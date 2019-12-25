«Энергонефть Томск» отметила День энергетика профессиональным конкурсом

25 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

День энергетика приходится на 22 декабря, и в ООО «Энергонефть Томск» его отмечают традиционным конкурсом профессионального мастерства.

Сотрудники дочернего предприятия «Томскнефти» продемонстрировали не только свой профессионализм, но и уровень производственной безопасности, достигнутый на предприятии. А это имеет значение для очень большого числа людей, ведь «Энергонефть Томск», кроме месторождений компании, подаёт электроэнергию в несколько удалённых населённых пунктов Томской области.

В этом году конкурс проходил 19 и 20 декабря. В открытии участвовал мэр Стрежевого Валерий Харахорин. Он поблагодарил энергетиков за ответственное отношение к делу и вручил некоторым сотрудникам благодарственные письма. От «Томскнефти» конкурсантов поприветствовал главный энергетик Руслан Сахаутдинов.

Направлений, как всегда, было три: электротехническое, теплотехническое, релейная защита и автоматика. Одни конкурсанты соревновались как в индивидуальном зачете, другие в командном. Несмотря на то, что основа конкурса остается неизменной, отдельные этапы меняются каждый год.

— В этом году два этапа мы проводим на улице, так как погода позволяет, — рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Энергонефть Томск» Дмитрий Ломакин. — Это состязание по электротехническому направлению – спасение пострадавшего с опоры ВЛ-6 кВ и ремонт провода. В прошлом году из-за сильных морозов его пришлось перенести в помещение.

Изменился также этап по управлению измерений и диагностике. В прошлом году диагностировали электродвигатель, в этом проводили диагностику трансформатора. Есть этапы, которые остаются постоянно: проверка теоретических знаний, тушение пожара, реанимация пострадавшего.

Свои навыки по реанимации участники демонстрировали на специальном манекене. Это одно из важнейших состязаний в конкурсе, ведь умение оказать первую помощь до приезда врачебной бригады может спасти жизнь человека! Этим навыкам обучены все сотрудники ООО «Энергонефть Томск». Вот и бригада ЦТВС-3 смогла успешно «оживить» манекен, хотя и сломала ему два ребра.

— Когда человека вернули к жизни, — сломанные ребра не в счет, — говорит мастер ЦТВС-3 Наталья Житова. — На практике, к счастью, мне еще не приходилось заниматься реанимацией. Но если вдруг возникнет такая необходимость, я без раздумий окажу помощь.

В этом году на конкурс приехали 50 участников. От каждого структурного подразделения компании участвует только одна боевая единица: сотрудник или команда. Это условие введено для того, чтобы уравнять шансы всех подразделений. Чтобы не брали количеством, а отправляли лучших из лучших. Еще одно обязательное условие конкурса — в нем не могут принимать участие победители прошлого года, чтобы попробовать себя могло максимальное количество человек.

— Новички обязательно присутствуют, — отмечает Дмитрий Ломакин. — Начальники цехов стараются привлекать молодых работников, чтобы они набрались опыта. Ведь во время подготовки они старательно изучают и теорию, и практические навыки подтягивают, и это потом благотворно сказывается на производственном процессе.

Судейская коллегия состоит из представителей разных предприятий. Здесь и сотрудники ЗАО «Энергосервис», и главного коммунального предприятия Стрежевого «СТЭС», и Нижневартовского государственного университета. И, конечно, бессменные участники судейской комиссии – представители компании АО «Томскнефть ВНК».

— Мы стараемся наполнить судейские комиссии представителями разных организаций, чтобы судейство было объективным. И, к тому же, перенимаем опыт этих предприятий. Ведь судья оценивает участников, исходя из устоев, которые приняты на его предприятии. И все хорошее мы стараемся у себя оставить, — объясняет главный инженер «Энергонефти».

В этом году в номинации «Специалист релейной защиты и автоматики» победил Александр

Шейников, электромонтер цеха электроснабжения №4. Лучшим специалистом высоковольтных испытаний измерений и диагностики стал Николай Датьев, инженер РЗА цеха электроснабжения №1. В бригадном конкурсе теплотехнического направления первое место заняла команда ЦТВС-1 в составе Дениса Фаизова, Вероники Ветовой и Виталия Волкова. А в бригадном конкурсе электротехнического направления победила команда цеха электроснабжения №2: Александр Макущенко, Дмитрий Никитенко и Артём Огнётов. Именно эта команда примет участие в конкурсе профессионального мастерства компании «Роснефть», где будет защищать честь своего предприятия.

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