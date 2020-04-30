Траектория опыта. Нина Фролова: как пройти обучение, когда до пенсии полтора года?

30 апреля 2020 / Партнерский материал / Фото: Александр Новиков

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Нина Фролова работает комендантом в Асиновской районной больнице. Комендант — та же сестра-хозяйка. Работа с огромной ответственностью.

И за санитарным режимом надо следить, и учет больничного имущества вести, работу технического и даже младшего медицинского персонала контролировать. И, конечно, с пациентами общаться приходится.

В конце прошлого года Нина Павловна вместе с другими своими коллегами прошла обучение в рамках нацпроекта «Демография» по программе «Медицинская этика и деонтология». Она рассказала нам о своей работе и о том, как проходило обучение.

Зона ответственности Нины Фроловой — детское отделение стационара и приемный покой. Ее рабочий день начинается в 7-30 утра.

— Сразу захожу в отделение и говорю: «Все ли в норме, есть ли какие-то поломки?», — рассказывает комендант. — Если есть замечания или поломки, сообщаю сантехникам, электрикам, чтобы приняли меры к исправлению. Затем проверяю сама, все ли в порядке в детском отделении? Иной раз бывает, что мусор не вынесен или еще что-то не так, начинаешь разбираться, искать.

Комендант контролирует работу не только своих непосредственных подчиненных, его задача — следить за чистотой и исправностью постельного белья, посуды и другого больничного имущества, поэтому уметь общаться нужно с самыми разными людьми: от врачей до пациентов.

— Потом с документами ведем работу. В течение недели в больнице происходит много плановых генеральных уборок, это текущая каждодневная работа. Делаю графики уборок, подаю их в вышестоящие органы, слежу за их соблюдением тоже я, — продолжает рассказ о своем рабочем дне Нина Павловна. — После тихого часа также обхожу все свои объекты, смотрю, где какие недоработки, что нужно принести, какие вещи поменять, иду на склад получать их. Работа суетливая, не посидишь: постоянно кому-то что-то надо. А заканчивается мой рабочий день в 16-00.

Нина Фролова уже почти 30 лет работает в больнице, хотя по образованию отношения к медицине она не имеет. Коренная жительница Асино, в 1983 году она окончила профтехучилище в Томске, потом вернулась на родину и работала в пошивочном цехе «Березка». После рождения двоих детей, потом пошла работать в детский сад «Журавушка». А в 1991 году устроилась в Асиновскую РБ санитаркой, и уже не меняла место работы. Только сделала перерыв на рождение третьей дочери, и в 1997 году вернулась в больницу уже на должность сестры-хозяйки. Потом ее должность стали называть завхозом, затем комендантом, но обязанности остались те же.

— Я работаю с людьми, и к каждому подход надо найти. Когда давно работаешь, действительно видишь людей насквозь, кто какой, можешь каждому дать оценку.

До пенсионного возраста Нине Павловне осталось полтора года, но она по-прежнему открыта новому и готова учиться.

В прошлом году сотрудникам предпенсионного возраста Асиновской районной больницы предложили пройти обучение по теме «Медицинская этика и деонтология в современной медицинской среде». Это о нормах взаимодействия медицинских работников с пациентами, которые были заложены еще Гиппократом.

— Нас учили, как себя вести с пациентами, соблюдать субординацию, лишнего не говорить, не лезть в медицинские дела. Конечно, многие мы уже все на практике поняли, но все же узнали для себя кое-что новое. Жаль, что раньше сестер-хозяек этому не обучали, — говорит Нина Фролова.

Желающих обучиться по этой программе набралось 18 человек. Занятия шли дистанционно: лекции читал специалист Института переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения из города Новосибирска. Причем, слушатели имели возможность задать свои вопросы.

— На первом занятии нас всех спрашивали, как мы относимся к своей работе, понимаем ли мы свои права, обязанности, отвечали на наши вопросы, — говорит Нина Павловна.

А по окончании курса она, как и другие коллеги, которым до пенсии осталось менее 5 лет, получили сертификат о дополнительном образовании.

Асиновский центр занятости организовал обучение 20 сотрудников районной больницы. Всего в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году освоили новые компетенции и повысили квалификацию по медицинскому направлению более 100 медицинских работников.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Александр Новиков

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