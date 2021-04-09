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Tele2 подвела итоги года в режиме онлайн

28 апреля 2021 / Партнерский материал / Фото: Tele2

Минувший год, прошедший под знаком пандемии коронавируса, внес свои коррективы во многие сферы жизни. Работа мобильных операторов — не исключение.

Возросший трафик мобильного интернета и введенные ограничения поставили операторами новые вызовы. Как с ними справились в Tele2 — рассказываем в нашем материале.

За 2020 год потребление мобильного интернета значительно выросло. Пользователи стали активнее в онлайне. На пиках пандемии увеличилось использование социальных сетей и мессенджеров с мобильных устройств.

Новая реальность отразилась и на интернет-канале Tele2. В апреле прошлого года компания запустила сервисы саморегистрации. Абоненты смогли самостоятельно зарегистрировать первую или еще одну SIM-карту без посещения салона связи. Для этого новым клиентам требуется сделать селфи и сфотографировать паспорт, а действующим — пройти упрощенную процедуру активации.

Также в апреле 2020 года Tele2 запустила доставку SIM-карт совместно с «Яндекс.Такси». Заказать ее можно во все областные, краевые и республиканские столицы Сибири. SIM-карту доставят за два часа. Кроме того, получить ее можно и с помощью привычной курьерской доставки, которая охватывает более 1 200 населенных пунктов в Сибири.

В конце апреля 2020 года оператор запустил проект «Дом по другим правилам». Это онлайн-пространство, в котором собран интересный контент на самые разные темы. С помощью «Дома по другим правилам» компания познакомила всю страну с сибиряками, здесь провели в прямом эфире две больших экскурсии — по новосибирскому Академгородку и по проспекту Мира в Красноярске, готовили с поварами новосибирской сети ресторанов Beerman и смешивали коктейли с бартендерами красноярского The Welcome Bar и новосибирского Friends.

За время работы площадку успели посетить больше трех миллионов человек, четверть из которых являются абонентами конкурентов. Большинство пользователей выразили намерение продолжать пользоваться ресурсом после окончания карантина.

«Стоит отметить спортивность наших земляков. Самой популярной комнатой среди гостей из сибирских регионов стал тренажерный зал. За ним следуют кинозал и гараж. Четвертое и пятое места делят кухня и лекторий», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Максим Соловьев.

За год пандемии трафик передачи данных вырос в полтора раза. Те, кто и раньше пользовался мобильным интернетом, стали потреблять заметно больше контента. В Tele2 уверены, что рост потребления трафика продолжится.

«И без того конкурентный рынок мобильной связи станет еще более напряженным. И бороться нам предстоит не в поле цены, а в поле качества предоставляемой услуги. Потому что требования клиента к качеству мобильного интернета непрерывно растут. И то, что три года назад казалось прекрасным, после 2020-го кажется само собой разумеющимся. Именно поэтому мы инвестируем в развитие сети и крайне внимательно относимся к вопросу собственной эффективности. И неважно, сидим мы в офисе или работаем из дома», — отметил директор макрорегиона «Сибирь» Дмитрий Кромский.

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