На картине.
20 видов «дома с драконами»
Построен предположительно в 1914 году по проекту архитектора Викентия Оржешко для учителя гимназии Бронислава Быстржицкого. «Дом с драконами» отличается небольшим количеством декора и выразительностью силуэта. Он узнаваем, прежде всего, благодаря стилизованным головам драконов, которые венчают крышу и фронтоны башенки. При проектировании Викентий Оржешко вдохновлялся скандинавскими мотивами, отсюда и северная суровость, и, конечно, мифические существа на крыше. Сами драконы, выполненные в технике сквозной пропильной резьбы, являются произведением искусства.
Строгий силуэт дома привлекал графиков: у Василия Черёмина он монументальный и стройный, в небольших эстампах Владимира Марьина и Валентина Терещенко — миниатюрный символ Томска, в офортах Розалии Пантелеевой — мистический.
Но точнее всего значение «дома с драконами» для исторического ландшафта Томска раскрывается картинах Василия Черёмина и Геннадия Панаркина, написанных в 1974 году, где символ старого Томска контрастирует с растущими новостройками. Омский художник Геннадий Штабнов увидел в одном доме всю сказочную красоту русской деревянной архитектуры.
Сегодня образ «дома с драконами» превратился в своего рода бренд, воспроизводимый современными художниками на многочисленных открытках.
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