Траектория опыта. Санавар Белалова: как подтвердить свой опыт «корочками», если тебе за 50?

18 марта 2020 / Фото: Серафима Кузина

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Санавар Белалова — по образованию технолог. Но долгие годы фактически исполняла в компании «Томский умелец» обязанности специалиста по кадрам, делопроизводителя и юриста. «Опыта у меня много, а документов об образовании нет», — решила она и пошла учиться по программе «Управление персоналом в организации».

Санавар рассказала нам о том, как специалист старше 50 лет может сегодня повысить свою квалификацию независимо от профессии и первого образования, получить новые компетенции и обеспечить свое будущее.

Санавар Белалова, помощник руководителя ЗАО «Томский умелец» Фото: Серафима Кузина

Санавар в 1990 году окончила Братский индустриальный институт по специальности «Технолог-деревообработчик». Приехала в Томск по распределению и 10 лет проработала технологом на карандашной фабрике. А в 2001 году устроилась в «Томский умелец», организацию, которая тогда занималась народно-художественными промыслами, изготовлением изделий из бересты. Восемь лет была главным технологом, но потом производство закрыли. Ручная работа ведь стоит дорого, а спрос на нее невелик. Так Санавар стала помощником директора, и ей пришлось уже решать не производственные вопросы, а работать с бумагами и налаживать договорные отношения с работодателями.

— Я и кадровую работу вела, и хозяйственную, и юридическую, договора все делала и продолжаю до сих пор, — говорит Санавар. — Опыта у меня много, а документов, а подтверждающих документов об образовании не было. Решила учиться, прежде всего, чтобы повысить квалификацию, узнать что-то новое для себя. Но еще и потому, что вдруг в будущем останусь без работы, с соответствующим документом будет легче искать новую.

О программе обучения предпенсионеров она узнала на Форуме женских инициатив 2 ноября 2019 года из выступления руководителя Департамента труда и занятости.

— Сначала даже не собиралась учиться, но мне позвонили из службы занятости, предложили, и я решила сходить. Мне предложили очень много программ, но я выбрала кадровую работу как наиболее близкое мне направление. И уже 8 ноября приступила к занятиям, — вспоминает женщина.

У людей в возрасте 50+ есть возможность бесплатно пройти обучение от службы занятости, даже если они официально состоят в трудовых отношениях. Список специальностей – почти 600 пунктов, и каждый может выбрать самый подходящий для него вариант.

Училась Санавар Белалова в ООО «Алгоритм-С», учебно-консультационном центре, у которого с Центром занятости города Томска и Томского района заключен договор на обучение предпенсионеров. Для нее обучение было совершенно бесплатным.

— Я обучалась с 8 ноября по 10 декабря по очно-заочной форме, — рассказывает Санавар. — В первый день мне дали программу и расписание занятий. Так как я училась одна, график занятий был построен удобно для меня. Было три преподавателя. Один рассказывал об управлении персоналом в организации, как принимать на работу, как проводить собеседование, критерии оценки претендентов на должность. Второй преподаватель обучал по компьютерной программе «1С Кадры»: как работать с этой программой, на что обратить внимание, тонкости изменений в Трудовом кодексе. Третий преподаватель – психолог, рассказывала, как набирать персонал, как работать с коллективом, создать в организации рабочий микроклимат. Все преподаватели сами имели опыт работы в этой сфере, а также много дали дополнительной литературы, которую можно почитать, узнать новое. Что-то я знала и раньше, нащупала интуитивно, а что-то стало открытием!

Проверочной работой по окончании курсов был тест по всему пройденному материалу, после чего Санавар Белалова получила удостоверение о повышении квалификации. Это полноценный документ о дополнительном образовании.

«Я бы всем людям моего возраста посоветовала идти учиться. Потому что надо идти в ногу со временем, приобретать новые навыки, познавать цифровые технологии. Чтобы при поиске работы было видно, что у человека не только много опыта, но и он переподготовку прошел. Я смотрю в будущее оптимистично, думаю, что в случае чего, найду работу. Учиться не сложно, учиться надо всегда!», — говорит Санавар.

О том, как пройти бесплатное обучение за счет бюджетных средств и как организована профессиональная подготовка и повышение квалификации для людей в возрасте 50+ по программе Службы занятости Томской области - на информационной странице программы «Старшее поколение».

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Серафима Кузина

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