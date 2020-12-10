Мария Афонина, Мастерская управления «Сенеж»: «Мы создаем сообщество успешных женщин»

10 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: Мастерская управления «Сенеж»

В декабре текущего года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы состоится выпуск сразу двух долгосрочных программ — «Школы тренеров и модераторов» и образовательной программы «Женщина-лидер».

Программы впервые стартовали осенью 2020 года. Проректор по образовательной деятельности Мастерской Мария Афонина, идейный вдохновитель программы, рассказала в интервью «Томскому Обзору», как попасть в Мастерскую и что могут получить вузы от сотрудничества с проектами платформы РСВ.

Мастерская управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» — современный образовательный хаб президентской платформы «Россия — страна возможностей». В Мастерской проходят обучающие программы и мероприятия, направленные на развитие управленческих компетенций и навыков у молодых людей из всех регионов страны. Слушатели — активная молодежь, финалисты и победители конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей», управленцы, в том числе госслужащие, прошедшие современную профессиональную подготовку. Одна из целей Мастерской управления «Сенеж» — формирование сообщества активных граждан, которых объединяют единые ценности, непрерывное развитие, открытость, проактивность, сотрудничество.

— Мария, кто может к вам попасть?

— Новая образовательная программа «Школа тренеров и модераторов» реализуется Мастерской управления совместно с Клубом «Эльбрус», который объединяет победителей флагманского проекта платформы «Лидеры России». В Школе обучаются навыкам модераторства активные, прошедшие специальный отбор участники форума «Территория смыслов», который проходил у нас с июля по сентябрь текущего года. Также в школе уже по треку «Тренеры» учатся победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Мы учим слушателей Школы быть тренерами — фактически умению оформить свой опыт и знания в авторский образовательный курс и далее уже работе с командой или аудиторией. Мы хотим, чтобы после завершения обучения они могли предложить президентской платформе свои программы. По итогам обучения уже в середине декабря участники Школы получат удостоверение о повышении квалификации. Выпускников, которые пройдут сертификацию, планируется пригласить в качестве спикеров, тренеров и модераторов на очные мероприятия президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Также в этом году в Мастерской управления «Сенеж» мы запустили программу «Женщина-лидер». Нас поддержал Совет Евразийского женского форума, первый поток мы набрали и обучаем как раз в партнерстве с ним. В сентябре старт нашей программы на площадке ТАСС в Москве дала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ. Сейчас на потоке обучаются 140 женщин. Многие из них — активные участницы проектов Евразийского женского форума. Порядка 20% — победительницы конкурса управленцев «Лидеры России», нашего флагманского конкурса президентской платформы.

Евразийский женский форум — это международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе, организованная Советом Федерации РФ и Межпарламентской ассамблеей государств СНГ. Участники Форума — женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира.

Совместно с партнерами мы уже приняли решение запустить второй поток, ориентировочно в конце января — феврале. И думаем о том, как можно дальше развивать программу. Уже есть очень много разных запросов. И не только от той аудитории, с которой мы постоянно работаем и которая уже учится в «Сенеже»; это победители и финалисты 26 конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Программа «Женщина-лидер» вызвала большой интерес, к нам часто обращаются с вопросом, как в нее войти. Есть предложения об участии экспертов, есть интересные и активные девушки в регионах, которые хотят принять участие в реализации проектов программы. Некоторые уже сейчас предлагают свои проекты. Самый быстрый способ попасть к нам в Мастерскую управления «Сенеж», причем не только в программу по женскому лидерству, но и в другие, — это зайти на портал rsv.ru, зарегистрироваться, выбрать подходящий себе конкурс или проект. И тогда станут доступны разные варианты и возможности, включая и возможность приехать в подмосковный Солнечногорск в Мастерскую управления.

Кроме того, стоит посмотреть, что выложено на платформе в открытом доступе. Там есть полезные тесты, которые позволят понять свои таланты и увидеть, в какую сторону можно развиваться. Разобраться, насколько та деятельность, которой вы занимаетесь, соответствует вам или стоит присмотреть что-то другое. А дальше включаются рекомендации, в том числе — навигация по нашим онлайн-продуктам, которые выложены в свободном доступе. Они очень хорошие, качественные и могут стать своего рода первым «рукопожатием» в череде нашего плотного знакомства. Это первый путь, который я всем рекомендую. Попробуйте! Нужно только найти время и зайти.

Платформа «Россия — страна возможностей» реализует кадровые, социальные и образовательные проекты по всей стране. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

— Как программа для женщин-лидеров будет развиваться в дальнейшем?

— У меня есть несколько идей, как это стоит делать. Во-первых, программу можно развивать применительно к конкретному региону, если есть такая потребность. Где-то она уже есть, например, в Ульяновской области. К нам обращаются из других регионов, вот недавно — из Ростовской области, просят поддержать экспертно, методологически или разработать образовательный проект по женскому лидерству непосредственно для них. Сейчас мы думаем, как можно отреагировать на такие запросы. Возможно, это будут какие-то территориальные курсы или наша экспертная поддержка.

Кроме того, мы планируем привлекать в наше сообщество тех участниц, которые сейчас заканчивают программу. Мы предложили им стать кураторами будущего потока программы «Женщина-лидер», уже есть те, кто откликнулся. И мне кажется, что самый ценный момент в нашей программе лидерства, это даже не те знания, которые получают женщины. Ведь мы живем в мире, где достаточно зайти в Google, и ты получишь любую информацию. Самая большая ценность — это то, что мы создаем сообщество успешных женщин, которое меняет страну с помощью социальных инициатив и проектов, при этом оставаясь собой, зная свои личные сильные женские качества. Стоит сказать, что наши слушательницы за время программы разработали 26 проектов, они сейчас в разной стадии реализации. Итоги мы будем подводить на финальном модуле программы 17–18 декабря.

Среди наших слушателей есть ваша землячка, из Томска, победитель конкурса управленцев «Лидеры России-2020» Лилия Кирьянова. Она в составе команды программы организовала просветительский онлайн-проект «Эколюди» по популяризации основ бережливого использования ресурсов потребления и производства в России. Лилия является директором по развитию Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций», объединяющий все университеты и академические институты города. Участница программы также руководит проектным офисом инициативы «Большой Томский университет» по интеграции компетенций, ресурсов университетов и академических институтов Томска для прорывных междисциплинарных научных, образовательных и технологических проектов. Команда образовательной программы «Женщина-лидер», в которой работает Лилия Кирьянова, уже создала страницу проекта в Instagram, где авторы рассказывают о существующих практиках экомышления и экоповедения, объясняя почему на это стоит обратить внимание.

Надо сказать, что внутри программы есть сильные кураторы — они работают в союзе с участницами.

Помимо проектов, каждая участница еще на старте определила для себя личную цель, которую она должна достигнуть к выпуску. И это очень важно. Добившиеся наиболее интересных и амбициозных целей и задач в будущем станут амбассадорами программы. Одной участнице такое предложение уже сделано.

— Кто ваши участницы? Это представительницы традиционно «женских» бизнес-историй, топ-менеджеры, работающие в промышленности, или кто-то еще?

— У нас на программе представлено очень много разных интересных бизнесов. Недавно мы были в Ростове-на-Дону и в Калининграде, где обсуждали проблемы женского лидерства. Там были женщины, работающие в атомной энергетике, во власти, в университетах, предпринимательницы — представители малого и среднего бизнеса. Причем, не просто занятые в управлении, а те, что непосредственно возглавляют эти предприятия. И мы точно, когда включали участниц в свой контур программы, не смотрели на их профессию. Но вот что интересно: когда они выбирали социальные инициативы для реализации и упаковывали их в проекты, большинство оказались именно «традиционно женскими». Про обучение, развитие, красоту, коммуникацию.

И в этом я вижу одну очень простую вещь: когда нам в ситуации неопределенности нужно показать какой-то результат, мы просто становимся самими собой. И выбираем то, что умеем делать лучше всего. А что мы умеем делать лучше всего? Вдохновлять и поддерживать! У нас развит эмоциональный интеллект, мы эмпатичны и вариабельны. Если нам свойственно вдохновлять и обучать — мы выбираем обучающий проект. Мы говорим участницам — пойми, про кто ты, какие у тебя сильные качества, и исходя из этого, делай социальную инициативу.

Но есть и другая сторона. Очень часто бывает так: мы, женщины, очень ответственны по своей природе — отвечаем за детей, за мужчин, за всех и вся. И когда не хочется делать что-то плохо, выбираем то, что нам свойственно. Например, я всю жизнь работаю в обучении и развитии, хорошо знаю эту сферу. Какой я выберу проект, чтобы показать быстрый результат? Ну конечно же, про обучение и развитие. В следующей программе, прежде чем дать слушательницам возможность выбора своего командного проекта, показывать, какие есть возможности для поддержки и предлагать попробовать что-то другое, не свойственное участнику.

— Какого рода поддержка активным женщинам на ваш взгляд, сейчас требуется больше всего? Какую помощь ждут?

— По опыту программы, самая большая поддержка требуется в том, чтобы укреплять веру в себя. Это правда. Потому что, с одной стороны, есть сильное женское качество: когда мы в себя верим — мы свернем горы! Но с другой, эта уверенность у многих подорвана по разным причинам. Ты можешь быть очень успешной, но до конца в себя не верить. Каждую неделю участницы встречаются со своими кураторами, которые им дают обратную связь и поддержку. В рамках проекта девушки создали свое сообщество и поддерживают друг друга. Они понимают, что вместе, в команде, ты можешь больше. И дальше происходит удивительная вещь: когда вера в себя вырастает, и финансы подтягиваются, и появляется смелость заявить о себе, и новые проекты, и идеи, и карьерный, и личностный рост.

Ведь как происходит, если от вас исходит уверенность, радость, позитив, вы намерены идти легко и в удовольствие, то так и будете двигаться. Если в картине мира есть мысль о том, что жизнь — это преодоление сложностей и препятствий, то она обязательно ответит этим ожиданиям и создаст эти препятствия, чтобы вас не разочаровать.

— Томск — университетский город. Предполагаете ли вы запуск совместных программ, либо каких-то коллабораций с местными вузами, и какие это могут быть направления?

— Если говорить в целом про Мастерскую управления «Сенеж», то у нас много мыслей и идей, в том числе, и о коллаборациях — сотрудничестве. В первую очередь, это развитие молодежных сообществ, так называемых soft skills и первичных управленческих навыков. Но здесь мы тоже идем от потребностей, от откликов. У нас на президентской платформе «Россия — страна возможностей» есть интересный спектр программ, возможность участия в них — заходите, выбирайте, участвуйте, дерзайте, пользуйтесь теми возможностями, которые есть в стране.

Для нас очень важно, чтобы к нам в Мастерскую управления приходили люди, которые осознанно хотят развиваться. И, конечно, в этом смысле университет — первая ступень отбора. Мы ждем осознанных студентов, которые понимают, что хотят что-то менять. Очень часто многие говорят: «Это все не для меня, это для каких-то важных людей, у кого есть связи…» У меня всегда на это есть очень простой вопрос: а что вы сделали, вы вообще зашли, попробовали? Мы реализуем главный принцип — равенства возможностей для всех и каждого! Мы говорим — сделайте первый шаг, пробуй — у каждого есть возможность развития, продвижения, победы, участия!

— А как, на ваш взгляд, обстоит дело с теми самыми управленческими навыками? Насколько их дают у нас в вузах или все вынуждены потом добирать их сами?

— Мне кажется, что эти навыки становятся потребностью на определенном этапе зрелости человека. Скорее, они возникают тогда, когда человек либо впервые столкнулся с трудовым коллективом, либо попробовал вести свой бизнес и понял, что ему не хватает эффективной коммуникации, навыков влияния, убеждения. В университетах, особенно на первых курсах, такая потребность возникает не так часто и запрос на такие навыки не стоит остро. Потому что там на первом плане именно профессиональное развитие, фокусировка и балансировка тех знаний, которые люди получили в школе в соответствии с выбранной профессией. А вот потом, когда зрелость наступает, ты входишь в новый мир, начинаешь общаться и понимаешь, что «здесь я не смог убедить и проиграл, а здесь меня просто не взяли на работу, потому что я плохо составил свое резюме, а здесь вроде как и резюме хорошее, но на интервью я не уверен был в себе». Вот тогда эта потребность проявляется, и взрослый человек отправляется учиться. Он уже понимает, зачем ему это нужно. Соответственно, у студентов вузов эта потребность появляется, на мой взгляд, уже к окончанию, когда они начинают задумываться — что дальше, как развиваться и куда двигаться. Именно у нас на платформе, в Мастерской управления «Сенеж» идет точечная надстройка под ту деятельность, которую человек для себя выбрал.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: