Субасемья. Как живет томское сообщество любителей Subaru

9 сентября 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

У парковки торгового центра «Лента» наступает яркий малиновый закат. Слышим звук выхлопа. На ветру развевается черный флаг с неоново-розовым логотипом, на котором написано Subaru Club Garage Tomsk.

Возле автомобилей стоят пара походных стульев и коляска. На эту очередную встречу в субботу субаристы приехали вместе с детьми.

Походная встреча клуба

Это не единственный автоклуб в Томске, но — один из самых дружных. Пятеро членов клуба рассказали нам свои истории о том, как возникло их увлечение, дорого ли оно обходится, как они с одноклубниками отмечают праздники и почему клуб для них — это семья.

Никита. Вложить 300 000 в тюнинг

Никита Копылов, основатель клуба

— Я вкладываюсь в машину как в хобби, — говорит администратор клуба Никита Копылов. — Кто-то любит лыжи, а кто-то автомобили. А у субаристов вообще болезнь на этот счет. Но я точно не планирую переходить на другую марку. Люблю свой автомобиль. Когда выхожу из него и уже иду домой, раза четыре оборачиваюсь и говорю: «Какой же он классный! А потом еще на балкон выхожу, смотрю на него и думаю: «Ну какой же он крутой, все-таки!».

Никита Копылов, 29 лет, менеджер и мастер-приемщик в сервисе «Субару». Основатель и администратор клуба. Legacy BE — уже четвертая машина Никиты марки «Субару». Была и Impreza и Forester, но Legacy ему нравится больше. Говорит, она как бизнес-класс — комфортная. В ней удобные сиденья, есть электроприводы и оптитрон. Никита только за последний год вложил в машину около 300 тысяч рублей. Первым делом провел рестайлинг и покрасил в белый, потому что всегда мечтал о белой машине. Теперь ласково называет ее «беляшиком». Бывало, что Никита хотел продать «беляшик», потому что тратит на него много денег, но потом передумал, ведь какую-бы машину он не купил, все-равно будет в нее вкладывать. Когда кто-то советуется с Никитой, спрашивает о том, на что стоит обращать внимание при покупке «Субару», тот шутит, говорит, что лучше всего смотреть в обратную сторону и не покупать, иначе есть риск, что также заболеете безумной любовью к своей машиной.

Зимой, четыре года назад, Никита впервые поехал на Степановское озеро, на дрифт. Там он увидел на машинах наклейки Subaru Club Tomsk. Потом нашел этот клуб «ВКонтакте», ездил на встречи, но влиться в компанию клуба надолго не смог. В 2018 году он решил создать свой клуб — Subaru Club Garage Tomsk. Никита искал в пабликах людей, у которых на аватарке «Субару», писал им, звал вступить в клуб. Жена Ольга и друзья Юлия и Александр Шуликовы (они познакомились в том, первом Subaru-клубе) приглашали знакомых, у которых есть «Субару». Потом Никита с Олей начали разрабатывать свой логотип, флаг, наклейки — есть два варианта: общий клубный и отдельно для каждой модели машины.

Каждую субботу субаристы встречаются в 20:00 на парковке ТЦ «Лента» на пр. Мира. Там они общаются, курят кальян, а после все вместе могут спонтанно поехать в бильярдную или боулинг. Компания стала большой, но все друг друга знают. Новичкам помогают освоиться — администраторы первыми идут на контакт, общаются с ними. В клубе, в основном, люди от 21 до 38 лет. Есть и те (их не так много), у кого вообще нет машины или есть, но другой марки, однако им все равно нравится «Субару».

Юлия Шулякова, участница клуба

У субаристов есть группа «ВКонтакте» и аккаунт в Instagram, там они публикуют важные новости, напоминания о встречах и мероприятиях. А еще несколько чатов в WhatsApp для связи — в основном состоит около 160 человек. В чатах строго запрещено материться, скидывать пошлые картинки и фотографии с аварий.

Никита хочет, чтобы к их компании присоединялись и новые люди:

— Субаристы, покупайте наклейки, делайте яркие диски, ставьте «банки» (оконечная часть глушителя автомобиля, влияющая на громкость звука, издаваемого авто — прим. ред.), чтобы еще громче быть на улице. Наши автомобили должны выделяться из толпы других, пусть нас замечают. Ведь что нас всех в клубе объединяет? Нас объединяет именно «Субару»! Я живу нашим клубом. У меня и у Ольги личной жизни как таковой нет. Не бывает так, что мы чисто вдвоем поехали куда-то отдыхать. Постоянно с субаристами. Я уже, наверное, не представляю жизнь без всего этого.

Оля. Мать Subaru-клуба

Ольга Копылова

В клубе Ольгу, жену Никиты, зовут матерью. Она энергичная, постоянно пытается всех собрать. Как-то летом 2018-го администраторы решили, что пора бы отметить первый день рождения клуба, тогда Оля сказала: «Ребят, а давайте соберемся всей толпой и громко, весело, шумно съездим дикарями?».

Это была трехдневная поездка с палатками на Лебяжье озеро (любимое место Оли, ведь она выросла в Победе (село, расположенное рядом с озером — прим. ред.). Машина Никиты была полностью забита вещами, походным столом и мангалом, которые он постоянно таскает с 10 этажа.

На озеро обычно приезжают семьями, жарят шашлыки, играют в волейбол. Теперь день рождения клуба — это ежегодный праздник, который называют Subadikaroday (или сокращенно — Subaday).

Subadikaroday разных лет

В этом году собралось 37 человек. Была даже походная баня. Как так, баня на озере? А вот, берешь баннер и ставишь домиком, сверху накрываешь плотной тканью. Нагреваешь камни на костре, заносишь их туда, в «домик», и паришься.

Ольга Копылова, 32 года, управляющая филиалом флористики. Основатель и администратор клуба Subaru​​​​. В детстве Ольга с отцом попала в аварию и из-за этого боялась сдавать на водительские права. В 21 год она все-таки пересилила свой страх и решила, что хочет за руль. Купив турбовую Mazda CX-7, Оля заразилась скоростью, но обслуживать эту машину было слишком дорого. Тогда Ольга решила купить новую машину, с условием, что под капотом будет не меньше 230 лошадиных сил. А ведь именно «Субару» славится скоростью. Тогда Оля и выбрала Legacy BL6.

Субаристы стараются встречаться и на праздники. На 1 сентября, если погода хорошая, ездят на пикник, в прошлом году на Хэллоуин снимали зал в кинотеатре. Каждый день рождения поздравляют друг друга в социальных сетях, а подарки дарят, обязательно связанные с автомобилем. Недавно у Оли был день рождения, ей подарили моноблок для сабвуфера и бампер с обвесом.

В машине Ольги

Собрать всех вместе бывает не просто. Оля говорит, люди — «как ватокаты» — привыкли сидеть на месте. Поэтому администраторы напоминают по несколько раз в чат, чтобы не забыли о ближайшем мероприятии, и даже порой пишут кому-то лично, чтобы не забыли скинуть деньги на продукты. Первые полгода Оля даже задумывалась о том, чтобы бросить клубное администрирование.

Сейчас Копыловы проводят с одноклубниками всё свободное время: либо они ездят кому-то в гости, либо гости приезжают к ним. Чуть ли не каждые выходные — вечеринки и выезды, то девичники и мальчишники, то свадьба. Бывает, что на встречах Оля просто молчит, но это комфортное для всех молчание.

— Мне всегда до слез приятно смотреть, когда люди, совершенно незнакомые раньше друг с другом, вступили в наш клуб и теперь они очень близки. У нас сложились хорошие семейные компании, которые постоянно отдыхают вместе, ездят на Горный Алтай, в Хакасию. Мне как-то сказали: «Оль, тебе нужно выращивать преемников в клубе. Тебе надоест все это. У тебя своя жизнь, работа, семья, прочие проблемы». А я ответила: «Нет. Клуб — это для меня второй ребенок!», — говорит Ольга.

Дима. Встречи, дрифт, авторазбор

Дмитрий Усов

Дима вступил в клуб где-то спустя месяц после покупки машины. Приехал на пикник познакомиться. Он вспоминает с улыбкой на лице, как Никита и еще один одноклубник, Андрей, так «пафосно обошли» его Legacy и, глядя на нее своим «рентгеновским зрением», увидели битые места, залезли под капот, и сказали, что крышечки, закрывающие турбины, можно «снять и выкинуть». В то время Дима умел только колеса и колодки менять, капот не открывал.

А теперь чуть ли не всю машину разобрал и собрал по частям, как пазл (иногда остаются болты и он не знает, откуда они, смеется над этим).

Дмитрий Усов, 30 лет, владелец фитнес-клуба. С шестерки отца Димы сливали бензин и когда Диме исполнилось 16 лет, ему доверили перепарковывать машину под окна квартиры, чтобы можно было наблюдать за «шестеркой». Тогда же Дима начал кататься с друзьями по району. Так он полюбил автомобили. В 21 год купил свою первую машину — Honda Accord, но позже продал, потому что обслуживать ее было не по карману. Как-то он увидел Subaru Legacy B4 у своего товарища. Пару раз поездил с ним, ему понравился салон, как машина едет, и особенно — полный привод. Спустя время Дима тоже купил себе Legacy B4 на автомате. У некоторых субаристов, действительно, болезнь — безумно любить свою машину и тратить на нее много денег. Дима говорит, что вообще, обслуживать автомобиль можно и недорого, но ему хочется сделать всё и сразу, поэтому денег уходит много. Жене, кстати, это не очень нравится. Машину Дима купил за 320 тысяч рублей. За три года вложил в нее уже 250 тысяч — с учетом налога, который вырос до 28 600 рублей в год, потому что в его «коне» теперь 260 лошадиных сил.

В клубе у Димы много друзей, они часто безвозмездно помогают друг другу в ремонте: покрасить машину, найти дешевые запчасти. Задняя часть машины (автомобили 2000-х годов ржавеют, приходится менять что-то полностью) ему обошлась в 12 000 рублей против обычных 50 000 рублей. Члены клуба понимают, что есть услуги, за которые нужно заплатить, но порой плату берут с товарищей меньше, чем в сервисе.

— Приехать на встречу в субботу вечером — это, можно сказать, святое для меня, говорит Дмитрий. — Интересно познакомиться с новыми людьми. Им становиться легче обслуживать машину, общаясь с такими же увлеченными. Даже сама машина становится для них более интересной.

Дмитрий за рулем своей машины

Как правило, любители погонять зимой ездят на озеро. Но одноклубникам там не нравится — слишком много авто, не хочется покалечить свою драгоценную машину. Поэтому они захотели сделать свой трек, где бы они ездили парно, да и могли бы отдохнуть в любой момент, пожарить шашлыки.

Даже нашли поле, трактор, экскаватор и купили 100 литров соляры. Когда пришло время накатывать трек, мало кто из одноклубников был готов ехать. Дима говорит, что в то время работал на вахте, поэтому не мог ездить раскатывать чаще. Плюс ко всему за треком нужно следить, чистить снег, вкладывать в его обеспечение деньги. В итоге, идея так и осталась нереализованной.

На парковке

Но «крутить пятаки» (дрифтовать) на парковках «Спортмастера» или «Ленты», говорит, любят все. Летом у них off-road — езда в грязи. Гоняют на Forester и Outback где-то в лесу, в Тимирязево или Зоркальцево. Дима рассказывает, что off-road там не такой, что может утонуть полмашины, но «пузотерки» (так он называет седаны, например, свою Legacy или Impreza) точно проехать не смогут.

— Я люблю свою машину за те ощущения, которые она придает. За скорость! Особенно зимой. Зима — любимое время для тех, у кого есть «Субару», — говорит Дима.

Юля. Близкие люди

Юлия Шулякова с сыновьями у своей машины

Для Юли клуб — это семья, потому что там находятся ее друзья, близкие люди, которые поддержали ее в тяжелый период жизни. После смерти мужа Юле было сложно справиться с кредитами и долгами. Субаристы помогли ей финансово, кто сколько смог.

Юлия Шулякова, 35 лет, работает проектировщиком в ГСПИ. Машины нравились Юле с детства, ведь она росла с братьями. Когда она вышла замуж, супруг предложил сдать на водительские права. Муж у Юли очень любил автомобили. Как-то решился и купил Subaru Impreza. Потом обменял ее на турбового Forester, несмотря на то, что на нем только и делать, что ездить быстро, а Юля всегда ездила медленно, размеренно, вальяжно. В какой-то момент она решила, что ей нужна своя машина, долго искала, в итоге выбрала Impreza GH2. Вот на ней-то девушка ездит быстро.

С ремонтом машины Юле всегда помогал муж. Когда он погиб, ей было непросто справляться. Теперь, спустя два года, Юля спокойно берет домкрат и переобувает колеса. Обращает внимание на звуки, даже может поставить предварительный диагноз машине: например, подшипник загудел.

Друзья часто помогают Юле с машиной. Нынче она решила поменять на лето колеса со старого Forester на свою Impreza. Один друг счистил старую белую краску, другой — покрасил в салатовый.

Старший сын увлекается автомобилями, говорит, что вырастет и мама отдаст ему «Субару», а младший вообще помешан на машинах, как отец.

У семейного автомобиля

— К своей машине я отношусь как к живому существу. Было время, когда я порывалась ее продать, так она начала капризничать. Но в моменты, когда она очень нужна, не подводит меня. Зимой она у меня на улице стоит, не в гараже, и постоянно заводится, — говорит Юля.

Вика. Subaru и любовь

Вика, Саша и Варя

Вику и Сашу связал автомобиль. Сейчас они женаты и у них есть маленькая дочурка Варя, которая всегда ездит с ними.

Виктория Бакирова, 26 лет, помощник руководителя в холдинге «СИБУР». Еще в 17 лет Вика узнала на автоделе про оппозитный двигатель «Субару». Девушка объясняет его особенность так: двигатель находится ближе к земле и лучше держит скорость на дороге. Несмотря на то, что механик на автоделе сразу рассказал о стереотипе — запчастей на «Субару» найти очень сложно — эта марка ей очень понравилась. Говорит, что с тех пор мечтала купить себе «субарика». Через три года Вика купила все-таки свою первую машину — Subaru Legacy B4. Это была любовь с первого взгляда. Синий, в редкой комплектации, мотор на 3 литра, 6 цилиндров и ремень ГРМ из металлической цепи. По семейным обстоятельствам любимчика пришлось продать. Но машина так сильно запала в душу Вике, что когда она видит, как новый хозяин едет на «её» автомобиле в городе, сердце замирает. Даже хочет узнать, можно ли купить обратно. Спустя месяц езды на маршрутке Вика стала обладательницей Subaru Impreza Wagon. На ней хоть и меньше лошадиных сил, чем на «её» Legacy B4, машинка все равно нравится Вике по комплектации. Удобная, универсальная. Закинула туда коляску, все необходимое, и поехала.

Вика устроилась работать в «Томсккабель» помощником руководителя в приемной (тогда она уже ездила на Impreza). Как-то паркуется и видит идеально черный «Субару». Вика подумала, что обычно так намывают машины «педантичные дедульки».

На корпоративе к Вике подошел парень и сказал: «Это ты девочка на „Субару“?». Вика ответила «Да». Она и раньше видела Сашу в приемной, но не обратила тогда на него внимания в потоке людей. Вика задумалась: похоже, что тот черный, педантично чистый автомобиль — Сашин. Почему подумала? Говорит, у субаристов так принято: могут подойти к незнакомцу на «Субару» и начать спрашивать что-то о машине. Оказалось, черный Legacy, действительно, принадлежал Саше. В тот вечер Вика пригласила его вступить в клуб.

Саша

Сначала Вика и Саша просто дружили. Как-то Impreza Вики заглохла на дороге и она написала в чат клуба о том, что ей нужна помощь. Саша примчался первым, и потом часто ей помогал. Вика говорит, что для автомобилистки очень важно, когда есть люди, которые всегда выручат.

— Когда я вышла замуж и забеременела, Саша смеялся, говорил, что рожу и поставлю машину. В итоге, в роддом поехала сама, и сейчас каждый день за рулем. «Субару» — это уже, знаешь, как образ жизни, — улыбается Вика. — Было очень приятно, когда ребята из клуба приехали на выписку — 20 человек! Я выхожу и вижу шарики. И все такие шепотом: " Поз-драв-ля-ем!»!

Варя за рулём

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Анастасия Истомина, архив клуба

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