Курица и яйцо. 10 фактов о птицефабрике «Томской», которые вы не знали

18 февраля 2020 / Партнерский материал / Фото: «Сибирская Аграрная Группа»

В этом году птицефабрике «Томской» исполняется 45 лет. Это единственное предприятие в регионе, где производят и яйцо, и мясо бройлеров.

В честь юбилея рассказываем 10 фактов об этом интересном производстве, которые вы почти наверняка не знали.

Факт№1. Яйцо раньше курицы

Птицефабрика «Томская» построена в 1975 году. Сначала появилось предприятие по производству яйца, а бройлерное направление — чуть позже.

Для сотрудников каждого из участков построили рабочие поселки. Рядом с яичным отделением, сейчас известным как птицефабрика «Туганская», — поселок Рассвет, а с мясным — поселок Молодежный.

Сейчас в Рассвете живет около 1800 человек, а в Молодежном — около 1500. Многие жители этих поселков, как и сел Малиновки, Александровского, Октябрьского и других населенных пунктов работают на птицефабрике.

Факт №2. Добровольное присоединение

С инициативой о вхождении в состав холдинга «Сибирская Аграрная Группа» сотрудники предприятия выступили сами. Почти как башкирские князья к Ивану IV, 340 сотрудников птицефабрики обратились с письмом к директору «Аграрной Группы» Андрею Тютюшеву с просьбой о включении предприятия в состав холдинга. К этому их вынудила тяжелая экономическая ситуация, которая сложилась на предприятии к 2011 году.

«В связи с отсутствием кормов и угрозой падежа всего поголовья птицефабрики „Томской“ инициативная группа сотрудников обращается с просьбой рассмотреть возможность вхождения в состав „Сибирской Аграрной Группы“ птицефабрики „Томская“. Также просим сохранить все существующие на сегодняшний день рабочие места и обеспечить социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством РФ», — говорилось в обращении.

В том же году птицефабрика «Томская» с Туганским отделением стала частью томского агрохолдинга.

Факт №3. Яйца из Португалии

Прежде чем попасть в инкубаторы птицефабрики «Томской», яйца преодолевают почти 6000 км — из Португалии в Сибирь! Будущих цыплят приходится везти на специальных машинах издалека, так как ни одна российская племенная ферма не может обеспечить такие объемы. Они действительно впечатляют: на птицефабрику приезжает по 200 тысяч яиц каждые 4 дня!

Дорога занимает 9-10 дней, все это время куриные эмбрионы находятся в «спящем» состоянии. Их развитие начинается после того, как яйца после проверки и отбора переложат в инкубационные шкафы.

Факт №4. Девять из десяти

Разница между датой, когда яйцо было отложено и когда помещено в инкубатор — экстремально высокая для промышленного птицеводства и составляет 14 и более суток, тогда как 5 суток уже считаются критическим временем. Несмотря на это, результативность тоже можно назвать экстремально высокой: цыплята вылупляются из 90% яиц!

Кстати, в инкубационных шкафах яйца проводят 18,5 суток из 21, положенных для выведения цыплят. Потом их с помощью специальных автоматов переносят в выводные шкафы. Там цыплята, как говорят профессионалы «лупятся», и операторы забирают лотки, полные желтеньких пищащих птенцов.

Факт №5. Цыплята на «карусели»

Прежде чем попасть в птичник, цыплята проходят отбор. На специальном конвейере — «карусели» сотрудники отбирают нежизнеспособных цыплят, а здоровых отправляют дальше на иммунизацию. Если когда-то вакцина каждому цыпленку вводилась вручную, то теперь это делают с помощью специального устройства. Оператор просто подносит к нему каждого цыпленка и иммунный комплекс вводится автоматически.

Факт №6. Пушистые ручейки

Птичницы в корпусах хорошо знают повадки цыплят. Например, если они чувствуют опасный для здоровья сквозняк, то сбиваются в кучу и громко пищат. Если слишком жарко — лежат, расправив крылья. Тогда сотрудник находит и устраняет причину нетипичного поведения.

Но обычно дискомфорта у цыплят и не возникает, так как за микроклиматом в птичниках следит автоматика. Поэтому они хорошо питаются, бегают, «пускают ручейки». Так говорят на птицефабрике, когда цыплята бегают друг за другом, образуя настоящие живые ручейки. Это значит, что они хорошо себя чувствуют и нормально развиваются.

А еще маленькие цыплята реагируют на голос. Стоит заговорить в птичнике, как все птенцы поблизости сбегаются к говорящему, образуя пушистый ковер.

Факт №7. Естественное здоровье

На птицефабрике «Томской» не используют гормоны и стимуляторы роста. Быстро растут и набирают вес цыплята благодаря своим генетическим характеристикам. Проще говоря — порода такая. А отсутствие эпидемий гарантируют две вещи: строгий санитарно-эпидемиологический режим и вакцинация.

В большинство помещений фабрики не зайти постороннему человеку, да еще и без специальной одежды, а работники проходят регулярные медицинские осмотры. Кроме того, помещения тщательно дезинфицируются.

Для укрепления иммунитета птицы в корм добавляют витаминно-минеральные комплексы и пробиотики. Защитить от патогенных микроорганизмов помогают естественные органические кислоты и их соли: уксусная, муравьиная, линолиевая.

Факт №8. «Анаконда» в птичнике

На площадке в поселке Рассвет, где производится 300 тысяч яиц в день, шесть корпусов, каждый из которых обслуживают всего три сотрудника благодаря тому, что производство в значительной степени автоматизировано.

Например, транспортер, на котором яйца от несушек попадают в цеха сортировки и упаковки, работники прозвали «анакондой» за его невероятную длину. Когда курица снесла яйцо, оно по наклонному полу скатывается в специальный желоб, а оттуда — на транспортер.

Кстати, белые и коричневые яйца, которые можно найти в каретках, различаются только цветом. Вкус и польза от них совершенно одинаковые.

Факт №9. Корма производят сами

С этого года на птицефабрике будет запущен собственный комбикормовый завод производительностью 20 тонн комбикорма в час. Это позволит снизить транспортные издержки и на всех этапах контролировать качество корма, а если понадобится — быстро скорректировать состав, от которого напрямую зависит развитие и рост птицы. Кроме того, новый комбикормовый завод даст работу примерно 90 специалистам.

Факт №10. «Поселкообразующее» предприятие

Птицефабрику можно назвать «градообразующим» предприятием для поселков Молодежный, Заречный, Рассвет; сёл Малиновки, Александровского, Октябрьского, Томского. Для жителей этих населенных пунктов предприятие обеспечивает доставку до места работы и обратно, что очень удобно людям. Тем более что и заработок здесь достойный и стабильный: средняя заработная плата по предприятию составляет 34 324 рублей. Сверх этого сотрудники ежемесячно получают продуктовый набор.

Когда везде общепит дорожает, на птицефабрике он дешевеет. В прошлом году удалось почти в два раза снизить и без того невысокие цены в фабричной столовой. Вкусный комплексный обед здесь обходится в смешные 30-50 рублей!

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: «Сибирская Аграрная Группа»

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