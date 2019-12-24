Безотходное производство. «Томскнефть» достигла 95-процентного уровня использования попутного нефтяного газа еще на двух месторождениях

24 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» запустила на Двуреченском месторождении две вакуумные компрессорные станции.

Уровень использования попутного нефтяного газа на этом и на Карасёвском месторождениях достиг 95%, что улучшило экологическую обстановку в регионе добычи.

Рассказываем о том, зачем нужны ВКС, и какую пользу их ввод приносит компании и всему региону.

Вакуумные компрессорные станции сжимают попутный нефтяной газ для дальнейшей транспортировки на газотурбинную электростанцию, где из него вырабатывают электричество. Это позволяет максимально эффективно использовать природное сырье.

Сейчас у «Томскнефти» девять вакуумных компрессорных станций, включая две новые - они повысили уровень полезного использования попутного нефтяного газа на Двуреченском и Карасёвском месторождениях. В начале 2020 года компания планирует запустить еще одну ВКС — на Крапивинском месторождении.

На Крапивинском сейчас ведется строительство и пусконаладочные работы. В начале 2020 года планируется ввод в эксплуатацию. Это уже десятая компрессорная станция, которая будет эксплуатироваться «Томскнефтью». Использование этих станций рационально, их эксплуатация выгодна, — говорит заместитель начальника управления подготовки и перекачки нефти Петр Сысолятин.

Новые компрессорные станции «Томскнефть» строит в рамках реализации газовой программы. С 2007 года, кроме ВКС, предприятие ввело 10 объектов, в том числе три газотурбинные и две газопоршневые электростанции. До начала работы программы по собственной инициативе «Томскнефть» запустила еще три крупных газовых объекта: Лугинецкую и Северную газокомпрессорные станции, ГТЭС Игольско-Талового месторождения.

Газовая программа позволяет «Томскнефти» вовлекать новые объемы попутного нефтяного газа для выработки электрической и тепловой энергии, что повышает эффективность нефтегазодобычи. Помимо этого, снижается нагрузка на окружающую среду и улучшается экологическая обстановка в регионах добычи.

Текст: Марина Сенинг

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