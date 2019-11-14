Элитная недвижимость в Томске. Позолота и рококо за 22 миллиона

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2019 // Фото: Ru09.ru

Давно не показывали вам что-нибудь по-настоящему королевское. Чтобы и хрусталь, и статуи, и ковры, и камин, и все самое красивое сразу.

Эта двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 220 м2 находится в доме по улице Трифонова, 20. Как написано в объявлении, в квартире три спальни, гостиная площадью 50 квадратов, кухня-столовая (30 кв.м), действующий камин, две ванные комнаты, в одной из которых оборудован хаммам, и две лоджии. Высота потолков — от 3.5 до 6 метров.

Много золота с самого порога. Мы давно заметили, что в элитках чем ближе к входной двери, тем больше роскоши

В гостиной золоченая мебель и камин, куда без него?

В кухне-столовой все разнообразие стилей и узоров: и квадраты, и полоски, и цветы

Лестница на второй уровень

В спальне снова золото, завитушки и прочее рококо

Детская. Принцесса без пианино - как элитная квартира без камина

Ванная с хаммамом. В мавританском стиле и даже с подушками

А это кусочек обычной ванной, без хаммама

Жаль, что красивым видом из окна квартира похвастать не может. Закрытый двор представляет собой большую парковку с трансформаторной будкой посередине

Возможно, хозяева этой квартиры планируют перебраться на юг, поближе к настоящим дворцам. Поэтому как вариант рассматривают обмен своей квартиры на недвижимость в Крыму.

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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