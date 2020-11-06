Томская мастерская «Кудесница»: модная набойка и традиции сервировки

6 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

АВТОР Мария Симонова

Сестры-мастерицы Оля и Настя из поселка Самусь делают текстильные вещи для интерьера и женского образа в технике ручной набойки. Их салфетки и скатерти можно найти в «крестьянской» комнате Музея истории Томска.

Там мы и встретились с «кудесницами», чтобы узнать, как им удалось превратить увлечение в бизнес и чем сестры вдохновляются при создании своих работ.

«Кудесница» — это две сестры, дизайнер интерьера Анастасия Поликанова (на фото справа) и художник-декоратор Ольга Опёнышева (на фото слева). В мастериц, создающих вместе вещи ручной работы, они превратились во время отпусков по уходу за ребенком:

— Большинство рукодельниц начинают именно в декрете, — поясняет Ольга. — Мы с сестрой тоже. Обе ушли в декрет почти одновременно, в 2015 году. Я всегда любила вышивать, Настя вязала крючком. Мы начинали с кошельков, косметичек, брошек и подвесок с вышивкой, делали все подряд. Завели инстаграм и начали выкладывать свои работы. А потом Настя захотела попробовать новую технику — верховую набойку на ткани.

О таком виде творчества Анастасия узнала из интернета. В его основе техника линогравюры — вырезанные из линолеума штампы-трафареты. Первые трафареты Анастасия вырезала сама, потом сестры заказали формы у профессионального мастера по линогравюре из города Березники. Сначала узорами украшали хлопок, делали небольшие предметы, вроде косметичек.

— Потом попробовали работать со льном. У этого материала неоднородная структура, благодаря этому рисунок ложится красиво, и цвет выглядит объемнее, — говорит Анастасия. — Мы начали изучать историю этого ремесла — было интересно, как в древности печатали на тканях. Заказывали штампы у разных мастеров: из Петербурга и Перми. Одни были из массива дерева, другие изготовлены с помощью лазерной резки. Пробовали изготовлять штампы сами. Теперь рисуем эскиз, а сделать из него штамп заказываем мастерам.

Рисунки могут быть разные — папоротник, олень, листья… А как сочетать изображения на ткани, какие тона для них выбрать, решают уже сестры-кудесницы. Вариантов может быть бесконечное количество! Тем более, что коллекция штампов у девушек внушительная. Новые коллекции текстиля создают для каждого сезона. Сейчас все мысли о новогоднем варианте, в основе вещей будет белый лен. А осенью покупателей согревают теплыми коричневыми оттенками.

— Делать коллекцию к каждому сезону и нам самим хочется, и покупатели этого ждут, — объясняет Ольга. — Сейчас нас уже часто спрашивают, чего ждать к Новому году, многих интересуют подарочные варианты. И осенние мотивы активно покупают. Те, кто любит сервировку стола, выкладывает снимки в инстаграм, хочет, чтобы «картинка» совпадала с сезоном.

Хотя фантазия мастериц и их заказчиков временем года не ограничивается: заказать что-нибудь яркое, летнее можно и холодной зимой.

— Мы делаем работы под заказ, — уточняет Анастасия. — Кому-то проще выбрать из готовых работ, а другие просят: «Нам нужен такой же папоротник, только зеленый, или на одном принте веточки разных цветов. Если технически решить задачу не слишком сложно, то мы принимаем такие заказы.

— Мы не делаем яркие, «вырви глаз», варианты, — добавляет Ольга. — У нас художественное образование, оно нам помогает в смешивании красок.

Вдохновляет природа

Название придумали еще в самом начале проекта. Обсуждали разные варианты: «Две сестры», «Лавка кудесниц». В итоге назвались «Кудесница», и имя сразу к ним прикипело: все зовут их «девчонки-кудесницы».

Творят сестры обычно в поселке Самусь, где сейчас живет Настя. Она работала дизайнером интерьера в Томске, затем ушла в декрет и начала сотрудничать с коллегами из других городов, поскольку создавать чертежи, развертки комнат можно и онлайн. Оля обитает в Северске. Раньше была декоратором, занималась росписью стен, а недавно стала Настиной коллегой, тоже дизайнером. Когда она приезжает в Самуськи, то сестры встречаются в доме у родителей, и их бывшая детская превращается в мастерскую.

Для своих сезонных коллекций сестры вдохновляются природой. В поселке Самусь очень красивые озера, и до леса идти недалеко.

— Видишь оранжевую рябину, переход листьев в бордовое, и хочется это повторить. Или сочетание цветов. К примеру, вот салфетка, где на голубом льне коричневый принт. Он появился после того, как я увидела красивого песика, у него была коричневая шерсть и голубые глаза, — вспоминает Анастасия. — Я сразу позвонила Оле, чтобы не забыть предложить ей напечатать принт на голубом льне кофейным тоном.

Кроме того, натуральные ткани с природными принтами и изделия из них отлично смотрятся в деревенском антураже.

— Удобно фотографировать работы, — считает Настя. — Однажды сделали фартук, пошли гулять с детьми, проходили по улочке возле озера и увидели колоритный забор. На следующий день пришли с фартуком.

https://vk.com/kydesnica_tomsk

Лен — комфортная ткань

Натуральные материалы вписываются в современные экотренды. Мастерицы об этом не задумывались — им просто очень понравился лен.

— Сначала нам было приятно с ним работать и самим пользоваться такими вещами, — объясняет Оля. — Льняные полотенца быстро сохнут. И ткань не маркая. Многие боятся брать дорожку на стол, потому что она будет плохо отстирываться. Но лен хорошо себя ведет, а краски стойкие. Можно стирать вещи в машинке, как и любую одежду.

— Неосознанно делали вещи из льна, исходили из личных тактильных ощущений, — продолжает Настя. — Клиенты часто говорят, что в жизни наши работы лучше, чем на фото. Когда берешь их в руки, они производят более сильное впечатление, чем на картинке. Я дома постоянно стелю на стол дорожки. У меня маленький ребенок, он иногда чем-то капает на стол, может пролить чай, но даже пятен на светлом льне часто не остается, все впитываются.

В коллекциях «Кудесницы» есть экошоперы, многоразовые сумки из ткани. К их изготовлению обратились из-за тренда:

— Экосумки начали набирать популярность. Сначала мы делали их холщовыми, потом решили перейти на лен, раз обычно работаем с ним, — поясняет Оля. — Вероятно, скоро представим новые экошоперы. Пока на них те же принты, что на салфетках. А покупатели разных поколений. Салфетки и скатерти берут люди постарше, экошоперы — молодежь. Будем придумывать более близкие им рисунки.

https://vk.com/kydesnica_tomsk

Без сервировки стол голый

Сами мастерицы любят сервировать стол:

— У многих представление, что это сложно, мол, проще поставить тарелку и быстро поесть. Но это культура еды. Я визуал, мне нужно добавлять в быт красоту, — утверждает Оля. — Люблю стильные детали. Когда на столе не просто тарелка, а под нею салфеточка, уже совсем другое впечатление.

— Сегодня набирает популярность сервировка, в инстаграме много таких фотографий. Кто готовит, ведет блог, обязательно покажут, как красиво они накрыли на стол, — считает Настя. — Инстаграм — визуальная сеть. Подача там очень важна. Даже если дома люди привыкли есть, просто ставя тарелку на стол, для своего аккаунта они ее сфотографируют с салфеточкой. Это прибавляет красоты и уюта. Я раньше сервировку не использовала, а теперь без нее стол кажется мне голым. У меня постоянно лежит дорожка, иногда добавляют салфетки. А как удобно сделать праздничный стол на новый год! Постелить красивую дорожку или скатерть, и уже есть красивая картинка. Про полотенца даже говорить не буду — ими все на кухне пользуются, это практично.

https://vk.com/kydesnica_tomsk

Популярнее всего у покупателей салфетки: они маленькие, их можно часто менять. Дорожки и скатерти, в основном, делают на заказ, их размер зависит от размера стола. Скатерть с принтом обычно подбирают под определенное событие, мероприятие, а некоторые берут их на каждый сезон.

— Прекрасно, когда у людей был уют и красота в доме, — говорит Настя. — Это не требует больших усилий. Дорожки, скатерти — это что-то новенькое, комната сразу меняется. Конечно, нам хочется стать узнаваемым брендом, чей текстиль будет в каждом доме. Хотя такие вещи могут украсить не только дом. В домашнем по атмосфере семейном кафе можно украсить столики нашими салфетками, а официантам сделать фартуки с таким же принтом. Или шторы — тоже интересный вариант. Для своей бани из бруса я такие сделала. Они шикарно, стильно смотрятся.

За годы тенденции спроса особо не изменились. Активнее салфетки берут весной и перед праздниками — накануне Нового года, 8 марта. Летом и осенью покупателей меньше. Приобретают работы «Кудесниц» не только томичи. Делают заказы из Америки и Англии, где любят и ценят хендмейд. Пока масштабы не очень большие, но 2-3 заказа из-за границы каждый месяц есть.

Покупателей сестры находят в инстаграме и на сайтах-ярмарках. В Томске новые люди появлялись и после мастер-классов:

— Людям интересно поработать с тканью и штампами, напечатать тот принт, который им нравится, — говорит Настя. — Правда, только мы начали организовывать мастер-классы, как начался карантин. Думаем из возобновить, когда ситуация станет стабильной. Возможно, никто не будет сам использовать эту технику, но интересно узнать, как сделать принт. Дети очень любят такие занятия.

«Кудесница» дружит с Музеем истории Томска. Одна из сотрудниц музея часто заказывала их работы, а потом позвала девушек на ярмарки, предложила вести мастер-классы. Скоро музей откроет в городском саду лавку, там можно будет посмотреть и купить работы «Кудесницы».

Уют в каждый дом

Вышивкой сестры теперь почти не занимаются, но их брошки и сумки в винтажном стиле по-прежнему можно заказать. Тогда Оля делает эскиз, подбирает цвета, нитки и вышивает большие рисунки и узоры.

— Но это намного дороже, чем ткань с принтом, — уточняет Оля. — Мало людей, готовых заплатить за подобные вещи те деньги, которые они стоят. Пока такие работы сошли на нет. Мы не анонсируем их, а сами люди не спрашивают. Тем более, на фотографиях они выглядят не так хорошо, как вживую. Когда мы выставляли наши брошки в «Орнаменте», который теперь закрыт, их активно раскупали.

https://vk.com/kydesnica_tomsk

Что будет дальше? Возможно, одежда со своим принтом. Фартуки в коллекциях девушек уже есть, хотя по шитью они не специалисты. Себе платья с принтами, конечно, сшили, но если развивать это направление, понадобятся люди, у кого большой опыт шитья:

— Мы думаем об этом. Сейчас льняные платья популярны, можно создать свой принт, найти человека, кому интересно подобное творчество, и сшить коллекцию, — полагает Оля. Еще сестры мечтают о своей мастерской, где можно будет творить, куда смогут приходить гости, где будет комфортно проводить мастер-классы. И хочется, чтобы людей, кто любит домашний текстиль, становилось все больше.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: