Культура, спорт и ветераны: как «Томскнефть» помогает Каргаску и Парабели

21 февраля 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Каргасокском и Парабельском районах при поддержке компании «Томскнефть» отремонтированы образовательные учреждения, закуплены оргтехника и книги для библиотеки, укреплена материальная база техникума, оказана помощь ветеранам.

Заместитель генерального директора АО «Томскнефть» ВНК по правовой работе, корпоративной и региональной политике Вячеслав Кориков побывал с рабочим визитом в Каргасокском и Парабельском районах и оценил итоги сотрудничества с муниципалитетами.

Вячеслав Кориков посетил ряд учреждений образования и культуры Парабельского и Каргасокского районов

В Каргасокском районе с помощью «Томскнефти» отремонтировали две школы: в Среднем Васюгане и школу №1 в Каргаске. В школе №1 провели ремонт четырех подвальных помещений, где сейчас находятся секции бокса, самбо, теннисный зал и зал легкой атлетики. В селе Новоюгино в 2012 году построена новая школа.

С помощью компании и обладминистрации район открыл новый детский сад в Каргаске и расширил детский сад «Аленушка» в Новоюгино. Сейчас в районе нет очередей в дошкольные учреждения.

— Раньше мы уделяли меньше внимания культуре, больше — образованию. Но теперь благодаря «Томскнефти» приоритеты выровнялись, — говорит глава Каргасокского района Андрей Ащеулов. — В прошлом году началось строительство дома культуры в поселке Павлово. Это большой поселок, в нем проживает 600 человек, и численность населения, в отличие от многих наших населенных пунктов, не уменьшается.

В 2020 году район при поддержке «Томскнефти» и областной администрации планирует построить дом культуры в поселке Новоюгино.

В библиотеке Каргасокского района

Каргасокской районной библиотеке компания помогает покупать новые книги и оборудование, выписывать периодику. Недавно библиотека купила широкоформатный сканер, и сейчас сотрудники оцифровывают номера районной газеты «Северная правда».

Сотрудники библиотеки отметили, что «Томскнефть» сохраняет историю. И подарили три тома сборника «Медвежий мыс». Издание включает статьи по истории Каргасокского района и стихи местных поэтов.

— Вы не только блестящее предприятие, но и одна из немногих компаний, которая очень бережно сохраняет и популяризирует как собственную историю, так и отрасли в целом, — отметила заведующая сектором обслуживания Каргасокской библиотеки Маргарита Мартынюк.

Директор каргасокской школы №2 Надежда Дорн встречает гостей

Затем Вячеслав Кориков посетил каргасокскую школу №2. Как рассказала директор Надежда Дорн, школа славится спортсменами, и не только на областном, но и на всероссийском уровне. Сейчас ученики участвуют в первенстве России по гиревому спорту. В прошлом году каргасокская школа № 2 выпустила чемпиона мира по тайскому боксу.

На встрече в Музее боевой и трудовой славы

«Томскнефть» помогает и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

— Люди старшего поколения не остаются в стороне. Благодаря вам мы можем поддерживать их финансово. А поддерживая финансово, поддерживаем и морально. Эта помощь очень существенная, — говорит глава Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Анна Новосельцева.

В Парабели делегация «Томскнефти» посетила районный Музей боевой и трудовой славы и филиал Томского политехнического техникума. На встрече в музее собрались представители советов ветеранов, главы сельских поселений.

В красных мешочках — земля из городов-героев. Всего их 13. Две горстки из Белоруссии, две из Украины, остальные из России

В музее хранятся находки поисковиков, обнаруженные на местах боев Великой Отечественной войны

Парабельскому филиалу Томского политехнического техникума «Томскнефть» помогла обустроить компьютерный класс: 13 процессоров, 4 ноутбука, ламинатор. В Парабели сейчас обучают сварщиков, механиков и продавцов. Планируют начать подготовку поваров.

— Компьютерный класс — это долгожданный подарок. Ведь все сейчас компьютеризировано. Теперь у нас есть возможность обучать учеников по программе «Цифровая экономика», — отметила и.о. заведующего филиалом Надежда Дубровина.

Ответственное отношение «Томскнефти» к развитию своих территорий не раз отмечали на самых разных уровнях. Например, в конце прошлого года губернские власти отметили «Томскнефть» сразу в нескольких номинациях регионального этапа конкурса «Всероссийская организация высокой социальной эффективности». Дипломы первой степени предприятию вручены за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности, серебряной награды нефтяники удостоены за развитие социального партнёрства и развитие кадрового потенциала.

Текст: Марина Сенинг

Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Тэги/темы: