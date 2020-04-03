На картине.

20 видов «дома с драконами»

3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Классен. Дом с драконами. 2017

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Построен предположительно в 1914 году по проекту архитектора Викентия Оржешко для учителя гимназии Бронислава Быстржицкого. «Дом с драконами» отличается небольшим количеством декора и выразительностью силуэта. Он узнаваем, прежде всего, благодаря стилизованным головам драконов, которые венчают крышу и фронтоны башенки. При проектировании Викентий Оржешко вдохновлялся скандинавскими мотивами, отсюда и северная суровость, и, конечно, мифические существа на крыше. Сами драконы, выполненные в технике сквозной пропильной резьбы, являются произведением искусства.

Строгий силуэт дома привлекал графиков: у Василия Черёмина он монументальный и стройный, в небольших эстампах Владимира Марьина и Валентина Терещенко — миниатюрный символ Томска, в офортах Розалии Пантелеевой — мистический.

Но точнее всего значение «дома с драконами» для исторического ландшафта Томска раскрывается картинах Василия Черёмина и Геннадия Панаркина, написанных в 1974 году, где символ старого Томска контрастирует с растущими новостройками. Омский художник Геннадий Штабнов увидел в одном доме всю сказочную красоту русской деревянной архитектуры.

Сегодня образ «дома с драконами» превратился в своего рода бренд, воспроизводимый современными художниками на многочисленных открытках.

Василий Черемин. Дом с драконами на улице Красноармейской. 1960-70 Томский областной художественный музей

Геннадий Штабнов. Ночной Томск. 1967 Музей изобразительных искусств Кузбасса

Василий Черёмин. Томск. Старая улица. 1972 Кемеровский музей изобразительных искусств

Владимир Марьин. Новогодняя поздравительная открытка. 1973

Василий Черёмин. Последний квартал. 1974 Томский областной художественный музей

Геннадий Панаркин. Томск зимой. Старый и новый Томск. 1974 Томский областной художественный музей

Владимир Марьин. Томск. 1975 Ставропольский краевой музей изобразительных искусств

Владимир Кудряшов. 1970-е

Василий Попов. 1976 Картинная галерея на Карташова

Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979

Валентин Терещенко. Из набора эстампов, посвященных Томску. 1979

Розалия Пантелеева. Весенний этюд

Розалия Пантелеева. Город в ночи. 1989 Томский областной художественный музей

Розалия Пантелеева. Осень в старом городе Томский областной художественный музей

Александр Кнэхт. Томск Фото: Иван Иванов

Владимир Кудряшов. Томский мотив Краеведческий историко-художественный музей Марьяновского района Омской области

Рафаэль Асланян. Старый Томск. 2010-е

Борис Фомин. Модерн. Дерево. Томск. 2016

Галина Сорокина. Дом с драконами. 2018

Татьяна Милякова. Дом с драконами. 2018

Смотрите также фотографические виды «дома с драконами» и его знаменитых соседей по Красноармейской, сделанные в разные годы.

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