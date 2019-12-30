Газ — в энергию. «Томскнефть» строит очередную электростанцию

30 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» продолжает реализацию газовой программы, цель которой — максимально эффективно использовать попутный нефтяной газ. Он должен не сгорать в факелах, а приносить пользу.

Еще один шаг к цели — строительство крупного энергокомплекса в вахтовом поселке Пионерном Каргасокского района. Его ввод позволит максимально задействовать газ Катыльгинского, Первомайского, Оленьего и других месторождений Васюганской группы, где сегодня в среднем используется лишь 20% ПНГ. Новый энергокомплекс повысит надёжность энергоснабжения этого региона. О его преимуществах нам рассказал начальник управления энергетики — главный энергетик АО «Томскнефть» ВНК Руслан Сахаутдинов.

Комплекс включает в себя газопоршневую электростанцию, газопровод, повышающую подстанцию, через которую будет осуществляться выдача электроэнергии в действующую электросеть, компрессорную станцию и установку подготовки газа. Все это оборудование необходимо для того, чтобы получать электрическую энергию за счет газа, добываемого из скважин вместе с нефтью, процент утилизации которого повысится до установленных 95-ти.

— Эта газопоршневая станция будет самой крупной в «Томскнефти», почти в пять раз мощнее себе подобных, — говорит Руслан Сахаутдинов. — По надежности она нисколько не уступает более распространенным газотурбинным электростанциям. Это связано и с качеством оборудования, и с профессионализмом персонала, и, конечно, со схемой энергоснабжения. Мы в свое время приняли решение, что будем проектировать все объекты так, чтобы они находились в режиме параллельной работы с промышленной сетью. Если по каким-то причинам подача газа прекратится и станция остановится, то мы сможем принять электрическую энергию из сети.

Электростанция будет потреблять в среднем 35–40 млн кубометров газа в год и вырабатывать 85–90 млн кВт/час. Но добыча углеводородов требует несравнимо большего количества энергии.

— Для примера, в 2019 году «Томскнефть» потребила чуть больше 2 миллиардов киловатт/часов электрической энергии, — объясняет главный энергетик «Томскнефти». — При этом выработка на объектах собственной генерации составила порядка 300 млн киловатт/часов. Это примерно 15% от общего потребления.

Хотя главная задача газовой программы — утилизация попутного нефтяного газа, с ее помощью решаются и вопросы энергообеспечения. На отдаленных месторождениях Южного Васюгана газовые станции имеют огромное значение для стабильности производства:

— Если остановить их, то мы будем вынуждены сократить и значительную часть добычи нефти. Газовые электростанции покрывают дефицит энергомощностей, — продолжает Руслан Сахаутдинов.

Новая надежная электростанция станет еще одним шагом в развитии экотехнологий и в экономии природных ресурсов, на которые «Томскнефть» уже давно держит курс.

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