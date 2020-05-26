«Томскнефть» нашла новую залежь нефти на Павловском месторождении

26 мая 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Работа по поиску новых нефтяных месторождений ведется постоянно и приносит свои результаты. Недавно АО «Томскнефть» ВНК прирастило свои запасы на 540 тысяч тонн — действующее Павловское месторождение заметно расширено благодаря присоединению нового спутника, Восточно-Павловского месторождения.

Новые скважины появляются каждый год: «Томскнефть» владеет 32 лицензиями, речь в которых не только о добыче, но и о поиске нефти и газа. В год обычно бурят 2-3 поисковые разведочные скважины, ведут сейсморазведочные и другие работы. В 2019 году компания исследовала две новые разведочные скважины, и успешно. В Каргасокском районе, недалеко от Васюганских болот, нашли новую нефтяную залежь. Она находится близко к Павловскому месторождению.

Николай Денисов, начальник управления ГРР, ресурсной базы и лицензирования АО «Томскнефть» ВНК Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

История Павловского месторождения началась еще в 1989 году:

— В то время начальником геологоразведочного отдела экспедиции был Николай Минеевич Одинцов, один из ведущих томских геологов. С помощью бурения разведочной скважины №2 удалось открыть новое месторождение, — рассказывает Николай Владимирович Денисов, начальник управления ГРР, ресурсной базы и лицензирования АО «Томскнефть» ВНК. — Оно дало первые тонны нефти, что в те годы считалось хорошим результатом. Добывали нефть юрского периода. Сегодня Павловское - одно из разрабатываемых месторождений, мы запустили его в 2013 году. Оно маленькое, 5-6 скважин.

Павловское месторождение — далеко не единственное из открытых Николаем Одинцовым. Известный в Сибири геолог приложил руку к разработке Южно-Черемшанского месторождения и нанес на карту Томской области новый нефтедобывающий район, сейчас он известен как Южно-Васюганский. Это «юрская жемчужина», три рекордно высокие по дебитам месторождения — Крапивинское, Двуреченское и Западно-Моисеевское.

Документы по геолого-разведочным работам на Павловском месторождении Фото из архивов АО «Томскнефть» ВНК

В 2019 году по программе геологоразведочных работ на Павловском месторождении начали разрабатывать восьмую поисковую скважину. Пробурили 2700 метров, взяли керн (образец горной породы, основной фактический материал для выявления, изучения и оценки промышленного потенциала нефтегазового месторождения), провели геофизические исследования. Так была открыта новая залежь!

— По масштабам ее можно было бы даже назвать отдельным месторождением, но экономическая ситуация в стране к этому не располагает. Мы решили, что выгоднее будет сделать найденную нефть залежью давно известного Павловского месторождения, — поясняет Николай Денисов. — Сегодня скважина пробурена, испытана, из нее получено 10 тонн безводной нефти. Мы ведем экономические расчеты и другие необходимые работы. Предполагается, что в ближайшие пять лет залежь начнут разрабатывать. Пока можно сказать, что результаты наших исследований позволили в марте 2020 года прирастить запасы «Томскнефти» почти на 500 тысяч тонн по категории «извлекаемые запасы», а по категории С2, «предварительно оцененные» запасы, можно говорить еще о 400 тысяч. Такие запасы — хорошее подспорье на будущее!

Минус у найденной нефти только один — залежь расположена далеко от дорог, в болотах. Но с этой сложностью в «Томскнефти» справятся, создав хаб. Павловское, Моисеевское, Карасевское месторождения объединят в одну трубу, и такое решение будет эффективно с точки зрения экономики.

Текст: Мария Симонова

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