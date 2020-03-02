Сибирский гринфилд. Директор Института инноваций в образовании ТГУ Елена Суханова: зачем университету учить педагогов и как сделать трансформацию образования реальной

2 марта 2020 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В 2020 году планируется создание Института образования ТГУ. Он станет проводником единой линии по проектам и исследованиям в области образования в alma mater и ресурсным центром для совместных проектов развития образования в «Большом университете».

В интервью для проекта «Сибирский гринфилд» директор НОЦ «Институт инноваций в образовании» Елена Суханова рассказала о том, почему в школы образовательные инновации пришли раньше, чем в университет; как и зачем появляются самоорганизующиеся сообщества вокруг образовательных идей и можно ли назвать гринфилдом то, что сейчас происходит в ТГУ.

История проекта

Предшественником научно-образовательного центра был региональный проект, финансируемый Фондом Сороса, над которым с 2001 по 2003 год работала группа экспертов ТГУ и специалистов общего образования во главе с профессором Галиной Прозументовой. Он был частью мега-проекта «Развитие образования в России».

— В то время инновационная жизнь бурлила именно в общем образовании, в школах и в детских садах, — вспоминает Елена Суханова. — Мы взяли на себя посредническую миссию: быть связующим звеном между инноваторами в образовании, наукой и органами власти. Старались вывести на рынок «гринфилды» 90-х, площадки общего образования, которые стремились учить детей по-новому, но не имели лицензии для работы с педагогами. Нам удалось создать целый ряд экспериментальных линий в части изменения системы дополнительного образования педагогов в регионе, и проект был признан одним из лучших в стране.

В 2003 году проект завершился, и встал вопрос о том, сохранять ли сложившуюся команду. Ректор ТГУ Георгий Майер предложил Галине Прозументовой вместе с созданным ею научно-образовательным центром стать частью университета. Так Елена Суханова, которая до этого работала в школе «Эврика-развитие», в Региональном центре развития образования и была включена в проект, перешла работать в университет преподавателем кафедры управления образования. Сейчас она вспоминает:

Университет на тот момент казался нам монолитной глыбой, в которой вряд ли что-то могло измениться. Мы начали активную деятельность, и только потом поняли, что вопросы образования не являются краеугольным камнем для обсуждения в университетской среде. Здесь превалировали научные дисциплины и не так много было (и есть по-прежнему) людей, которые делают предметом своего исследования и проектирования именно образование. Лет 15 назад мы не смели надеяться, что будут реализованы те новшества в образовательной политике университета, которые мы сейчас не просто наблюдаем, а в них участвуем.

От «Педагогического десанта» до родительского лектория

НОЦ «Институт инноваций в образовании» продолжил заложенную в начале 2000-х традицию взаимодействия с общим образованием. Один из итогов — создание Центра развития современных компетенций детей и молодежи ТГУ. Здесь школьники 5-11 классов на базе университетских лабораторий могут изучать программирование, наноэлектронику, метеорологию, биотехнологии — всего 17 дополнительных направлений.

Чтобы в школах появлялись увлеченные и ориентированные на новые форматы обучения кадры, был запущен проект «Педагогический десант». Институт инноваций в образовании отбирал студентов разных специальностей, которые хотели бы стать учителями, и готовил их к этому в интенсивной программе в течение года.

— Не все из этих ребят пошли в школу, — рассказывает Елена Суханова. — Более того, есть те, которые поработали в школах и ушли. Но сложилось вокруг нас сообщество заинтересованных людей, которые понимают образование так же, как мы. И эти ребята — серьёзный кадровый ресурс для наших новых проектов.

Влияние на становление инновационных образовательных и профессиональных сообществ — одна из базовых задач Института, которую заложила еще Галина Николаевна Прозументова.

Кроме вышеупомянутого «Педагогического десанта», к таким сообществам можно отнести группы педагогов междисциплинарных метапредметных программ, которые реализуются для учащихся силами преподавателей ТГУ и школьных педагогов. Например, пять лет назад совместно с Региональным центром развития образования, Департаментом образования администрации города Томска и сетью партнерских школ открыт «STEM-класс ТГУ» (S.T.E.M – Science. Technology. Engineering. Mathematic). Студенты и преподаватели ТГУ выезжают в школы и проводят там четырехчасовую игру — STEM-лаборатории.

— Мы открывали эту программу, чтобы дети в школах получали опыт междисциплинарных проектов, командной работы, и понимали, что нарезка науки на отдельные дисциплины, вообще-то, не самая правильная. Хотели в итоге получать абитуриентов с опытом реализации естественно-научных проектов и развитыми soft skills, — объясняет Суханова. — Через пару лет стало ясно, что вокруг темы сложилась группа людей разного возраста, разного рода занятий, которым интересна тема STEM. Кто-то из них работает в школе, кто-то — в университете, кто-то — в РЦРО. Но главное, появилась группа старшеклассников, выращенных в этой культуре, и они уже участвуют в наших STEM-лабораториях, которые мы проводим для малышей в их же школе или на выезде, в сельских школах.

Елена подчеркивает особый статус этого сообщества. Не отдел или структура в какой-то институции, не проектная группа, а именно объединение единомышленников.

Еще один пример самоорганизованной группы — проект «Родительский лекторий».

— Это такая симпатичная маленькая инновация, проект, который идет уже четыре года, и мы не знаем, стоит ли его как-то развивать. Может быть, думаем, просто не надо мешать, — улыбается Суханова. — Раз в месяц собираются родители, бабушки и дедушки, педагоги и воспитатели, и обсуждают какую-то тему, связанную с развитием детей: от борьбы с детскими страхами до способов помочь ребенку в ситуации развода родителей. Темы участники встреч обсуждают вместе на первой встрече в учебном году, и каждый месяц приходит эксперт с сообщением, а модераторы помогают слушателям выстроить коммуникацию с лектором. В год лекторий посещает 500-600 человек. Есть устойчивая группа интересующихся родителей и специалистов, а есть те, кто приходит на конкретные темы.

Такие образовательные сообщества Елена Суханова отделяет от проектных команд и образовательных стартапов, потому что ими никто не руководит, зачастую даже не координирует; люди из этого сообщества имеют ценностно-смысловые основания для взаимодействия.

Воплощая идеи форсайтов

Но инновации пришли и в высшее образование, хотя и позже, чем в общее и среднее профессиональное. Сейчас ТГУ вместе с университетами всего мира переходит к новой модели, где важны индивидуализация, компетентностный и экосистемный подход к образованию. Елена Суханова в позиции заместителя проректора по образовательной деятельности старается поддерживать в университете единую линию, касающуюся разработок, проектов и исследований в области образования.

Мы движемся к становлению новой институции, которая будет объединять уже существующие подразделения, которые сами занимаются трансформацией образования, либо выполняют функцию посредников. Мы сейчас совместно с Институтом передовых технологий ТГУ много обсуждаем создание вокруг университета образовательных стартапов. Но чтобы такие стартапы появились, должна быть мощная экспертная группа, которая может, во-первых, работать с феноменами в образовании, наблюдая, проявляя и подхватывая; во-вторых, анализировать внешние тренды, прогнозировать грядущие изменения, а не текущую ситуацию. Мы сейчас складываем такую экспертную группу, выстраиваем контакты с подобными институтами образования на российском и международном и уровне. А главное — пытаемся понять свою миссию, уникальность и предназначение на фоне многочисленных структур, которые работают в этом поле.

Можно ли будет назвать новую структуру гринфилдом? Елена Суханова смеется:

— Очень хочется сказать, что это гринфилд, потому что, когда произносят это слово, предполагается, что сюда пойдут дополнительные ресурсы. Но я бы сказала так: мы опираемся на концепцию трансформации. А трансформация — это одновременное изменение содержания и построение новой формы. Потому что, если изменили содержание, а меха оставили старые, инновации не случится. Наоборот, хоть как ты меняй структуры, строй здания, создавай подразделения — если не ввести в него новое содержание, тоже ничего не случится. У нас содержание будет новое, перспективное, которое сейчас в общемировом тренде. Но, учитывая, что в этом гринфилде будут присутствовать те структуры, которые работают в этом поле больше тридцати лет, сложно будет это назвать предельно новым контекстом.

Томский госуниверситет, создавая новую структуру, ставит задачу максимально сконцентрировать в одном месте интеллектуальные ресурсы, базы знаний и экспертов-исследователей — это можно назвать областями гринфилда. Здесь ростки чего-то нового и хорошего на начальном этапе будут лелеять, оберегать и, по выражению Елены Сухановой, держать немножечко под колпаком. При этом должны быть выстроены каналы диссеминации, вращивания этих разработок в то, что не гринфилд.

— Мне кажется, что мы во всех наших экспериментальных практиках делаем ставку сразу на то, как эта практика будет жить, взаимодействуя с действующей организационной системой, меняя ее, или, наоборот, где-то приспосабливаясь, будет ли она трансформировать действующее содержание образования или поведет его за собой. Все время на стыке старого и нового.

Хотя сделано много футурологических прогнозов и форсайтов на тему того, как меняется жизнь, образование и человек, до обидного мало разработок, которые отвечали бы на вопрос — как изменения представлений о человеке соединить с возможностями новых технологий и какие институциональные изменения нужно провести в системе образования, чтобы треугольник новых представлений Человек — Технологии — Институции стал основой реальной трансформации. Я надеюсь, что мы будем одной из тех структур, которым удастся этот мостик в будущее сделать.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Вероника Белецкая, пресс-служба ТГУ

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