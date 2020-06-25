Безопасность прежде всего. Как в Томской области подготовились к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Партнерский материал / Фото: 25 июня 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 25 июня, по всей стране и в Томской области стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Оно должно быть максимально безопасным и для голосующих, и для членов избирательных комиссий.

На примере одного конкретного избирательного участка — который располагается в школе №40 г. Томска — рассказываем, как в Томской области подготовились к самому безопасному и продолжительному по времени голосованию за всю историю страны.

Как обычно, но не совсем

На избирательном участке №28 г. Томска

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ будет идти в течение недели – с 25 июня по 1 июля включительно с 8 утра до 8 вечера на 773 избирательных участках Томской области, а также на дому. Члены избирательных комиссий начали работать за две недели до старта голосования: с 16 июня они готовили помещения и необходимое оборудование.

Члены избиркома работают уже две недели

С одной стороны процедура останется прежней и привычной для участников голосования. Люди придут на участки, зарегистрируются, получат бюллетень, пройдут в кабинки и поставят галочку напротив соответствующего их убеждениям пункта. С другой стороны, есть ряд нюансов, которые диктует текущая эпидемиологическая обстановка.

Для начала, у каждого входящего на избирательный участок будут измерять температуру. Если она в пределах нормы, человек пройдет дальше. Если нет — его направят в специальную комнату, где он также сможет проголосовать.

«Если человек приходит с температурой, мы вызываем скорую. Никто его не будет выгонять с участка. У нас будет отдельная комната для таких людей. Там он проголосует и дождется приезда врача», — объясняет председатель участковой избирательной комиссии №28 г. Томска Олеся Козлова.

Олеся Козлова, председатель участковой избирательной комиссии №28

Независимо от температурных показателей пришедшие на избирательный участок получат своего рода «индивидуальный пакет голосующего». В нем будут средства индивидуальной защиты — одноразовые перчатки и маска, а также ручка. Подобными «паками» укомплектованы все избирательные участки региона. После, пройдя через металлодетектор (на фоне пандемии не стоит забывать и о мерах общественной безопасности) попадет в своего рода «коридор». Дальнейший путь будут указывать наклееные на пол направляющие со специальными метками, отмечающими безопасную дистанцию до следующего голосующего – не менее 1,5 метра.

Разметка на полу обозначает безопасную дистанцию

Продвигаясь по очереди, граждане доберутся до членов избиркома, которые примут их документы и выдадут бланки для голосования. Естественно, безопасная дистанция при этом также будет соблюдаться. Так, участник голосования должен предъявить паспорт члену избирательной комиссии на расстоянии в развернутом виде, не передавая в руки. С полученным бланком голосующему предстоит пройти в кабинку. И тут еще одно обновление ради безопасности: у кабинок не будет шторок.

«Кабинки без шторок — это новое требование ЦИК, для того, чтобы сохранить здоровье избирателя. Не видно, как он голосует, тайна соблюдается», — рассказывает председатель Избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов.

Кабинки без шторок лучше проветриваются, что важно для эпидемиологической безопасности

Проголосовав, томичи отправят бланки в специальные коробы. В конце дня прозрачные ёмкости опломбируют в присутствии наблюдателей и СМИ. После этого проголосовавшие отправятся на выход, но не тем же путем, которым вошли в избирательный участок.

Разделение входа и выхода позволит избежать лишних встреч в дверях

«Люди будут входить через центральный вход и выходить через другой, к которому ведут специальные указатели», — объясняет Олеся Козлова.

Подготовка и уборка

Все сотрудники на избирательных участках имеют отрицательный анализ на COVID-19

Как и во время любого другого голосования, на избирательных участках будут дежурить сотрудники МЧС и полиция. Но в связи с ситуацией с распространением COVID-19 были приняты дополнительные меры безопасности.

«Все сотрудники, которые будут работать на избирательных участках, протестированы на коронавирус. Комиссии каждого района закреплены за определенной группой скорой помощи, телефоны есть. Если что, они будут выезжать», — рассказал Эльман Юсубов.

Помещение будет регулярно и тщательно обрабатываться

Ограничений по количеству находящихся на избирательных участках людей не будет. Главное, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Кроме того, избирательные участки будут регулярно обрабатываться.

«Каждый участок будет санитарно обрабатываться каждые два часа со всеми средствами дезинфекции, которые мы уже получили, — рассказала Олеся Козлова. — Мы надеемся, что все будет у нас спокойно, в рабочем режиме».

В полной готовности

Председатель Избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов: "К общероссийскому голосованию мы готовы».

На сегодняшний день, когда в Томской области и во всей стране началось голосование по поправкам в Конституцию, все избирательные участки региона полностью готовы и обеспечены всем необходимым.

Средства индивидуальной защиты для участников голосования

«Предприняты беспрецедентные меры, чтобы общероссийское голосование прошло с полным соблюдением всех нормативов санитарной безопасности. Все избиратели, сотрудники полиции, представители СМИ, члены избиркома, наблюдатели полностью будут обеспечены всеми защитными средствами, как индивидуальными — включая маски и перчатки, так и коллективными, такими как дезинфицирующие растворы, — отметил Эльман Юсубов. — К общероссийскому голосованию мы полностью готовы».

Текст: Пётр Лавров

Фото: Владимир Дударев

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