DAISYKNIT: одежда с душой

31 января 2020 / На правах рекламы / Фото: DAISYKNIT

Как за 5 лет сибирский бренд женской одежды вышел на федеральный уровень fashion ритейла.

Когда в 2015 году Диана Рябыкина конструировала одежду на собственной кухне в свободное от работы время и продавала через соцсети, мало кто мог представить, во что все это выльется. Сегодня, спустя 5 лет, у томского DAISYKNIT три магазина (в Новосибирске, Томске и Москве), более 100 сотрудников в штате, большая собственная производственная площадка и годовой оборот более 25 тысяч изделий и 120 миллионов рублей (по итогам 2019 года).

О том, сколько стоит открыть магазин в Москве, почему так сложно найти хороших портных и в каком городе появится следующая точка офлайн-продаж, читайте в нашем материале.

DAISYKNIT — семейная мануфактура из Томска, создающая одежду из натуральных итальянских тканей для активных девушек и женщин. Во главе компании — семейная пара Максим и Диана Рябыкины. Основные продажи DAISYKNIT — через соцсети (около 110 тысяч подписчиков) и офлайн-магазины. Начиная с инвестиций в 1 млн. руб за 5 лет компании удалось развиться до внушительных масштабов — ежемесячная выручка сейчас составляет 15 миллионов рублей.

Чтобы найти хороших портных, приходится покупать предприятие

Производство DAISYKNIT, Томск

Главный итог прошедшей пятилетки, по словам Максима Рябыкина, — постепенное выравнивание спроса и предложения в условиях постоянного роста.

«Успех любого бизнеса кроется в балансе спроса и предложения. Удержать его — самое сложное. Если спрос высокий, а производство не справляется — пиши пропало, это потеря сервиса — есть риск, что клиент уйдет навсегда. Если много остатков на складе — начинаются убытки.

Для расширения розничной сети магазинов нам необходимо было значительно увеличить производственные мощности, так как весь предыдущий год спрос значительно превышал объемы нашего производства. В пиковые месяцы мы недопродавали до 30% от оборота из-за задержек на производстве и не попадания из-за этого в сезон.

Сейчас в Томске очень сложно найти специалистов в швейном деле высокого уровня подготовки, ведь у нас очень высокие стандарты качества. В итоге лучшим решением оказалось приобретение действующего швейного цеха с укомплектованным штатом сотрудников. Помимо прочего, мы увеличили и конструкторский отдел, а вместе с ним и штат дизайнеров и теперь с уверенностью можем открывать новые магазины в других городах», — рассказывает Максим.

За последний год DAISYKNIT открыли два магазина, приросли в соцсетях, увеличив объем продаж почти вдвое. Штат вырос с 46 человек в начале года до 100 к концу.

В настоящее время DAISYKNIT ежемесячно выпускает около 50-60 новых цветомоделей одежды.

Сколько стоит открыть магазин в Москве?

«Смотря где, — сходу обрывает Максим. — В нашем случае получилось не так дорого: во-первых, мы открылись не в ТЦ, а на стрит-площадке в центре Москвы. Во-вторых, нам просто повезло: помещение не требовало серьезного ремонта. Все, что мы сделали — заказали дизайн-проект оборудования и обставили магазин. Все затраты на новый магазин были примерно равны бюджету командировочных расходов сотрудников DAISYKNIT, которых мы отправили в Москву для подбора и обучения новой команды».

Планы: логистический хаб и новый шоу-рум

Московский магазин

Сейчас основная площадка для продажи у DAISYKNIT — страница в Instagram. В марте будет запущен сайт, за счет которого компания планирует увеличить объемы онлайн продаж.

«В настоящий момент мы видим большой потенциал в развитии интернет-магазина и сокращении сроков доставки заказов клиентам. Большая часть заявок поступают из центральной части России, а поскольку мы находимся в Сибири, то тратим на пересылку товара в 2 раза больше времени, чем большинство наших конкурентов, расположенных в Москве. В 2020 году наша главная задача — перемещение основного склада в Москву для сокращения сроков доставки заказов нашим клиентам. Только после этого можно будет говорить об открытии второго магазина в Москве и, возможно, магазина в Санкт-Петербурге — мы пока изучаем этот город.

Помимо этого, мы рассматриваем возможность открытия новых магазинов в Сибирском регионе, а именно в Красноярске, Кемерово, Тюмени или Омске», — рассказывают Рябыкины.

Несмотря на общий спад в российском ритейле, который наблюдался в прошлом году (посещение ТЦ по стране снизилось по сравнению с 2018 годом на 16%), DAISYKNIT удалось улучшить свои позиции на федеральном уровне. Главный показатель — двукратное увеличение продаж, объемов производства, да и всего предприятия в целом. Компания продолжает активно расти, развивается, регулярно запуская новые продукты и совершенствуя классические модели.

Слева направо: платье-баллон с ремнем из натуральной кожи; вязаная трикотажная юбка-плиссе, сумка из натуральной кожи; пальто с накладными карманами, хлопковая футболка и брюки с широкими шлевками

31 января DAISYKNIT празднует свое пятилетие. И ждет всех в гости в своем магазине по адресу ул. Беленца 9/1. Задуваем свечи на торте, отмечаем бокалом шампанского и не отпускаем без подарков

DAISYKNIT:

Instagram: https://www.instagram.com/daisy_knitwear/

Ул. Беленца 9/1, 1 подъезд, 2 этаж

тел. +7 923 415-40-05.

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