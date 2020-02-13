Бизнес: вызовы 2020 года и их облачные решения

Пресс-служба МТС / Фото: 13 февраля 2020 // Фото: media.mts.ru

Не так давно начавшийся 2020 год сулит бизнесу усугубление негативных трендов прошлых лет. Среди них снижение потребительской активности, рост конкуренции, ужесточение законов и хакерские атаки.

Однако не все так плохо. Справиться с этими проблемами помогут облачные решения. Вместе с экспертами МТС предлагаем вам разобраться в некоторых из них.

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1. Доходы населения снизятся, тем самым обостряя конкуренцию

В 2019-м до 20% вырос НДС. В преддверии этого года Министерство экономического развития опубликовало проект, согласно которому налоговое бремя для малых предприятий может увеличиться на 4,9%. Как следует из данных ВШЭ, реальные доходы населения уменьшаются, а значит, падает спрос. Следом снижается и доходность предприятий, конкуренция между ними становится более острой.

Перед бизнесом встаёт насущная необходимость в оптимизации расходов и поиске новых точек развития. Сократить издержки помогут передовые технологии. В частности, облачные сервисы, которые решают как минимум две насущные проблемы:

Экономят ресурсы — компании не нужно закупать дорогостоящее оборудование и тратиться на его поддержку.

Экономят время — сроки вывода продукта на рынок сокращаются примерно на четыре месяца.

Опыт современных предприятий показывает: внедрение облачных моделей ежемесячно снижает расходы не менее чем на 25%.

2. Законодательство станет более жёстким

Коррекция экономических процессов со стороны государства способна стать для предприятий причиной новых расходов. Например, солидные штрафы — не менее двух миллионов рублей — ждут нарушителей закона о хранении личных данных. А с ними имеет дело большинство современных предприятий — от ЖКХ до ретейлеров.

Выполнение всех новых требований на собственной инфраструктуре — это расходы на оборудование, программное обеспечение и риски попасть на штрафы, если что-то где-то не успеть или сделать не так. Здесь на помощь вновь приходят облачные ресурсы отечественных провайдеров. Бизнесу не нужно ломать голову над тем, как соблюсти букву закона: вся информация хранится в защищённом сегменте облака, который прошёл необходимую аттестацию, и все нормативные требования здесь выполняются автоматически. Именно так, к примеру, сделано в #CloudМТS.

3. Повышение угроз от хакерских атак

Взломы серверов приводят ко всё более критическим последствиям. Номера телефонов и банковских карт, паспортные данные, личная информация — жертвами хакеров становятся миллионы пользователей в России. Не каждая компания способна эффективно защититься от подобных нападений — подчас для этого необходимы серьезные, но не профильные для бизнеса компетенции, не говоря уже дополнительных расходах.

Облачные сервисы изначально работают по протоколам самого надёжного шифрования. При этом система безопасности непрерывно мониторит угрозы — вирусы, фишинговые атаки, mail bombing и прочее. Актуальные средства защиты — неотъемлемая часть облачного сервиса, их не нужно покупать и настраивать компании-пользователю сервиса.

4. Увеличатся расходы, связанные с хранением информации

Активное внедрение IoT-технологий, big data и нейросетей приведёт к накоплению колоссальных объёмов данных во всём мире — как прогнозирует IDC, до 175 зеттабайт к 2025 году. Уже сейчас в развитых странах функционируют десятки миллиардов смарт-устройств — от систем учёта товаров до датчиков климат-контроля. Всё это устройства, которые генерируют информацию, которая подлежит обработке и хранению.

Если предприятию требуется автоматизировать производство (а как без этого), придётся задуматься и над тем, как хранить информацию, которой обмениваются системы мониторинга. Закупка, настройка и обслуживание серверов неминуемо приведёт к расходам и поставит острый вопрос об окупаемости новшеств.

Решением проблемы хранения данных станет использование облачного сервиса. Он одновременно снижает повседневные затраты и при этом исключает необходимость приобретения физических активов.

5. Рост затрат на технологическое развитие

Технологические решения, которые помогают бизнесу двигаться вперёд, появляются регулярно. Однако не у каждого предприятия есть достаточно средств для их приобретения и внедрения. При этом облачные сервисы — один из самых доступных на сегодняшний день для бизнеса способов освоить такие технологии, как big data и машинное обучение.

Например, крупные российские провайдеры сейчас могут выделять клиенту сегмент облака, в котором нейросети будут обучаться под конкретный проект. Это позволяет значительно уменьшить расходы на самые сложные цифровые процессы вроде распознавания лиц и голоса.

Современные технологические, законодательные и социальные условия будут в 2020 году серьёзным испытанием даже для крупных игроков рынка. Тем не менее на каждый вызов уже есть готовое и доступное решение, и нередко оно находится в облаке.

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По материалам media.mts.ru

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