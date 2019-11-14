Элитная недвижимость в Томске. Позолота и рококо за 22 миллиона
Давно не показывали вам что-нибудь по-настоящему королевское. Чтобы и хрусталь, и статуи, и ковры, и камин, и все самое красивое сразу.
Эта двухуровневая пятикомнатная квартира площадью 220 м2 находится в доме по улице Трифонова, 20. Как написано в объявлении, в квартире три спальни, гостиная площадью 50 квадратов, кухня-столовая (30 кв.м), действующий камин, две ванные комнаты, в одной из которых оборудован хаммам, и две лоджии. Высота потолков — от 3.5 до 6 метров.
Возможно, хозяева этой квартиры планируют перебраться на юг, поближе к настоящим дворцам. Поэтому как вариант рассматривают обмен своей квартиры на недвижимость в Крыму.
Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.
Дежурный редактор
При подготовке обзора использованы данные из открытых источников