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Безопасности ради. «Томскнефть» обновляет парк легковых автомобилей

«Томскнефть» закупила более 50 новых автомобилей марки «УАЗ» («Патриот Пикап»). Они заменят устаревшие бескапотные автомобили на промыслах предприятия.

Почему уходят в прошлое старые «УАЗы» и когда произойдет их полная замена — в нашем материале.

Долгие годы главными «рабочими лошадками» нефтяников были надежные и проходимые, юркие, но достаточно вместительные автомобили марки «УАЗ». За характерную прямоугольную форму в народе их прозвали «буханками».

Однако, хотя за долгую историю своего существования «буханки» не раз пытались модернизировать, они уже не отвечают современными требованиям. Главный их недостаток — даже не отсутствие комфорта в салоне. «Буханки» не имеют капота, того конструктивного элемента, который при столкновении способен погасить энергию удара и тем самым спасти водителя и пассажира.

Чтобы обезопасить сотрудников, в компании «Роснефть» принято решение о замене к 2022 году всех бескапотных автомобилей. Именно в рамках этой программы в Стрежевом и появились новые «Патриоты».

— Эти автомобили имеют полный привод, обладают повышенной проходимостью, — рассказал начальник производственно-технического отдела транспортного управления «Томскнефти» Сергей Колченко. — У них хорошая комплектация: две подушки безопасности, ABS (антиблокировочная система торможения), ESP (электронная система стабилизации), EBD (система распределения тормозных усилий). Для комфорта предусмотрен подогрев передних сидений. А в крытом кузове удобно перевозить оборудование и инструмент.

Новые «Патриоты» передадут в ООО «Крон», дочернее общество «Томскнефти», предоставляющее транспортные услуги. Все имеющиеся на предприятии «буханки» в этом году заменить не успеют, поэтому в следующие годы ожидается еще несколько поставок.

В «Томскнефти» действует и собственная программа по обновлению техники. В этом году на промыслы поступило 77 единиц техники, среди которых 14 автомобилей «ВАЗ-21310» («Нива), несколько универсальных «КамАЗов» для обслуживания дорог, бульдозеров, грейдеров, пожарных машин, автомобилей скорой медицинской помощи.

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