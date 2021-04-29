Как оживить историю, на два дня став участником мировых событий 1945 года?

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2021 // Фото: vk.com/as_games_yap

Историки Томского госуниверситета организовали «Ялту-Потсдам 2020» — политическую игру с интерактивным ролевым моделированием событий конца Второй мировой войны.

Подробнее о том, как это происходило, — в нашем материале.

Фото: vk.com/as_games_yap

Конференция-модель — довольно распространенный сегодня метод обучения. Например, очень популярна Модель ООН — мероприятия такого формата регулярно проходят в университетах по всей стране.

— Чем интересна конференция-модель — это симбиоз нескольких форматов: классической конференции — с научными докладами, круглыми столами — и политической игры. Причем в Томском госуниверситете она проходит в уникальном для нашей страны формате — модели исторического саммита. Сразу подчеркну, что это не историческая реконструкция, когда ключевая задача участников — досконально воспроизвести события прошлого. Главное для них — погрузиться в контекст исторических событий, проиграть, проанализировать, понять, — рассказывает Сергей Шевченко, кандидат исторических наук, доцент, руководитель научно-образовательного центра American Studies и идеолог конференции.

Для факультета исторических и политических наук ТГУ это не первый опыт проведения подобных мероприятий: в 2018 году была организована ролевая модель Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., в 2019-м — Венского конгресса 1814–1815 гг. Конференция «Ялта-Потсдам 2020» приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, изначально провести ее планировалось в прошлом году, но все пришлось переиграть из-за пандемии. В апреле-2021 все наконец сложилось.

Фото: vk.com/as_games_yap

Получилось масштабно: четыре дня плотной работы и порядка сотни участников, 80 из которых — студенты сибирских городов — Томска, Кемерова, Красноярска, Иркутска, Тобольска, Барнаула и Горно-Алтайска. На конференцию также приехали приглашенные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Возрастной состав — от первокурсников до магистрантов. Конференция проходила в течение четырех дней. Первый вышел «классическим» — работала научная школа Научная школа «Ялта-Потсдам 45: значение и уроки истории». Непосредственно игре были полностью отданы второй и третий день. На четвертый состоялось подведение итогов и награждение. Площадки конференции были организованы в разных корпусах ТГУ, но основное игровое действие сосредоточилось в Научной библиотеке ТГУ.

— В общей сложности подготовка к нынешней конференции заняла год, — говорит Сергей Шевченко. — Это очень трудоемкая работа. В состав оргкомитета вошло большое количество студентов, которые занимались разными направлениями подготовки: разработка механики игры (механизм, благодаря которому работает модель), реклама, связи с общественностью и так далее.

Участники конференции были объединены в команды, точнее — в делегации: СССР во главе с Иосифом Сталиным, США во главе с Франклином Рузвельтом и Гарри Трумэном и Великобритании — с Уинстоном Черчиллем. В каждой команде по 25-30 человек, и у каждого игрока своя роль: он моделирует исторического персонажа, который присутствовал на конференциях в Ялте и Потсдаме в 1945 году. Делегациям заранее выдаются карточки, где прописаны цели, которых они должны достичь в ходе конференции; делегатам — карточки персонажей с фотографией, биографической справкой, информацией о его связях внутри и вне делегации, а также его задачах и антизадачах на конференции. Отбор участников и раздачу ролей внутри делегаций оргкомитет осуществлял самостоятельно.

Приветственное слово участников «Ялта-Потсдам 2020» в НБ ТГУ Фото: vk.com/as_games_yap

Основное игровое действие — заседания комиссий. Сначала все участники собираются на открытие конференции: делегаты обмениваются приветственными словами, озвучивают цели, стоящие перед ними (в данном случае — борьба с фашистской агрессией, победа в войне и устройство нового мирового порядка). После делегаты расходятся по комиссиям и начинают работать по отдельному профилю: военному, германскому, польскому, репарационному и так далее.

Структура игры непростая, но все прописано очень четко: состав комиссий, полномочия делегатов, схема коммуникаций, порядок решения спорных вопросов и прочее. Исторических костюмов на конференции нет, но у каждого участника — бейдж с его именем и именем персонажа. Делегатам разрешено пользоваться интернетом, просить помощи у организаторов. Но есть и строгие правила, за нарушения которых могут снимать баллы: например, нельзя использовать новоязы и архаизмы, особенно во время публичных выступлений.

Работа комиссии «Совещание министров иностранных дел и начальников штабов» Фото: vk.com/as_games_yap

— На этот раз мы немного усложнили структуру игры, — рассказывает Сергей Шевченко. — Если раньше у нас условный делегат мог иметь равный вес с остальными, то теперь вся полнота власти сосредоточена в руках глав делегаций. Промежуточным звеном являются министры иностранных дел, они одобряют решения, принятые на комиссиях, после чего отправляют главам делегаций. Еще есть аналитики, которые не участвуют в прениях, но готовят аналитические записки, консультируют участников делегаций. В ходе заседаний комиссий принимаются основные решения, после главы делегаций собираются на подписание соглашений.

Работу участников оценивает жюри, куда входят преподаватели ТГУ и иногородних университетов — в этом году из Омска и Санкт-Петербурга. У каждого из членов жюри есть так называемый фонд оценочных средств, в соответствии с которым после и распределяются призовые места.

Работа конференции «Ялта-Потсдам 2020» Фото: vk.com/as_games_yap

— Схема оценивания тоже непростая, — отмечает Сергей Шевченко. — Организаторы, которые следят за работой на конкретных площадках, отмечают только уровень подготовки и следят за соблюдением дипломатического протокола. А все остальное — достижение задач персонажа, качество написания тезисов, выполнение образовательных задач — оценивает оргкомитет уже по итогам игры. Лучшая делегация получает кубок ТГУ. Еще есть девять призовых мест в нескольких номинациях — «Лучший дипломат», «Лучший аналитик» и «Лучший военный советник».

За прозрачной дверью в зал с табличкой «Совещание министров иностранных дел и начальников штабов» нервно вышагивает начальник Генштаба СССР Алексей Антонов — ему срочно нужно переговорить со Сталиным о снятии командующего фронтом. В помещении, где заседает военная комиссия, несколько человек склонились над аутентичной картой (она была напечатана специально для игры), усеянной разноцветными флажками и не обращают никакого внимания на входящих. А на двери Музея редкой книги НБ ТГУ висит табличка «Совещание Глав делегаций» — туда вход запрещен: там заседают Сталин, Рузвельт и Черчилль, а за соблюдением протокола следит заведующий Протокольным отделом НКИД СССР Федор Молочков (этот персонаж достался студентке ФИПН ТГУ Екатерине Носовой).

Вариант креативности, творчества в обыгрывании персонажа безусловно присуствует, говорит Сергей Шевченко, но задачи превратить конференцию в театральное действо не ставится. Главная цель — образовательная.

— Элемент погружения есть, но тут все зависит от конкретного человека — мы не можем заставить кого бы то ни было полностью перевоплотиться в его персонажа. У нас и нет такой задачи, мы не стараемся превратить все происходящее в спектакль. Участники работают с конкретными историческими данными, конкретными событиями. В первую очередь они должны учиться думать, анализировать, — рассказывает Сергей Шевченко.

Игра длится полных два дня, но, говорят сами участники конференции, когда полностью погружаешься в работу, думать о чем-то другом некогда.

Фото: vk.com/as_games_yap

Итоги конференции «Ялта-Потсдам 2020» уже подведены. Кубок ТГУ получила делегация СССР, в которую вошли студенты Томского, Алтайского, Кемеровского и Новосибирского госуниверситетов, а также Омского автобронетанкового инженерного института. Остальным победителям в номинациях вручили ценные призы от центра American Studies.

— Главная наша цель — популяризация истории. Чтобы студенты больше читали, вовлекались, интересовались, и не забывали основные вехи истории нашей страны. Хочется подчеркнуть особо: эта конференция — не только важное образовательное мероприятие. Это дань памяти нашим отцам, дедам. Информации о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне много, но понимаем ли мы те события, те поколения, которым довелось это пережить? Мы никогда не сможем полностью осознать тот героический труд, через который пришлось пройти советскому народу. Однако такие мероприятия, как «Ялта-Потсдам 2020», помогают нынешним студентам лучше понимать причины и последствия глобальной катастрофы XX века, осознавать насколько сложно сохранить мир — отмечает Сергей Шевченко.

Идей о том, какие еще конференции-модели можно было бы провести, у организаторов много:

— Разработанная нами механика — это своеобразный конструктор, который можно применять при организации моделей разных тем и направлений. Мы очень хорошо представляем, насколько необходимо проводить подобные мероприятия. Вариантов много — начиная от моделей на тему Английской революции и заканчивая моделированием двусторонних и многосторонних дипломатических саммитов Новейшего времени, - говорит Сергей Шевченко. - Пока конкретного решения нет, многое зависит от финансов, но мы настроены оптимистично. И студентам в оргкомитете очень понравилось работать вместе, возможно решение о проведении нового мероприятия за горами.

Текст: Анна Мацковская

Фото: предоставлено организаторами/vk.com/as_games_yap

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