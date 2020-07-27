«Слоеный торт». 55 лет Северному месторождению «Томскнефти»

27 июля 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом году исполняется 55 лет одному из самых интересных месторождений «Томскнефти». Оно расположено в двух субъектах РФ и является центром небольшого кластера промыслов.

Также оно чрезвычайно разнообразно в геологическом отношении — здесь можно встретить почти все, с чем в своей работе могут столкнуться нефтяники. Чем еще отличается Северное месторождение, рассказала заместитель начальника управления геолого-разведочных работ, ресурсной базы и лицензирования — начальник отдела ресурсной базы и аудита запасов Оксана Леонидовна Смирнова.

Месторождение открыто в 1965 году Мегионской нефтеразведочной экспедицией. Отчет геологов гласит: «Бурение скважины прекращено вследствие мощного газоводяного выброса на глубине 1809 метров». В эксплуатацию месторождение было введено почти через 20 лет, в 1984 году.

С тех пор здесь не только добыли около десяти миллионов тонн нефти, но и провели геологоразведочные работы — 2D и частично 3D сейсмику, а также поисково-разведочное бурение, что позволило уточнить запасы углеводородов и геологическую структуру залежей.

— Северное месторождение — многопластовое и очень интересное с геологической точки зрения, — говорит Оксана Леонидовна. — Там есть и газ, и конденсат, и нефть; и меловые залежи, и юрские отложения; и разломы, и разрезы… Всё, что хотите!

На Северном 26 пластов, из них 2 газовых и 11 имеют газовые шапки. Извлекаемые запасы нефти по категории В1 (то есть уже разведанные) оцениваются почти в 18 миллионов тонн. Есть запасы категории В2 — чуть больше миллиона тонн, которые еще только оценены и требуют доразведки. Запасы газа — 3,6 миллиарда кубометров. Добываемое голубое топливо поступает в котельные города Стрежевого, а также в соседний Нижневартовск на газоперерабатывающий завод.

За всю историю месторождения было добыто 9,7 миллиона тонн нефти. По словам специалистов, оставшейся нефти и газа хватит еще на 59 лет.

— Северное месторождение — нелегкое в разработке. Его многопластовую структуру можно представить как торт «Наполеон». В верхних пластах — высоковязкая нефть, как густое варенье, а внизу — хорошая легкая нефть, как сливки, без осложнений по вязкости. Это классическое распределение — чем ниже пласт, тем лучше нефть, — объясняет Оксана Леонидовна.

Добывать эту непростую нефть помогают современные технологии, которые «Томскнефть» применяет на всех своих промыслах, в том числе на Северном. Это зарезка боковых горизонтальных стволов большой протяженности. Также на этом месторождении хорошо проявляют себя переводы на нижележащий или вышележащий горизонты.

А еще Северное месторождение интересно тем, что оно является своего рода центром кластера, в который также входят Приграничное и Трайгородско-Кондаковское месторождения. И газ, и нефть, и вода — все приходит сначала на Северное, где перераспределяется дальше.

Действительно интересное и уникальное месторождение!

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