева

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