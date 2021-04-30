Мобильные бонусы: что, кроме связи, могут получить клиенты операторов

30 апреля 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Мобильная связь давно стала атрибутом повседневной жизни. Сами клиенты зачастую не знают обо всех преференциях, на которые они могут рассчитывать — от кешбэков в любимых интернет-магазинах до бесплатных книг или ювелирных украшений в подарок.

Рассказываем подробнее о крутых возможностях на примере оператора Tele2 и его программы лояльности «Больше».

Кино

Смартфон может заменить практически любой гаджет или устройство, необходимое современному человеку — камеру, плеер и даже телевизор. И когда возникает вопрос — что посмотреть вечером, на помощь, как ни странно, могут прийти мобильные операторы. Например, Tele2 предлагает доступ к Wink. А это более 7000 фильмов и сериалов и возможность увидеть премьеры до ТВ-эфира. Бесплатную подписку на этом сервере благодаря программе лояльности «Больше» можно оформить на 7 дней. Как раз хватит на майские праздники! К другим онлайн-кинотеатрам в «Больше», среди которых IVI, OKKO, Amediateka, Start, Megogo, можно бесплатно подключиться на срок от двух недель до одного месяца.

Получить преференции в программе лояльности Tele2 просто. Нужно лишь быть клиентом оператора и активировать те бонусы, которые придутся по душе. А их на странице программы «Больше» несколько десятков.

Обучение

Что скрывать, в сложный «ковидный» год каждому из нас хотя бы раз приходила в голову мысль: «Вот сейчас, пока границы закрыты, ка-а-ак выучу новый язык». Но до конкретных шагов дело дошло не у многих. Программа лояльности может помочь и в этом нелегком деле. Клиенты Tele2, например, при оплате курса в крупной сетевой школе Skyeng могут рассчитывать на четыре дополнительных бесплатных урока английского, месяц разговорного клуба в подарок, или скидку в размере 2 000 рублей за курс. Еще пара приятных бонусов — скидка 30% на первую оплату курса в «Яндекс.Практикум» и классные кешбэки при покупке уроков в Skillbox или Lingualeo. Оплачиваете свое обучение, получаете на счет телефона до 12,3% стоимости курса — и абонентскую плату за мобильную связь в этом месяце можно уже не платить. И хотя пики пандемии уже миновали и ограничения ослабли, это не повод отказывать себе в саморазвитии. Ведь лучший день для того, чтобы что-то начать — это «сегодня» (а не понедельник, как думают многие).

Книги

Для тех, кто предпочитает развиваться «по старинке», или просто любит проводить свободное время за чтением, в «Больше» тоже есть интересные предложения. С началом пандемии особое развитие получили сервисы электронных и аудиокниг. И здесь можно обратиться за поддержкой к мобильному оператору: например, клиенты Tele2 могут бесплатно получить три электронные книги из специальной подборки «ЛитРес» и еще скидку в 25% на покупки. А сервис Storytel готов передать в ваше распоряжение более тысячи аудиокниг по бесплатной подписке на полтора месяца.

Доставка

Пандемия и сопутствующий ей режим ограничений повысили важность сервисов доставки — еды, одежды, детских товаров и прочей всячины. Многие открыли для себя маркетплейсы, но то, что можно возвращать себе часть денег с многочисленных покупок, знают не все. Обладатели SIM-карт Tele2 могут получить кешбэк до 5% при заказе с AliExpress, Lamoda, iHerb, Яндекс.Маркета и других платформ и интернет-магазинов. Причем хоть со всех сразу — в количестве преференций мобильный оператор своих клиентов никак не ограничивает. И бонусы касаются не только онлайн-площадок. Томичи, например, могут вернуть с помощью программы лояльности «Больше» 4% от суммы покупок в магазинах сети «Спортмастер». В Metro кешбэк составит 8% от чека, и тоже поможет частично или даже полностью перекрыть абонентскую плату по тарифу.

Кафе и рестораны

В программе лояльности участвуют и представители популярных ресторанов и кафе. Так, пользуясь «Больше» Tele2 можно воспользоваться скидкой в 20% на основное меню при покупке двух стейков в МЯСОROOB (это заведение легко узнать по дверной ручке в форме топора), или получить в подарок бесплатное блюдо при заказе от 1 000 рублей. И, как вы уже догадались, это не единственное выгодное предложение по части еды. Описывать все скидки, бонусы, подарки «Больше» не имеет смысла. Проще увидеть их своими глазами на сайте программы или в мобильном приложении «Мой Tele2», и выбрать бонусы, подходящие именно вам.

Фото: Серафима Кузина

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