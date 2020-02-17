Карайскому нефтяному месторождению исполняется 40 лет

17 февраля 2020 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» отмечает 40-летие Карайского нефтяного месторождения. У него интересная судьба — почти 30 лет оно оставалось неосвоенным, а его первооткрыватель выбрал профессию геолога почти случайно.

Карайское месторождение располагается на территории Каргасокского района, в 350 километрах от Стрежевого. Долгое время оно находилось в тени своего соседа — более крупного Игольско-Талового месторождения. Разработка промысла началась только в 2007 году.

Первооткрыватель Карайского месторождения — известный геолог Петр Пшеницын. С 1973 по 1989 год он открыл 15 залежей углеводородов, в том числе такие крупные, как Крапивинское и Игольско-Таловое.

Интересно, что Петр Андреевич выбрал геологическую специальность только из-за размера стипендии — самой большой в ТПИ. Отец погиб на фронте, мать одна растила трех детей и рассчитывать на финансовую помощь семьи он не мог. Этот выбор предопределил дальнейшую жизнь не только его самого, но и тысяч других людей.

Петр Пшеницын стал единственным в Томской области главным геологом, который получил за разведку крупного (Первомайского) месторождения оценку «отлично» Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых СССР. В 1998 году ему присвоено звание Заслуженного геолога РФ.

Первый период роста добычи на Карайском месторождении приходится на 2007 – 2008 годы. В этот период в центральной части месторождения пробурено и введено в эксплуатацию порядка 60 скважин со средним дебитом около 28,5 тонн в сутки.

В 2010-2018 годах скважины бурили в краевых зонах месторождения. За 2017 и 2018 гг. «Томскнефть» ввела в эксплуатацию 46 скважин.

Сегодня на месторождении работает порядка 130 скважин, из них 70 — добывающих. Извлекаемые запасы Карайского составляют 4,6 млн тонн нефти.

Текст: Марина Сенинг

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