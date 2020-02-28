Как совершить технологический прорыв? Опыт «Томскнефти»

28 февраля 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В 2019 году «Томскнефть» перевыполнила показатели по межремонтному периоду скважин и средней наработке насосного оборудования на отказ. Это повысило операционную эффективность предприятия.

Заместитель начальника управления добычи нефти и газа Денис Атрощенко называет 2019-й годом качественного прорыва и рассказывает, как это удалось сделать.

— Если в 2018 году мы показали эффективность внедренных технологий и совершили, можно сказать, технологический прорыв, то 2019 стал годом качественного прорыва. Основную роль в перевыполнении показателей сыграла наша стратегия по управлению качеством ремонтных услуг, предоставляемых подрядными организациями, — говорит заместитель начальника управления добычи нефти и газа АО «Томскнефть» ВНК Денис Атрощенко.

Оборудование, спущенное в скважину, стоит больших денег. Затратны операции по его подъему, спуску и ремонту. Поэтому «Томскнефть» стремится к тому, чтобы погружные насосы работали как можно дольше.

Для этого нефтяники регулировали качество ремонтных услуг, которые оказывают подрядные организации. Сотрудники выясняли причины поломок оборудования и находили способы их устранения. Делегация «Томскнефти» даже посетила завод-изготовитель, который выпускает электродвигатели для центробежных насосов, и вместе с руководством завода нашла техническое решение проблемы. Это первый опыт в «Роснефти», когда потребитель оборудования подсказал изготовителю, как улучшить качества продукции.

Таким образом, «Томскнефть» снизила отказ электропогружных установок по вине подрядчиков в два раза, по сравнению с 2018 годом. Межремонтный период составил 616 суток при плане 590. Средняя наработка оборудования на отказ — 478 суток при плане 466.

В компании признают, что внедренные технологии уже приближаются к очередному технологическому пределу. Для «Томскнефти» это новый вызов, и задача на 2020 год — преодолеть данный рубеж.

— 2020 год — год новых вызовов. Мы готовы их принять и уже знаем, как вновь улучшить достигнутые показатели, — говорит Денис Артощенко.

Текст: Марина Сенинг

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