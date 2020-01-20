Крещенские купания — 2020 на Томи (ФОТО)

20 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В воскресенье 19 января прошли традиционные крещенские купания.

На водоемах Томской области было организовано 36 мест для купания, из них восемь — в городе Томске и его окрестностях. Как сообщает пресс-служба Администрации Томской области, всего в ледяную воду окунулись более 25 тысяч человек.

Безопасность возле купелей обеспечивали сотрудники экстренных служб — медики, спасатели и полицейские. Им помогали волонтеры — члены народных дружин и работники частных охранных предприятий. По данным регионального управления МЧС, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка во время крещенских купаний не было.

В этом году наш фотограф Владимир Дударев снял свой крещенский фоторепортаж не у центральной купели на Белом озере, а в селе Коларово, где прорубь была сделана прямо на Томи.

Фото: Владимир Дударев

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