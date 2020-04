На длинной дистанции.

Как ТГУ учит своих студентов в удаленном режиме

14 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Во втором корпусе Томского государственного университета тихо и безлюдно. Никто не толпится у турникета, никто не вертится перед зеркалом, никто не жует пирожки в буфете — могли бы написать дежурные проходной, если бы решили поучаствовать в «скучающем флешмобе».

Жизнь в корпусе есть только на втором этаже, в Институте дистанционного обучения. Именно его сотрудники обеспечивают работу тех, кто учит и учится сейчас у себя дома.

Как устроена система дистанта в ТГУ, при чем здесь 90-е и как онлайн может стать социальной миссией, «Томскому Обзору» рассказала директор Института дистанционного образования ТГУ Виктория Дубровская.

25 лет удаленки

В Институте дистанционного образования в ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ

В 2020 году почти весь мир столкнулся с необходимостью организовывать онлайн-обучение. Опыт непростой и даже болезненный, но Томский государственный университет в эти дни развернул дистанционное обучение практически «с колес». Все 4500 университетских курсов были переведены в онлайн, используются все доступные платформы для обучения, а основная масса работы фиксируется в Moodle — одной из ведущих систем управления дистанционным образованием.

Но строиться эта система начала гораздо раньше.

Виктория Дубровская, директор Института дистанционного образования ТГУ Фото: Вероника Белецкая

— Первый опыт с дистанционным обучением в томском университете получился еще в 1995 году! — рассказывает Виктория Дубровская, директор Института дистанционного образования ТГУ. — Тогда ТГУ заключил договор с Калифорнийским государственным университетом (США). Для томского вуза это был первый международный проект с использованием технологий дистанционного обучения за Уралом. В конечном счете, полученный тогда опыт и стал основой для создания системы дистанта в университете.

А в 1998 году, когда интернет в Томске был уже распространен — в первую очередь, благодаря университету — на базе Института дистанционного образования ТГУ по распоряжению Минобра создали Городской центр новых информационных технологий и Сибирский межвузовский центр дистанционного образования. Их задачами стали развитие информатизации образования и работа над соответствующей инфраструктурой в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 2001-м в The New York Times вышла статья Distance Learning: Russia Is Reaching Out — с рассказом о том, как устроено дистанционное образование в России и ссылками на опыт ТГУ. А в начале 2000-х в ИДО появилось еще одно направление — дистанционное образование для школьников. Через 10 лет это привело к появлению пяти профильных подготовительных школ — для химиков, биологов, управленцев, журналистов и физмата. Еще через несколько — к созданию Интернет-лицея ТГУ.

— С 2013 года электронное обучение и дистанционные образовательные технологии ввели во все образовательные программы ТГУ, — рассказывает Виктория Дубровская. — Но для нас это был все-таки вспомогательный процесс, мы работали преимущественно по системе смешанного обучения, когда дистанционные занятия сочетались с очными. Сейчас мы оказались в ситуации, когда дистанционное обучение стало единственно возможным вариантом. Преподавателям и организаторам приходится оперативно перестраивать образовательный процесс, подачу материала, фонд оценочных средств.

Ректор университета Эдуард Галажинский, комментируя происходящие в образовании события, отметил на днях в своем блоге: «Томский государственный университет вошел в этот неожиданный эксперимент, имея соответствующие ресурсы: инфраструктуру, контент и подготовленных специалистов — преподавателей, методистов и техников... Они позволили нам не испытать шок, который испытали многие другие вузы, как отечественные, так и зарубежные».

Виртуальные аудитории

Так выглядят вебинарные комнаты в Adobe Connect Фото: Вероника Белецкая

Ключевой элемент образовательной среды в ТГУ — «Электронный университет Moodle», интерактивная обучающая платформа, которая дает возможность преподавателям создавать и вести дистанционные курсы, обмениваться со студентами различными файлами. За 7 лет, прошедших с момента внедрения этой системы, плотно работают в Moodle практически все преподаватели.

Для проведения вебинаров в Moodle интегрирован специальный инструмент — Adobe Connect. Студентам и преподавателям не нужно специально договариваться о месте виртуальной встречи: ссылка на вебинарную комнату прописана прямо в электронном курсе.

Дамир Якупов — один из тех, кто помогает студентам и преподавателям продолжать процесс обучения Фото: Вероника Белецкая

Инженер Института дистанционного образования Дамир Якупов может видеть все вебинарные комнаты сразу. Задача Дамира и его коллег — следить за тем, чтобы все работало бесперебойно и быстро решать возникающие проблемы.

— Сейчас в системе 475 активных пользователей, 45 комнат, — показывает он список в Adobe Connect. «Аналитическая геометрия», «История стран Азии и Африки» у студентов ФИПН, «Древнегреческий язык» у филологов, «Математический анализ», «Основы уголовного судопроизводства»…

Заходим в одну из комнат: здесь второкурсники радиофизического факультета изучают основы оптики. На экране — нарисованная от руки схема.

— Преподаватель рисует прямо мышкой в программе, — комментирует Дамир. — Он может белую доску использовать, может показывать заранее подготовленную презентацию. Слушатели тоже могут нарисовать что-то на экране, если преподаватель даст права на редактирование. Можно задать вопрос в чате, поднять руку и ответить по аудиосвязи, включить видеокамеру…

Преподаватели могут общаться со студентами и демонстрировать заранее подготовленные материалы Фото: Вероника Белецкая

Вот второй курс биологического института участвует в занятии по биохимии. Студентов присутствует немного, 8 человек, но преподаватель ведет запись лекции, чтобы ее можно было просмотреть потом в Moodle.

Кроме того, преподаватели имеют возможность подключать в Moodle и персональные среды: социальные сети, Google Класс, инструменты для проведения интерактивных опросов и так далее.

Научить преподавателей

Техническая и методическая поддержка преподавателей ведется почти круглосуточно Фото: Вероника Белецкая

Несмотря на то, что большинство преподавателей уже имели опыт в дистанте, университет организовал для них дополнительное обучение. Представители всех учебных подразделений прошли курс на базе Института дистанционного образования ТГУ. По программам повышения квалификации было обучено больше тысячи преподавателей университета, а 163 человека из них продолжили обучение на более сложном уровне.

Параллельно в университете помогают приспособиться к новым условиям и школьным учителям. Институт переподготовки учителей ТОИПКРО привлек госуниверситет к работе по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда»:

— Пока мы успели обучить работе с цифровыми обучающими технологиями около 100 преподавателей из школ №36 и 37, — говорит Виктория Дубровская. — В планах — провести занятия в 25 школах Томска и области, это порядка 3000 учителей и руководителей школ. Это гораздо больше, чем мы планировали обучить очно. Как раз наши выездные занятия совпали с переходом на удаленку. Соответственно, мы перестроили программу и одновременно знакомим учителей с инструментами, которые помогут им настроить в школе дистанционное обучение.

На EdCrunch Томск-2019 в ТГУ: новые технологии в образовании Фото: пресс-служба ТГУ

Сейчас на каждом факультете ТГУ есть замдекана по электронному обучению, который оказывает консультационную помощь и преподавателям, и студентам. Есть возможность привлекать цифровых ассистентов: это могут быть студенты или преподаватели, которые хорошо ориентируются в цифровых инструментах и могут помогать тем коллегам, которым их освоение дается труднее.

Такая система работы с факультетами называется зонтичной, и она уже доказала свою эффективность в условиях полного перехода университета на дистанционное обучение.

— В самом начале были запросы от представителей технических факультетов: «А как нам рисовать в презентации формулы с различными значками и индексами, которые мы раньше писали на доске в аудитории во время лекции?», — вспоминает Виктория. — В качестве выхода из этой ситуации мы им предложили использовать планшеты (их, как и веб-камеры, можно получить на дом), либо интерактивные доски и документ-камеры.

В случае необходимости преподаватель может вести занятие из аудитории Фото: Вероника Белецкая

В большинстве случаев занятия ведутся прямо из дома, но если требуется дополнительное оборудование, по особым разрешениям можно прийти в корпус.

Например, мы застали занятие по теории вероятности, для которого преподавателю понадобилась документ-камера. Это устройство со встроенной камерой и прозрачным основанием, куда можно положить бумагу, и все написанное на ней будет отображаться на мониторе.

Интересно, что один университетский преподаватель собрал аналог такой камеры для домашнего пользования своими руками.

— Он взял обычную настольную лампу на ножке и прикрепил к ней обычную веб-камеру, — описывает устройство Виктория. — Под камеру можно подкладывать листок с записями и менять масштаб изображения, сгибая ножку лампы.

Документ-камера — необходимое оборудование для удаленного преподавания некоторых дисциплин Фото: Вероника Белецкая

Своя специфика есть и у других факультетов ТГУ. Например, юристам специального оборудования не требуется, зато у них есть практика учебных судов и даже создана специальная тренировочная комната для судебных заседаний. Теперь они тот формат, который всегда был очным, перенесли в онлайн.

Свои решения придумывают и факультеты Института искусств и культуры ТГУ. Более того, прецеденты сдачи творческих экзаменов в режиме вебинара в университете уже были. Студент сидел в другом городе за роялем, а приемная комиссия в Томске оценивала его исполнительскую технику. Музыканты могут размещать в системе «Электронный университет» видео- или аудиозаписи, а затем обсуждать их на вебинаре. Художники — работать самостоятельно дома, а затем фотографировать свои работы и размещать в системе для оценки преподавателями.

Даже детские сады университета собираются проводить развивающие занятиями для детей трех-шести лет в дистанционном формате!

Большой онлайн

Многие вузы открыли для всех свои онлайн-курсы. В том числе ТГУ Фото: Вероника Белецкая

За последние несколько лет в университете было разработано более 9 тысяч учебных курсов по всем дисциплинам — с заданиями, контрольными проверками, рекомендуемыми источниками. В результате, ТГУ одним из первых российских вузов представил свои массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) на платформе Coursera. Сейчас на ней размещены 80 открытых курсов ТГУ, еще 20 подготовлены вместе с российскими и зарубежными партнерами.

Открыл университет бесплатный доступ к своим курсам и на других площадках: Национальной платформе открытого образования, Лекториуме и др. На курсы уже записались более 2000 студентов из разных вузов России — от Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии до Тувинского госуниверситета. Открыт доступ для всех и к уникальному онлайн-тренажеру по математике Plario.

А с 28 марта ТГУ присоединился к программе Coursera for Campus. Студенты, аспиранты и сотрудники ТГУ получили свободный доступ почти к 4000 онлайн-курсов ведущих университетов и компаний с возможностью бесплатно получать сертификаты по тем курсам, которые будут завершены.

— В онлайн-курсах есть и дополнительные материалы, и презентации, и списки литературы, а видеолекции часто записаны лекторами-звездами, которых в обычной жизни студенты могут и не услышать, — объясняет Виктория. — Преподаватель может этот материал использовать для своей дисциплины в различных форматах. Например, давать студентам задание прослушать конкретные видеолекции, а потом вести с ними обсуждение в вебинаре или на форуме. Или провести оценку имеющихся знаний при помощи этого инструмента.

Котопауза и другие фишки

Один из разделов проекта «Пара на диване» Фото: http://paranadivane.tilda.ws/

У дистанционного обучения есть свои правила и нюансы, связанные с тем, что студенту гораздо труднее удерживать свое внимание, когда он сидит перед монитором. Одна из рекомендаций, которые специалисты по дистанционному обучению дают преподавателям — сокращать продолжительность лекционных занятий, и разбавлять скучную теорию дополнительными действиями, которые направлены только на удержание внимания.

— Например, некоторые преподаватели у нас используют «котопаузу», — говорит Виктория Дубровская. — Сколько-то минут общения по теме занятия, потом небольшой перерыв на отвлеченные темы. «А давайте, теперь сделаем паузу, покажем, у кого какие котики». Конечно, это вызывает оживление у студентов, повышает включенность.

Чтобы преподаватели могли делиться друг с другом своими методическими находками, ИДО совместно с Центром повышения квалификации и переподготовки ТГУ запустил проект «Пара на диване». В нем можно найти советы о том, как работать в перевернутом классе, как провести лабораторную по физике онлайн или использовать различные дополнительные сервисы. ТГУ приглашает подключаться со своими кейсами и преподавателей других вузов, и отклик имеется.

Экзамены онлайн

Не исключено, что сессия и вступительные экзамены также будут в этом году дистанционными Фото: Вероника Белецкая

В настоящее время дистанционный режим для образования действует до 30 апреля. Что будет дальше, пока непонятно, но университет готов к тому, что и сессия, и защиты дипломов в этом году будут проходить дистанционно.

— Что мы можем предложить факультетам? — говорит директор ИДО. — Во-первых, через те же вебинары можно принимать устные зачеты и экзамены. В Adobe Connect и других инструментах есть возможность делить студентов на подгруппы, чтобы в одной подгруппе студенты готовились к ответу (и за ними присматривал бы ассистент), а во второй подгруппе преподаватель принимал экзамен. Можно также реализовывать любые формы письменных работ.

Приемная кампания в этом году, возможно, тоже будет дистанционной. Эта схема уже отрабатывается для абитуриентов из зарубежных стран. Организованы удаленные подготовительные курсы как для иностранцев, так и для россиян. Пока вопрос, что будет с ЕГЭ. Здесь университет ждет решения Министерства образования.

Чтобы идентифицировать личность студентов, в Moodle интегрирована система прокторинга. Такие системы давно уже используются университетом для выдачи подтвержденных сертификатов слушателям открытых онлайн-курсов ТГУ, которые размещены на ведущих российских и международных платформах. Чтобы получить доступ к тестированию, человек предъявляет удостоверение личности, и проктор — сотрудник или искусственный интеллект — сравнивает изображение человека в камере с фотографией. Если все сошлось — считается, что человек идентицифицирован и допущен к сдаче итогового теста.

Образование прежним не будет

ТГУ Фото: Владимир Дударев

Рано или поздно карантин закончится, но вернется ли к прежнему состоянию система высшего образования?

«Глобальный эксперимент только начался, — пишет в своем блоге Эдуард Галажинский. — По сути, это краш-тест на жизнеспособность всей системы высшего образования. Вследствие непредвиденных форс-мажорных обстоятельств возник уникальный момент резкого и повсеместного формирования сегмента онлайн-образования. И очень важно здесь двигаться как можно быстрее. Пока ещё трудно представить, к каким конкретным результатам мы все придем, но одно можно сказать точно: ландшафт образования после пандемии будет иным. Как минимум, стандартом его очного формата станет смешанное обучение (офлайн + онлайн). На данном же этапе наша главная задача — обеспечить быстрый переход на полный онлайн без существенных потерь для качества».

— Я уверена в том, что многое изменится, — добавляет Виктория Дубровская. — По опыту нашей работы, преподаватели всегда тяжело принимают какие-то нововведения: всегда трудно сходить с накатанной колеи. Сейчас преподаватели вынуждены попробовать то, чего так долго боялись. Мы всячески пытаемся сделать так, чтобы они увидели плюсы в электронном обучении и дистанционных технологиях. И надеемся, что даже после того, как ситуация нормализуется, преподаватели продолжат использовать эти инструменты. Какой смысл каждый год читать одну и ту же лекцию, если можно ее один раз записать на видео, а освободившееся время провести со студентами с большей пользой, показать им интересный эксперимент, или обсудить сложные вопросы.

Конечно, кроме преимуществ, у дистанционного обучения есть и минусы. Ничто не заменит, например, простое человеческое общение, обмен эмоциями. Нельзя перенести в онлайн физические или химические опыты, для которых необходимо специализированное оборудование. Это решается с помощью виртуальных лабораторий, но в них далеко не все доступно. Поэтому образование будущего, сходятся в оценках преподаватели, это разумное сочетание цифровых технологий и живого взаимодействия студентов и наставников.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая

