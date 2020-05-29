«Томскнефть»: новый взгляд на прежние решения повышает эффективность

29 мая 2020 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба АО «Томскнефть»

Экономить силы, деньги и быстрее добиваться результата — цель каждой серьезной компании. В АО «Томскнефть» ВНК теперь еще больше стимулов внедрять передовые технологические решения и оптимизировать уже существующие, по-новому смотреть на выполнения стандартных производственных задач: одним из важных элементов стратегии «Роснефть 2022» стало введение паспортов производственной эффективности.

Их создание и утверждение — повод для активного поиска слабых мест производства, обсуждения проблем, многие из которых актуальны и для других дочерних обществ компании. Первые паспорта уже разработаны, эффективность решений подтверждена.

Денис Атрощенко, главный инженер управления добычи нефти и газа АО «Томскнефть» ВНК Фото пресс-служба АО «Томскнефть»

Речь может идти о многих сегментах нефтегазодобывающего производства: ограничений для паспортов нет:

— Их можно оформить на любую идею, которая поможет сократить затраты компании и даст почву для реализации этой же технологии в других «дочках», — поясняет Денис Атрощенко, главный инженер управления добычи нефти и газа АО «Томскнефть». — Нельзя сказать, что над паспортом работает один человек. Один человек придумывает идею, ее описывает, расписывает, возможно, проводит опытно-промысловые испытания, оценивает возможный эффект. Затем этот паспорт формирует и отправляет на проверку всем задействованным в этом процессе структурным подразделениям. Проанализированный паспорт производственной эффективности согласовывается и утверждается на высшем уровне — его подписывает первый вице-президент «Роснефти». Только когда все проверки позади, идея начинает реализовываться.

Денис Атрощенко знаком со всеми этапами от появления идеи до ее реализации не понаслышке — он вместе с другим сотрудником управления добычи Иваном Смышляевым стал автором первого паспорта производственной эффективности. Его оформили на программу факторного анализа отказов глубинного насосного оборудования. Их разработка получила награду на конференции «Роснефти» «Технологии в области разведки и добычи». В конце 2019 года провели мониторинг реализации проекта и доказали экономический эффект технологии. Авторам дали премию, использоваться подобную программу рекомендовано в других «дочках» компании.

Другая технология «Томскнефти» ожидает подтверждения своей эффективности от компании. Она связана с внедрением компрессоров по отбору газа из затрубного пространства. Если рассказывать без технических нюансов, то главный результат — при новом подходе из скважины удастся добывать больше нефти. Как это работает, объясняет Денис Атрощенко:

В конце 2018 года мы начали внедрять такую технологию, как компрессоры по отбору газа из затрубного пространства. Это облегчает работу пласта — благодаря тому, что мы убираем из затрубного пространства дополнительное сопротивление от расширения газа. Без компрессора этого сделать нельзя — нам придется открыть задвижку, закрывающую затрубное пространство, и газ начнет выходить прямо в атмосферу. Конечно, такое недопустимо. Функция компрессора в том, что он позволяет взять газ из затруба, облегчив работу пласта. При этом газ идет в коллектор, а не в открытое пространство. При такой закрытой схеме все безопасно. А окупить процессор удается за счет прироста добычи нефти.

В 2019 году технологию полноценно опробовали, убедились в эффекте, оформили паспорт. Как только в 2020 году из Компании придет его официальное подтверждение, метод томских нефтяников смогут использовать и в других нефтедобывающих компаниях. Интерес к решению у них есть, причем настолько большой, что поставщик необходимых для технологии компрессоров сейчас не справляется с заказами. Но выход нашелся, в России налажено дополнительное производство подобных процессоров, их уже хватит на всех желающих.

Новые технологии, получившие паспорта, убеждают: направление важное, компания продолжает его развивать.

— В 2020 году будут проводиться выездные совещания по этому направлению. На них мы сможем обмениваться опытом, искать альтернативные решения для сокращения затрат и повышения экономической эффективности, — поясняет Денис Атрощенко. — Акцент в задумке с паспортами сделан на интеллектуальную работу сотрудников. В компании нас заверяют: «Ребята, работайте, помогайте компании, помогайте тем обществам, где вы есть, и вы будете за это вознаграждены».

Выездные совещания, посвященные повышению производственной эффективности, Компания проводит на базе своих дочерних обществ. По планам, в 2020 году одно из них пройдет в «Томскнефти».

Текст: Мария Симонова

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