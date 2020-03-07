«Шляпка — это флаг корабля». К 8 Марта в Пушкинке открылась выставка дореволюционных открыток

7 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Пушкарева

На выставке «Всё дело в шляп(к)е», которая открылась в Томской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина, представлены открытки из коллекции Эдуарда Майданюка. На каждой из этих открыток две равноправные героини: очаровательная дама и ее невозможно прекрасная шляпка.

— Дамская шляпка — это афиша. Это заголовок книги. Это флаг корабля. Это отражение характера её обладательницы, — считает известный томский краевед и коллекционер Эдуард Майданюк. — Дамы всегда любили, чтобы в их гардеробе был этот аксессуар. И желательно на разные случаи жизни. И обязательно, чтобы шляпки не были похожи на то, что есть у других модниц. Поэтому от мастеров шляпных дел требовалась фантазия необычайная. Порой это были настолько экстравагантные творения, что они лишь отдаленно напоминали шляпки. Для нынешней выставки я отобрал из своей коллекции 80 открыток начала ХХ века с изображением дам в шляпках. При этом все представленные модели различаются своим фасоном, размером, декором, настроением.

Первые фотомодели

Героиня, изображение которой открывает выставку, — знаменитая итальянская оперная дива, признанная самой красивой женщиной того времени Лина Кавальери. Говорят, что поначалу публика приходила в театр не столько для того, чтобы насладиться её вокальными данными, сколько полюбоваться её красотой и шармом. По воспоминаниям самой Лины, предложения руки и сердца она получила от 840 мужчин. Именно так, не больше — не меньше! В числе её обожателей был и великосветский русский князь Александр Владимирович Барятинский, не только осыпавший красавицу драгоценностями, но и настоявший на том, чтобы Лина училась оперному пению. Впоследствии Кавальери выступала на ведущих сценах мира с великими Шаляпиным, Собиновым, Карузо, Баттистини и вошла в историю как оперная певица.

Лина Кавальери

Лина Кавальери стала ещё и первой фотомоделью в мире. Открытки с изображением красавицы продавались миллионными тиражами. Образ стройной, высокой брюнетки (168 см — рост по меркам того времени был уже достаточно высоким) с огромными глазами и длинными ресницами стал символом эпохи. По воспоминаниям современников, в Pоссии её имя былo так жe известнo, как швейныe машины Зингера, зубной эликсир «Одоль» или булочные Филиппова.

Кстати, Кавальери всегда выдвигала жёсткое требование фотографам — она будет сниматься только в строгих нарядах! Вот и на этой открытке мы видим красотку в достаточно лаконичном платье с отделкой. Шляпа с перьями не оттягивает всё внимание на себя, а лишь подчеркивает красоту волос своей обладательницы, её фарфоровую кожу, горделивую посадку головы.

Благодаря открыткам, в то время было широко известно имя и другой кpасавицы — француженки Клeo дe Mерод, изображением которой мы тоже можем полюбоваться на выставке.

Клeo дe Mерод

Судя по этим фотооткрыткам, первые красавицы начала ХХ века подкупали именно своей естественной красотой, использование же косметики было признаком дурного тона.

Вещдок — шляпная булавка

Правила этикета того времени были достаточно строгими. Согласно им, шляпка являлась обязательной частью облика любой женщины. Даме можно было выйти из дома без сумочки, но «простоволосой», без шляпки — никогда! Женщины могли не снимать шляпку даже в помещении. Но здесь были свои нюансы. Например, в театре носить головной убор с перьями любой величины могли только дамы, сидевшие в ложах, в отличие от женщин в партере.

Были и другие правила. В связи со всё более усложнявшимися «конструкциями» шляпок обладательницам этих головных уборов нередко приходилось закреплять их шляпными булавками — крупными заостренными стержнями с головками из золота, драгоценных камней или стекляруса. Случалось, правда, шляпные булавки фигурировали в качестве вещественных доказательств в различных романтическо-криминальных историях. Дамы повадились использовать их как холодное оружие против неверных любовников.

«Я — чайка!» или привет великому драматургу

Начало ХХ века — расцвет модерна с его особым отношением к цветам и растительным орнаментам. Где только они не использовались! В декоре зданий и дизайне интерьеров, на платьях, в прическах и, конечно же, на шляпках. Самыми удобными для размещения цветов, безусловно, были шляпы с широкими полями.

Но при желании можно было украсить живыми или искусственными цветами любую, даже самую скромную шляпку. И она приобретала новое звучание.

Вдохновить на создание новой шляпки могло любое событие, модный роман или театральная постановка. Головные уборы пышно украшались бантами, стеклярусом, перьями, а то и птичьими чучелами, например, чаек (поистине, пьеса Антона Павловича Чехова завладела не только умами, но и головами!).

Только для эмансипе!

А один из реформаторов моды того времени Поль Пуаре предложил дамам восточные тюрбаны. Но это уже были наряды для избранных — так называемых «новых женщин», которые боролись за свои права и свободы. Согласитесь, что даже сегодня далеко не каждая женщина решится на смелый наряд, который с таким изяществом преподносила модель начала ХХ века.

Широкие шаровары, тюрбаны с эгретками (вертикально закреплёнными перьями экзотических птиц) считались в то время верхом эмансипированности. И по словам писательницы и журналистки Анны Мар, ни сенсационный спектакль, ни самый вычурный роман не вносили такого оживления в беседы собравшихся дам, как подобные наряды.

Шляпка, которая идет тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов, утверждала одна из героинь Ремарка. Не думаю, что женщины, жившие на рубеже XIX–XX веков, формулировали для себя эту мысль именно так. Скорее всего, они, вообще, не морочили себе этим голову. Но жили-то они именно так — с опорой на свою женственность, уникальность, достоинство.

Пришли другие времена…

Многое, если не всё, для шляпок и их обладательниц изменилось с началом Первой мировой войны. Богато украшенные головные уборы были забыты — не время! На смену им пришли облегающие шляпки с узкими полями, а порой и совсем без них, дамские шляпки-каски, шляпки-пилотки, чуть позднее — шляпки клош («колокольчик»). Более дешевые и демократичные, они отлично подходили к коротким стрижкам эмансипированных девиц.

А после революции 1917 года шляпки в России, вообще, были признаны буржуазным атрибутом. Их надолго сменили косынки, панамки, платки и шали. Но эта история находится уже за рамками выставки, о которой рассказываем.

Отец тысячи девушек

Однако мы слишком увлеклись дамами и шляпками! И оставили в стороне сами открытки, на которых они изображались. Начало ХХ века, между тем, можно считать звёздным часом не только дамской шляпки, но и почтовой открытки или, как её тогда называли, открытого письма.

У филокартистов (коллекционеров открыток) этот раздел так и называется — «женские головки». Практически все «женские головки» Россией покупались в Австрии и Америке, так как там индустрия изготовления открытых писем появилась гораздо раньше. Изображения на открытках были не только предметом любования. Открытки ещё и просвещали, прививали и воспитывали вкус, помогали следить за модными тенденциями.

— Открытки делились на фотографические, когда модель в шляпке фотографировали, — рассказывает автор выставки «Всё дело в шляп (к)е» Эдуард Майданюк. — Очень много было также рисованных открыток, особенно американских. Какие художники работали! Один Харрисон Фишер чего стоил! «Отцом тысячи девушек» называли этого художника, воспевшего в своих работах эталон женственности и красоты. Помимо работы в модных журналах, он выпустил более восьмидесяти открыток, которые до сих пор радуют глаз.

Сегодня традиция изготовления подобных открыток практически утрачена. Тем дороже сохранившиеся артефакты, представленные на выставке и передающие нам лёгкое дыхание Прекрасной эпохи. Belle époque — так назовут это время европейцы позже, пережив страшный опыт Первой мировой, и, похоже, навсегда утратив то беззаботное, невесомое, как пёрышко на дамской шляпке, мироощущение.

Текст: Елена Кович

Фото: Елизавета Пушкарева, открытки из коллекции Э. Майданюка

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