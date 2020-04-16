«Иммуно-войны»: вакцинация, конкуренция на фармрынке и борьба за иммунитет

16 апреля 2020

Два года назад ВОЗ выпустила Глобальную стратегию борьбы с гриппом на 2018–2030 гг., сообщая о том, что новая пандемия неизбежна.

Урбанизация и растущая мобильность и численность человечества, экологические факторы влияют на то, как вирусы будут распространяться, какое значение в жизни играть. И как они, в конечном счете, изменят мир.

Каким сегодня выглядит расклад, на что нужно обратить внимание и как обычному человеку выстроить свою стратегию борьбы за иммунитет? Рассказываем в нашем обзоре.

Пандемии на пороге

Пандемии не возникают по расписанию, тем не менее, в мире их ожидают. «Вопрос заключается не в том, случится ли у нас еще одна пандемия, а в том, когда она произойдет» — говорят в ВОЗ. — В 1918 г. произошло самое разрушительное в истории человечества событие, вызванное инфекционным заболеванием: пандемия гриппа 1918 г. С тех пор случились еще три пандемии гриппа — в 1957, 1968 и 2009 гг. (H1N1). Риск передачи нового вируса гриппа от животных человеку и, возможно, возникновения пандемии вполне реален и служит предупреждением о том, что мы должны и впредь быть готовы к пандемии».

Так, ежегодно в мире регистрируют 1 миллиард случаев заболевания гриппом, из которых от 3 до 5 миллионов проходят в тяжелой форме, а от 290 000 до 650 000 случаев приводят к смерти от обусловленных гриппом респираторных заболеваний. В этой ситуации, ВОЗ говорит о необходимости согласованно работать над проблемой преодоления гриппа и последствий от него всем странам и партнерам.

Соответственно, фокус внимания и правительств, и фармкорпораций, и самих жителей нацелен на более действенные методы профилактики, выявления, контроля и лечения гриппа и ОРВИ. А это более эффективные вакцины, противовирусные препараты и комбинированные схемы лечения. Что же происходит на этом поле, как идет работа над новыми препаратами?

В ряду мер, которые позволят уменьшить последствия пандемий, на первое место ВОЗ ставит иммунизацию населения. Сейчас, на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, разработке вакцины от SARS-CoV-2 посвящено множество публикаций в прессе и обсуждений, в том числе, и в научном сообществе.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, эксперт ООН по биотерроризму, профессор Владимир Никифоров объясняет, как обстоит дело с иммунизацией от коронавируса:

«Никто не озадачивался раньше лечить именно коронавирусную инфекцию, потому что раньше было известно 4 вида этих коронавирусов, которые вызывали обычные острые респираторные заболевания. Никто их не дифференцировал — это не имело смысла. Риновирус, коронавирус, RS-вирус, без разницы, было просто собирательное название ОРВИ. Когда вспыхнула первая атипичная пневмония, она столь быстро развилась и столь быстро ушла, что никто не успел ничего разработать. 8000 заболевших, 800 умерших. Тут экономический смысл, понятное дело, главенствовал — ведь эта разработка очень дорого стоит. У нас очень хорошие вирусологи, поверьте мне, и очень хорошая школа. Вакцину можно сделать и за три дня. Но проверять вы ее будете долго, потому что нельзя перепрыгнуть через этап, когда идет выяснение того, как она влияет на беременность и плод. Можно все ускорить, а вот беременность не ускоришь. Ладно, у мышей она две недели, но у более крупных млекопитающих... Я понимаю, была бы это страшная смертельная инфекция, типа натуральной оспы, где высокая летальность. Но давайте глаза раскроем — в этой истерике, в которой сейчас весь мир, медицинская составляющая не самая крупная. Если мы посмотрим сколько заболевших и сколько умерших, мы получим очень небольшие цифры. Если бы летальность была бы 50%, и был бы выбор — умереть сейчас или попробовать на себе вакцину с неизвестными последствиями, ну, например, мне, то я бы попробовал. Влияние на потомство меня уже мало трогает, какие дети в 65 лет, а вот умирать не хочется. Но при существующей летальности испытывать на населении вакцину, которая может в последующем оказаться какой-то тератогенной, и начнут у нас уроды рождаться... Тут спешить не надо. Так что на разработку вакцины от коронавируса потребуется реально не меньше года».

«Вакцины сейчас интенсивно делают. В России из семи вариантов выбирают лучший. Важно, чтобы ее успели изготовить до того, как болезнь пойдет на спад. А до того будет проходить т.н. коллективная или «естественная вакцинация», когда люди приобретают иммунитет, перенеся легкое заболевание. Например, как сейчас болеют дети — почти незаметно или в легкой форме», — считает российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов.

Фармвойны и профилактика

Если ситуация с иммунизацией более-менее понятна, то что происходит с противовирусными препаратами и профилактикой? Как относится к возникающим медийным волнам, бракующим то один, то другой метод? Как и в любом, имеющим экономическую или политическую подоплеку процессе, смотреть, кому выгодно.

В начале апреля известный российский лор-доктор Иван Лесков вспомнил в своем ФБ о дифтерийной вспышке 1990-х в России, которой предшествовала «мощнейшая информационная атака на советскую вакцину АКДС». И провел аналогию между той кампанией и кампанией, начавшейся в начале 2010-х против разных «феронов»: «Сначала вирусные инфекции начали протекать все тяжелее и тяжелее без лечения „феронами“, ну, а теперь вот разразилась пандемия. Один раз это могло быть совпадением. Но только один».

«Иностранные фармкомпании не заинтересованы в том, чтобы использовать наши препараты. Их всегда интересовал и интересует наш рынок, хотя я знаю, что они готовы купить некоторые наши патенты и производить их сами, чтоб нам же затем их продавать. Это законы рынка! Я вспоминаю, что японский фармацевтический бум начинался именно так — они скупали патенты и потом решали синтезировать тот или иной препарат или нет. Эти механизмы международного бизнеса напрямую связаны с экономикой. Я много раз слышал, что фармбизнес гораздо более доходный, чем сырьевой. Теперь к нему подключились армия часто малограмотных блогеров, которые своими высказываниями, к сожалению, влияют на отношение людей к нашим препаратам. Мне очень неприятно, когда такие блогеры, как по заказу, ругают нашу медицину, наших врачей и сомневаются в данных отечественной науки» — говорит Феликс Ершов.

Владимир Никифоров тоже упоминает «реакцию большой фармы», говоря об интерферонах. Подготовленное его командой для медиков учебно-методическое пособие «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика», не предназначенное широкой публике и упоминающее интерфероны и индукторы интерферонов в качестве профилактических мер при лечении ОРВИ, внезапно стало поводом для обвинений команды авторов.

Применительно к коронавирусу Никифоров отмечает: клинические испытания — это долго, а лечить COVID-19 приходится уже сейчас. Учитывая, что он относится к группе ОРВИ, медики-практики предполагают, что пока можно использовать уже известные и доступные препараты и меры, применяющиеся при лечении других видов острых респираторных вирусных заболеваний. Никифоров подчеркивает — тот же кагоцел, о котором упоминается в пособии, входит в списки жизненно важных препаратов, и в действующие клинические рекомендации по гриппу и остальным ОРВИ, в действующие рекомендации. «Почему вдруг это вылилось в такую травлю и нас — совершенно непонятно, я до сих пор не знаю, явно заказная кампания, которая мне очень не нравится», — говорит он.

Индукторы интерферона - что это? Интерфероны, или ИФН — это название целого ряда белков с похожими свойствами. Они выделяются клетками организма как ответ на вторжение вирусов и некоторых других веществ. Интерфероны индуцируют либо активируют определённые клеточные белки, блокирующие воспроизводство вируса. Это считается одной из самых ранних реакций врожденного иммунитета. А индукторы интерферона, или ИИФН — это вещества природного или синтетического происхождения, стимулирующие в организме человека производство или высвобождение собственных интерферонов. Их действие в ряде случаев носит противовирусный, противовоспалительный и иммуномодулирующий характер. Разработка ИИФН российского происхождения была начата советскими вирусологами еще в 1960-х годах. В результате работы нескольких российских научных коллективов, в конце прошлого века удалось создать новую перспективную группу индукторов интерферона - антивирусных препаратов. Клиническое использование индукторов интерферонов касается гриппа и других ОРВИ, герпеса, вирусных гепатитов, энцефалитов, бешенства и других инфекций. Индукторы интерферонов различаются по способности инициировать синтез ИФН в разных органах - мозг, легкие, печень, селезенка и др. Это определяет тактику их использования медиками. Одним из особо важных достоинств ИИФН является формирование в организме длительной антивирусной резистентности.

Помочь иммунитету

В России есть много собственных разработок, позволяющих как бороться с вирусами, так и помогать организму повышать иммунную защиту.

В интервью ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечает: «Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке. Россия как раз может быть одной из стран, которые имеют достаточно большой ассортимент таких препаратов. Думаю, что препараты отечественного производства полного цикла, которые повышают уровень интерферона, могут быть использованы для лечения и профилактики легких форм коронавирусной инфекции».

Эффективность индукторов интерферонов отстаивает и академик Феликс Ершов: «Это предмет гордости российских ученых! Индукторы интерферонов, которые мы создавали на протяжении последних 50 лет — это оригинальные отечественные препараты, их применяют в медицинской практике уже четверть века. Они давно и хорошо известны, им доверяют и больные, и врачи. Именно их в первую очередь начинают покупать люди в периоды возникновения гриппа и других ОРВИ, в том числе коронавирусов. Хотя пока еще нет прямых экспериментальных доказательств их эффективности в части именно лечения COVID-19 — основная терапия больных коронавирусами до сих пор патогенетическая и симптоматическая, то есть направленная против синдромов и симптомов этого заболевания. Но давно известно, что самые эффективные препараты — этиотропные, которые способны подавлять широкий спектр вирусов, в отличие от известных химиопрепаратов, отличающихся узкой специфичностью действия (как, например, антибиотики при бактериальных инфекциях). Индукторы интерферонов как раз относятся к этиотропным препаратам. И конечно, в медицинской практике индукторы интерферонов обычно используют в комплексе с другими препаратами. Совершенно ясно, что нет и не может быть панацеи, ни один препарат не способен обладать 100-процентой эффективностью!».

Есть и другие разработки. Так, в Томске довольно давно развивают тему использования продуктов из пихты применительно к профилактике и лечению легочных заболеваний и ОРВИ.

В начале апреля этого года был презентован продукт Томского государственного университета и двух местных компаний — вода на основе клеточного сока пихты. Эта разработка — первый результат проекта Unisol, предполагающего создание на основе натуральных природных компонентов линейки продуктов, активизирующих защитные возможности организма.

На презентации директор Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров пояснил, что в лабораториях университета давно занимаются комплексным изучением лекарственных растений, их биохимических свойств и биохимических соединений: «Еще в военные годы в наших лабораториях выращивали большое количество фармакопейных растений, их передавали на фармзавод, в местные аптеки, отправляли препараты на фронт. Сейчас в ботаническом саду активно занимаются лекарственными растениями: мы ищем перспективные для нашего региона варианты, разрабатываем технологии выращивания».

«Несколько разработок ТГУ сегодня проходят дополнительные исследования на противовирусную активность, возможно, в будущем они станут настоящей поддержкой для людей. Планируем активно развивать это направление в ботаническом саду. Проект Unisol для нас очень важен — университетам всегда сложно найти промышленных партнеров, а здесь звезды сошлись» — говорит руководитель проектов вуза в области биомедицины, советник при ректорате ТГУ, Алексей Сазонов.

В текущей ситуации, когда защита от пандемий становится вопросом стратегической важности для любого государства, вполне понятна логика Минздрава, поддерживающего и рекомендующего к использованию препараты национальных производителей. Вопрос только в том, хватит ли у этих, в массе своей, небольших по мировым меркам компаний возможностей и влияния пробиться к потребителям. И удержаться на высококонкурентном рынке, где в свете глобальных пандемий разворачиваются и глобальные информационные кампании разной направленности.

Текст: Пётр Лавров

Иллюстрация: Екатерина Становенко

Тэги/темы: