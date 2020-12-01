5 проектов для профессионального развития, в которых стоит принять участие прямо сейчас

1 декабря 2020 / Партнерский материал / Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Можно ждать лучших времен и бесконечно откладывать свои планы на новую жизнь «на потом». Либо действовать прямо сейчас и воплощать важные задумки в жизнь. Катализатором перемен станут проекты для профессионального развития от платформы «Россия — страна возможностей».

Неважно, сколько вам лет и чем вы занимаетесь — удастся найти вариант и для школьников, и для студентов, и для тех, кто работает уже много лет. Принять участие в 5 из 26 проектов платформы стоит немедленно, в декабре.

«Россия — страна возможностей» — масштабная некоммерческая платформа, объединившая кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. На этой площадке находят друг друга талантливые и неравнодушные люди из разных сфер. Здесь обмениваются опытом предприниматели, управленцы, профессионалы, активисты. Главная цель платформы — вырастить перспективных специалистов, помочь им реализовать свои идеи.

Участие в проектах может стать событием, которое изменит всю жизнь — победители получают гранты на реализацию своей задумки, поступают без экзаменов в престижные вузы, попадают на перспективные стажировки, получают приглашения на работу мечты или открывают свой бизнес. И, безусловно, приобретают новые знания и опыт. Партнерами проектов являются крупнейшие государственные, образовательные и независимые общественные структуры, всю систему поддерживает Администрация Президента России.

Как поучаствовать в проектах?

Ссылки на подробности, информацию о сроках, правилах участия и наградах, форму заявки можно найти на платформе «Россия — страна возможностей». Также на сайте много другой полезной для саморазвития информации — тесты, онлайн-курсы, раздел о профессиях, позволяющий оценить свои способности и компетенции.

Проекты декабря

Не будем откладывать желание перемен в долгий ящик и выясним, какие проекты платформы «Россия — страна возможностей» помогут проявить свои таланты в декабре.

«Мой первый бизнес»

Воплощать в жизнь свои предпринимательские идеи можно ещё в школе — благодаря конкурсу «Мой первый бизнес». Подавать на него заявки могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 23 лет. За первые три сезона уже 1270 команд со всей России разработали свои бизнес-проекты, а некоторые воплотили их в жизнь. К примеру, 18-летний Данила Пахомов после конкурса открыл онлайн-магазин по продаже экзотических фруктов. А теперь организует компанию по производству видеоконтента, снимающую рекламу и даже трейлеры к фильмам.

Регион и страна проживания будущего предпринимателя могут быть любые. Можно заявить и только что придуманную бизнес-идею, и уже проработанный проект. Участники «Моего первого бизнеса» проходят обучающую программу, их наставниками становятся уже успешные предприниматели.

Лучшие конкурсанты могут пройти двухмесячный бизнес-курс продолжить взаимодействие с наставниками для реализации своих проектов. Идет борьба и за ценные призы, среди них iPhone, MacBook, PlayStation. В этом году их стало больше. А еще будет проводиться тестирование всех участников на выявление предпринимательского типажа.

Как принять участие?

Подать заявку онлайн: с 19 ноября

Сайт проекта: https://myfirstbusiness.ru/

Профстажировки 2.0

Этот конкурс — новый механизм взаимодействия студента, образовательной организации и работодателя. Все устроено просто: работодатель размещает свой кейс на сайте проекта. Студент на основе этого кейса делает практико-ориентированную курсовую или дипломную работу. Итоги подводят дважды в год, победители получают приглашения на практики и стажировки. Сейчас на Профстажировках 2.0 представлено 4628 задач от 1333 организаций. По итогам двух сезонов проекта приглашения компаний получили 1147 студентов. На платформе проекта зарегистрировано уже более 128 000 студентов из 85 регионов России.

Во время первой волны конкурса были особенно популярны кейсы по цифровизации и цифровой экономике, новым технологиям и материалам, социальному развитию, экологии и разработке программ профессионального образования. Именно с экологией был связан проект одного из победителей, Андрея Шевченко из Томского механико-технологического техникума. Его задумка касалась системы сбора и сортировки твердых коммунальных отходов. Результат — приглашение на стажировку от томского оператора по обращению с коммунальными отходами.

Если хорошо проявить себя в проекте, то можно добраться даже до космоса. К примеру, студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Николай Ткачев при решении кейса Роскосмоса подготовил проект лунной орбитальной станции. Его работа произвела такое хорошее впечатление, что после стажировки его пригласили на работу. А еще во время стажировки студентам удается больше узнать, как устроена работа компании, как проходят собеседования. К примеру, «Сахалин Энерджи» провела для своих стажеров уникальные тесты на анализ числовой и вербальной информации, а также личностный опросник. Обычно такие испытания ждут тех, кто претендует на должность в серьезной организации. Теперь молодые специалисты готовы к подобным собеседованиям, а благодаря обратной связи лучше узнали свои сильные стороны и поняли, какие компетенции требуют развития.

Как принять участие?

Подать заявку на стажировку онлайн: до 7 декабря

Сайт проекта: профстажировки.рф

Проект «ТопБЛОГ»

Во Всероссийском игровом проекте-конкурсе «ТопБЛОГ» могут участвовать начинающие и действующие блогеры, эксперты и предприниматели, желающие продвигать себя и свой бизнес с помощью соцсетей. Достаточно достигнуть 14-летия и иметь аккаунт в любой соцсети. А «ТопБЛОГ» научит грамотно обращаться с этим инструментом.

Разобраться, с чего начать и как продвигать свои соцсети, как избежать типичных ошибок блогера, закрепить успех и оставаться в тренде, заработать репутацию и доверие аудитории помогут успешные российские блогеры и эксперты. С «ТопБЛОГ» сотрудничают телеведущая Елена Летучая, актриса Наталия Медведева, певица Миа Бойка, автор вайнов Антон Каравайцев, оператор Фармин Велиев, а также Сергей Романович, Василиса Даванкова, Шевги Ахадов, Max_Fit и другие.

Участников будут обучать актерскому мастерству, умению работать перед камерой, писать сценарии, управлять эмоциями и энергией. Лучшие конкурсанты отправятся в блог-тур по России, получат индивидуальные консультации, а также возможность сотрудничества с официальными партнерами проекта. Также 1000 лучших блогеров ждет преакселерационная программа с обратной связью от наставников и интеграция в другие проекты платформы «Россия — страна возможностей».

Все события — встречи, мастер-классы и соревнования — будут происходить в приложении, созданном специально для участников конкурса. Испытания продлятся с января по апрель 2021 года, очный финал проекта намечен на II квартал и задуман в формате кейс-марафона.

Как принять участие?

Подать заявку онлайн: до 1 января 2021 г.

Сайт проекта: https://topblog2020.ru

«Мастера гостеприимства»

Открыть Россию по-новому, сделать ее более привлекательной для туристов страной, помогает й конкурс «Мастера гостеприимства».

Кто может претендовать на участие и победу? Менеджеры, руководители и специалисты сферы гостеприимства, студенты и выпускники, предприниматели и авторы туристических проектов, лидеры общественных организаций — профессия и опыт не принципиальны.

В первом сезоне на конкурс было подано 20 935 заявок. Для проекта сняли более 5126 минут видео о самых необычных уголках России, их выкладывали в сеть под хештегом #мастерагостеприимства #россияудивляет. Ролики собрали более миллиона просмотров.

Победители получат образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущие туристические компании, гранты на реализацию своих проектов. Проект позволяет встретиться с уникальными наставниками. Среди них англичанин Джон Уоррен, любимец российских телезрителей. Он считает, что конкурс «Мастера гостеприимства» поможет сделать громаднейшую Россию «чуть-чуть пообъятнее». Сотрудничать с конкурсантами будут и российские губернаторы, и именитые рестораторы, отельеры, управленцы в сфере гостеприимства.

Конкурсные проекты очень разнообразны. К примеру, участница из Рязани Екатерина Баконина разработала онлайн-платформу Triplunch.com, где можно забронировать визит на обед к местным жителям в любой стране мира или пригласить гостей к себе — вкусно поесть и пообщаться в неформальной обстановке. А один из самых опытных участников конкурса 69-летний Александр Базаров из Белгородской области, волонтер четырех Олимпиад и трех Универсиад, двукратный олимпийский факелоносец, открыл первый и единственный в стране музей «История волонтерства». Участники полуфинала Юрий и Сергей Пигулко придумали, как вкуснее кормить пассажиров РЖД. Реализовывать идею они будут в вагоне-ресторане поезда Москва-Адлер. Елена Алиева из Калужской области разработала проект «Заслуженный отдых» — выездные краткосрочные развивающие программы для компаний людей солидного возраста. В проекте — новые форматы и маршруты путешествий для пенсионеров, обучение пенсионеров блогингу и другое.

Как принять участие?

Подать заявку онлайн: до 15 января

Сайт проекта: https://welcomecup.ru

«Учитель будущего»

В этом году этот профессиональный конкурс для учителей проводился впервые, но сразу же привлек почти 40 тысяч участников! Такой популярности проекта способствовало отсутствие ограничений: стаж, возраст, география, предмет не имеют значения для «Учителя будущего». В итоге самым взрослым участником стал 75-летний преподаватель русского языка и литературы из Кемеровской области, а самым молодым — 18-летний учитель английского языка из города Кузнецка в 200 км от Пензы.

Больше всего учителей зарегистрировалось из Санкт-Петербурга, на втором месте — наши соседи, Кемеровская область. Московский регион по количеству конкурсантов стал третьим. Активнее всего регистрировались в проекте учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы.

Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала, который продлится неделю. От конкурсантов ждут умения работать в команде, владения современными педагогическими практиками и инновационными подходами к образованию. И да, мало знать все о своей дисциплине, важно оказать психолого–педагогическую поддержку школьникам и виртуозно владеть словом.

Бонусы для участников, преодолевших дистанционный этап — доступ к электронным библиотекам и вебинарам. Финалисты попадут на программу совершенствования профессионального мастерства. Там команды-победители будут перенимать опыт наставников — известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

В ноябре стартовал новый студенческий трек конкурса «Учитель будущего. Студенты» — для будущих педагогов.

Как принять участие?

Подать заявку онлайн: с 24 ноября

Сайт проекта: https://teacheroffuture.ru/

Бонус! «Время карьеры»

Это серия всероссийских мероприятий, на которых эксперты, кадровые агентства и образовательные учреждения встречаются с молодежью. На проект стоит обратить внимание студентам вузов и ссузов, а также выпускникам в возрасте до 30 лет, находящимся в профессиональном поиске. В этом году в нем принимали участие 759 российских и международных работодателей, готовых к работе с креативными и амбициозными молодыми сотрудниками. Участниками стали 60 тысяч человек.

Основные мероприятия проекта прошли в ноябре, но и сейчас на сайте времякарьеры.рф можно составить резюме с помощью специального конструктора, узнать карьерные советы от HR-ов крупных компаний и выбрать интересную вакансию из более 10 тыс., размещенных в дайджесте. А в соцсетях «Времени карьеры» сохранены прямые эфиры, лекции и обучающие видео, которые собрали уже более 10 млн просмотров.

Как принять участие?

Претендовать на стажировку можно будет уже в следующем году, а пока можно подготовиться — ознакомиться с полезными материалами на сайте времякарьеры.рф и в соцсетях проекта

Миллионы участников, тысячи победителей

Подать заявку на один из ноябрьских проектов — это далеко не все возможности платформы «Россия — страна возможностей», где запущены уже 26 конкурсов и олимпиад. За два года существования платформы в ее проектах и инициативах поучаствовало более 3,5 миллионов человек. За этими цифрами — истории успеха и реальные механизмы поддержки заинтересованных в своем развитии россиян. Что говорят об этом опыте сами участники?

Мы пообщались с томскими победителями проектов и убедились, что найти для себя возможность развития можно всем — и школьникам, и студентам, и профессионалам.

Роман Сокольников, восьмиклассник

Победитель Олимпиады КД НТИ.Junior в 2019 году

Для Романа главным эффектом от Олимпиады стала возможность попробовать новое, получить реальное представление о деятельности, а еще пообщаться с другими школьниками, увлеченными тем же, что и он:

В прошлом году Олимпиада впервые проводилась не только для 11 классов, и я решил принять в ней участие. Было два тура. В отборочном мы проходили на сайте тесты. Те, кто показал лучшие результаты, поехали в Новосибирск — там нас поделили на команды по 3-5 человек. У нас была задача сделать робота, который управляется пульсом человека. К примеру, напрягаешь левую руку — он двигается налево, и наоборот. Мы работали над проектом около 6 часов, это было полезно. Получили навыки, которые пригодятся в будущем, — рассказывает Роман.

Юлия Питько, магистрантка ТПУ

Капитан команды серебряных призеров CASE-IN — 2020

Юлия пять лет целенаправленно участвовала в Международном инженерном чемпионате CASE-IN по направлению «Электроэнергетика». Начала с первого курса: было интересно посмотреть на конкурс, о котором так много говорят в университете. А потом появилась цель: непременно войти в призеры, в тройку победителей.

— Принимали участие, пока не выиграли, — смеется Юлия. — Сначала занимали с командой 2-3 места на отборочных этапах, потом смогли попасть в финал. А со второго раза удалось не только добраться до финала, но и стать серебряными призерами. Я была капитаном команды, ребята за меня проголосовали — у меня был самый большой опыт участия в CASE-IN. В этом году главной темой была технологическая модернизация. На отборе говорили о России и о странах СНГ в целом, а в финальной части чемпионата работали с энергокомпаниями внутри страны.

Юлия учится в Инженерной школе энергетики ТПУ, у нее двойная специализированная программа магистратуры. Первый диплом она защитила летом, зимой придет очередь второго. Все, кто был в ее команде на CASE-IN, учатся по той же программе. Образование — одна из важных причин успеха:

Нам дали много знаний — мы слушали лекции приглашенных специалистов, в университете хорошая инновационная база, — считает Юлия. — Учеба научила искать и усваивать информацию, быстро ориентироваться в вопросах. Еще наша команда была очень мотивированной — для нас это был последний шанс поучаствовать в конкурсе, мы же вот-вот закончим учебу. А мотивация играет большую роль. Участие в CASE-IN — это прекрасное расширение кругозора. Кейсы участникам приходят разноплановые, связанные с разной географией, задачами, энергетическими компаниями. Раньше, в основном, были задания, максимально приближенные к инженерной работе, мы вели расчеты. Теперь кейсы больше исследовательского характера. Нам приходится смотреть много документации, сайтов, искать другие источники информации. В процессе этой работы знакомишься со специалистами отрасли, в будущем можно и дальше с ними обсуждать какие-то вопросы. Компании в рамках конкурса проводят Дни карьеры, это возможность не только познакомиться с их деятельностью, но и отправить резюме, получить приглашение на стажировку.

Ведущая отраслевая компания АО «Системный оператор Единой энергетической системы (Системный оператор) заинтересовалась авторами кейсов, связывалась с участниками команды, интересовалась их карьерными планами. Некоторые из магистрантов уже вышли на работу, Юлия собирается сначала защитить магистерскую.

Ксения Васильева, гид-экскурсовод

Победительница первого этапа конкурса «Мастера гостеприимства»

Ксения — профессионал, экскурсовод со стажем. Она успешно справилась с первым этапом конкурса «Мастера гостеприимства» — прошла задания на эрудицию, на профессиональный кругозор. Мартовский полуфинал, где нужно было представить свой проект экспертам, отодвинулся из-за пандемии. Осенью подвели итоги среди тех, кто выбрал для себя участие в онлайн-формате. Ксения будет завершать конкурс весной на очном этапе, где участники представят и проект, и свои компетенции. Но, чем бы это выступление ни закончилось, интересный проект она уже разработала:

Я в первую очередь музейный экскурсовод, у меня возникла идея организовать экскурсионный тур на два дня для будущих абитуриентов и всех, кто хочет узнать историю Томского университета, — рассказывает Ксения. — В программе будет посещение открытых лекций, музейных комплексов университета, знакомство с бытом студентов в общежитии, визит в музей «Профессорская квартира», чтобы узнать о жизни томских профессоров в прошлые времена. Помню, когда сама приехала в Томск учиться, совсем мало о нем знала. Думаю, очень важно, чтобы у абитуриентов сразу складывалась цельная картина, чтобы они понимали, почему Томск считается студенческим городом.

Ксения — не просто профессионал, а гид, одержавший серьезные победы — она выиграла Всероссийский конкурс «Лучший гид России» в номинации «Гид-профессионал. Музей» в 2017 году и региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» в 2019 году. Останавливаться на этом она не собирается, хотя участие в конкурсах дается ей непросто.

— Когда я победила в 2017 году в конкурсе, то поняла: на мои плечи взвалилась большая ответственность, — признается Ксения. — Когда меня представляли перед экскурсией как лучшего гида России, меня это смущало, я чувствовала, что у людей будут завышенные ожидания. Но такое звание стимулирует к самосовершенствованию, развитию. Сразу после победы в «Лучшем гиде России» я ушла в декрет, но все равно продолжаю работать над собой. Победа заставила меня окончить курсы подготовки экскурсоводов на кафедре краеведения и туризма в университете. Было неловко что у меня, лучшего гида, непрофильное образование. Теперь моя совесть чиста! Могу смело смотреть людям в глаза.

«Мастера гостеприимства» очень подходят к Ксении по концепции и названию. В своей профессии она особенно любит проводить экскурсии в музее. Говорит, что у нее ощущение — к ней пришли гости, и надо их душевно встретить. А участники экскурсий замечают, что Ксения обладает даром «переплавлять» негативную энергию — после общения с ней даже капризные слушатели довольны.

Людмила Огородова заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации На платформе «Россия — страна возможностей» есть 26 проектов, в которых активно принимают участие томская молодежь и педагоги. Наши школы и вузы традиционно показывают высокие результаты, участвуя в конкурсах, размещенных здесь. Так в одном из последних — «Большой перемене» — четверо одиннадцатиклассников из Томска, Стрежевого и Первомайского района вышли в суперфинал и получили по одному миллиону рублей, которые в дальнейшем они смогут потратить на образование. А педагог томского дома творчества «Искорка» Елена Васильева признана победителем всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна — моя Россия». Мы гордимся интеллектуальными звездочками, выросшими на томской земле. И в дальнейшем будем поддерживать все социальные инициативы, направленные на развитие региона и его жителей.

Найти свою возможность

Среди 26 проектов, найти информацию о которых можно на платформе «Россия — страна возможностей», удастся выбрать вдохновляющий вариант для всех, независимо от возраста, профессии, интересов и образования.

Один из флагманских проектов — «Лидеры России». За последние годы более более 220 «Лидеров России»: заняли должности мэров городов, главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Тысячи россиян прошли обучение в образовательном центре — Мастерской управления «Сенеж», открытой платформой «Россия — страна возможностей» в 2019 году. 830 прототипов ИТ-продуктов сделали участники первого сезона конкурса «Цифровой прорыв», а его финал вошел в Книгу рекордов Гиннесса из-за самого большого числа участников. На тернистом пути предпринимательства попробовали свои силы более тысячи команд школьников, разработавших своих идеи во время конкурса «Мой первый бизнес». 9 синглов записали участники фестиваля «Российская студенческая весна».

Конкурсы и олимпиады, курсы и стажировки становятся поводами для самосовершенствования и помогают достичь новых высот. Создатели платформы понимают, что у каждого конкурса своя аудитория, свои задачи и свои способы поддержки. Все инициативы для организаторов одинаково важны, а за счет большого охвата удается показать, что Россия — действительно страна возможностей для самых разных людей.

Текст: Мария Симонова

Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

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