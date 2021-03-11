Снежный онлайн: как удивить подписчиков, пока снег не растаял

11 марта 2021 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Пришла весна. Суровые морозы и ограничительные меры спали, а снег — еще нет.

Самое время повеселиться на свежем воздухе, порадоваться последним снежным денькам и заодно пополнить свои социальные сети свежим и нетривиальным контентом. Попробуйте! А вездесущий мобильный интернет и наша редакция вам в этом поможет.

Снежный ПУПОК

В Томске есть одна прекрасная традиция — вытаптывать огромное слово «Пупок» на снегу, покрывающем реку Томь в районе Лагерного сада. Сейчас повторить подобное несколько проблематично из-за высоких сугробов. Однако можно найти менее заснеженные места. К примеру, вытоптать что-нибудь на просторах парков, на придомовой территории или просто на безлюдном пустыре. Главное, заранее продумать содержание снежного послания, а также угол съемки, с которого оно будет запечатлено. Хорошими точками для съемки могут стать детские горки, окна стоящих рядом зданий, деревья, плечи высоких товарищей, на которых можно взобраться, и прочие возвышения.

Кстати, запечатлеть можно как сам итог работы, так и участвующих в ней творцов. А еще стоит снять небольшой бэкстэйдж. Процесс вытаптывания довольно залипателен, если просматривать его в ускоренном режиме. Наверняка подобные истории соберут немало лайков-шэров и так далее. А если у вас получится вытоптать на снегу что-то монументальное или, скажем, на злобу дня — можно и вовсе попасть в сводки городских новостей.

Снежный не-только-ангел

Если для вытаптывания посланий большая толщина снежного покрова является скорее препятствием, то для создания небольших фигурных оттисков много снега — не проблема. Каждый может выйти и, упав спиной в сугроб, энергичными движениями изобразить на снегу фигуру ангела. Для истории и социальных сетей можно запечатлеть фото или видео творения. Для пущего эффекта можно собрать не одного, а сразу несколько снежных ангелов, сделав из них композицию. Правда, в Томске не так много мест, где можно было бы разместить большое количество «крылатых». Так что в поисках локаций для своих снежных фантазий не бойтесь уезжать за пределы города — вы всегда сможете выйти в онлайн.

Например, мобильный оператор Tele2 обеспечил покрытием сети 4G территорию, где проживает более 1 млн томичей. Чтобы полностью удовлетворить растущую потребность пользователей в быстром и качественном интернете, мобильный оператор постоянно строит и модернизирует базовые станции, увеличивая покрытие сети 4G (как раз той самой, которая отвечает за быстрый мобильный интернет). Только в 2020 году мобильный оператор запустил почти 200 новых базовых станций 4G на действующих площадках, а также построил 24 новые мачты в регионе, 3 из которых обеспечили стабильной связью несколько малонаселенных пунктов Томской области.

А если снежный ангел кажется чем-то банальным, можно трансформировать его, например, в колокол. Или оставить на снегу фигурку бегущего человека, морской звезды, змеи или дракона. Все зависит лишь от вашей фантазии. Главное, помнить о безопасности и не пытаться делать оттиск в слишком уж глубоком снегу.

Снежный не-снеговик

В ближайшие дни в Томске и Томской области ожидается потепление, а значит снег из ледяного «песка» превратится в прекрасный строительный материал. В это время можно в полной мере почувствовать себя скульптором. Традиционная сибирская забава — снеговик. Но скатать и последовательно установить друг на друга три больших снежных шара может каждый. А что если подключить максимум фантазии?

Сделать вашу композицию единственной в своем роде может как необычный образ самого снеговика, так и его интересное расположение. Например, снежную скульптуру можно перевернуть вверх ногами или облепить вокруг дерева, будто она врезалась в него на большой скорости. Можно положить снеговика на землю, доработать форму и получить гусеницу или червяка, а если нарастить — то улитку или собаку, танк или космический корабль. Кстати, из обычного снеговика на удивление легко сделать пингвина! А можно даже попытаться вылепить из снега собственный бюст и выложить в сеть фотографию со снежным двойником. Вопрос только в терпении, детализации и художественных навыках.

А если дальше традиционной формы уйти не получилось, можно взять количеством и собрать собственную белую армию. Конечно, когда-нибудь она растает, но вовремя сделанные фотографии будут еще долго напоминать вам о былом «снежном могуществе».

Снежный трон

Податливость и пластичность снега можно использовать и для возведения более монументальных конструкций. Например, используя достаточное количество материала, можно создать собственный форт, установить на нем флаг и провозгласить независимым снежным государством. Только не забывайте запечатлеть этот момент для учебников по истории, своих потомков, ну и, конечно, для подписчиков в социальных сетях. Кто примет вызов и построит более могущественный форт?

К слову, о вызовах. Пандемия внесла свои коррективы в пользовательские привычки томичей, пользующихся мобильным интернетом Tele2. Жители региона стали «поглощать» почти вдвое больше мобильного трафика, при этом существенно возросла нагрузка на сетевую инфраструктуру как в спальных районах Томска, так и в дачных поселках за городом. Но Tele2 успешно справилась с этим вызовом, вовремя бросив силы на модернизацию действующих базовых станций и обеспечив хороший уровень сигнала на всей территории присутствия.

А если вы не располагаете большим количеством помощников и времени для строительства крепости, можно ограничиться возведением собственного снежного трона. Его форма и размеры, как и в случае со снеговиками, зависят исключительно от вашего воображения и целеустремленности. При желании можно создать своеобразную копию Железного трона из «Игры Престолов». Можно запечатлеть стадии производства шедевра, сделать пару селфи, а по готовности — попросить прохожих сделать снимок вашей царственной особы на престоле.

Снежный боевик

Что общего у снежного форта, снеговика любой формы и обычного снежка? Они очень эпично разлетаются, если им в этом помочь. Нет, мы не призываем ходить и разносить направо-налево построенных кем-то снежных созданий. Только своих! Но тут не обойтись без помощников. Ведь такие эпичные моменты не должны пропасть зря: кто-то же должен снять процесс распада снежной империи! А вот как это сделать — выбирать вам. Если позволяет подготовка, можно попробовать повторить легендарный удар Чака Норриса ногой с разворота (тут никакая снежная крепость не устоит!). Или броситься в бой с предварительно построенной армией снеговиков, снимая баталию от первого лица. Признание друзей в социальных сетях последует молниеносно!

Лучше, конечно, вести репортаж с места событий в прямом эфире. И не бойтесь, что ваша видеотрансляция прервется в самый ответственный момент. Если у вас мобильный интернет Tele2, выход в Сеть вам обеспечен, даже если вы очень далеко от Wi-Fi. Стабильный сигнал мобильного оператора Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Томской области, популярные места отдыха в регионе и территорию у автомобильных дорог.

Так что фантазируйте, планируйте, воплощайте и не бойтесь бросить уходящей зиме яркий вызов!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: