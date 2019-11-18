Томская «тройка». Как живут и работают заключенные в колонии №3

18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Исправительная колония №3, официально — ФКУ ИК-3 УФСИН — находится за бактинским кладбищем и окружена частным сектором.

Здесь содержатся мужчины, осужденные за преступления по статьям небольшой и средней тяжести. Кого-то из них на специальных машинах вывозят отсюда целыми отрядами на работы в центр: они занимаются ремонтном дорог и трудятся на других городских объектах. А для тех, кто остается в колонии, есть своя работа внутри исправительного учреждения.

Как живут и чем занимаются заключенные в колонии №3, мы узнали во время пресс-тура, организованного УФСИН.

ИК-3 рассчитана на 1247 мест, но занята менее чем наполовину. Несколько сотен заключенных «тройки» разделены по колониям с разным режимом.

В колонии-поселении находятся люди, совершившие преступления по неосторожности, или по статьям небольшой и средней тяжести. Их на сегодня всего 14 человек, и у них относительно мягкий режим содержания.

В колонии общего режима осужденных чуть менее 600, и они содержатся в типичных для мест заключения условиях — общежития, специальная роба, полное ограничение свободы.

Фундамент первого здания исправительной колонии №3 заложен в июне 1967 года. К апрелю 1968 года были построены шесть общежитий для осужденных, баня, столовая, клуб, медсанчасть, СИЗО, школа и котельная. 15 мая того же года первые заключенные были выведены на работы в цеха заводов и на строительство общежития педагогического университета.



Руками осужденных было построено 32 городских объекта, включая Дворец спорта и жилой поселок Копылово. Эта колония, как и другие исправительные учреждения Томска, стали важным звеном помощи при строительстве в городе учебных заведений, жилых зданий и культурных объектов.

Колония-поселение

В колонии-поселении первым делом мы заходим в комнату оформления свиданий и приема передач. К слову, мы первые журналисты, которые оказались здесь после ремонта здания. Светлые стены, цветастые скатерти на столе, люди в белых халатах принимают посылки от людей, пришедших навестить своих близких.

Комната для приема посылок осужденным Фото: Вероника Белецкая

Заходим в комнату, куда доступ разрешен только сотрудникам ФСИН, наблюдаем, как происходит проверка. Весь пакет c «передачкой» проверяется на соответствие норме по списку разрешенных продуктов. Каждое печенье из пачки, палка колбасы, булка хлеба, сигареты в полиэтиленовом мешке и чайные пакетики проходят тактильную проверку на присутствие инородных предметов. Работники говорят, что не раз таким образом, внутри продуктов, заключенным пытались передать запрещенные предметы и наркотические вещества.

Так проверяют каждую посылку Фото: Вероника Белецкая

Спустя несколько сотен метров мы уже находимся у здания колонии-поселения: огороженное высоким забором с колючей проволокой наверху двухэтажное серое строение и решётки на окнах.

Участок колонии-поселения Фото: Вероника Белецкая

Осужденные в колонии-поселении обладают определенными правами: например, могут носить обычную повседневную одежду, иметь при себе деньги, содержатся под надзором администрации, а не охраны, и имеют возможность свободно передвигаться по территории поселения.

Раз в квартал заключенные могут побыть со своими близкими людьми в течение трех дней, а осужденные, отличившиеся примерным поведением, могут видеться в таких комнатах со своими родственниками два раза в три месяца.

Комната для длительных свиданий, которая есть и в колонии общего режима Фото: Вероника Белецкая

Вверх по пролету деревянной лестницы под слова сотрудников: «аккуратнее на ступеньках», и мы попадаем на этаж, где живут сами «поселенцы». Длинный коридор, несколько комнат без дверей с двухъярусными кроватями, места для умывания и кухня — просто, но комфортно.

Осужденные могут самостоятельно готовить себе пищу из продуктов, полученных от родственников, а могут питаться тем, что предлагает администрация. Как и все в исправительных колониях, осужденные занимаются трудовыми работами, а в свободное время могут гулять или читать книги.

В колонии-поселении Фото: Вероника Белецкая

Большинство людей, оказавшихся в колонии-поселении, по их словам, находятся здесь из-за собственной глупости. «Жалко очень, зато все понял», — двадцатипятилетний Александр признается, что осужден за повторное вождение в нетрезвом виде. Молодой человек с надеждой строит планы на то, как в будущем построит свою жизнь, стараясь больше не попадать в такие места.

Колония общего режима

В колонии общего режима атмосфера другая Фото: Вероника Белецкая

А мы идем дальше, и вот перед нами уже внушительные железные заборы все с той же проволокой поверху. Люди в форме с немецкими овчарками на привязи, крики и постоянные перебежки сотрудников от одной двери к другой. Начальник колонии поясняет: «Это у нас такая система безопасности, если отключают свет, то все эти железные двери приходится вручную по очереди открывать, как видите, они очень тяжелые, раз несколько мужиков не могут с ними справиться. Это всё, чтобы никто не сбежал!».

Начальник учреждения Дмитрий Ворожбицкий Фото: Вероника Белецкая

Двери открыли, мы проходим, на пропускном пункте оставляем паспорта и средства связи. Дальше — только профессиональная техника, либо ручка и блокнот.

Тяжелые двери колонии Фото: Вероника Белецкая

В колонии общего режима есть возможность содержать 1247 человек, но сегодня место заключения заполнено даже не на половину: здесь находится 583 человека, впервые совершившие тяжкие преступления, а также лица, несущие наказания за преступления по неосторожности, умышленные преступления небольшой или средней тяжести, которых суд не счел возможным отправить в колонии-поселения.

На территории Фото: Вероника Белецкая

У заключенных здесь строгий распорядок дня: в 6 утра подъем, затем завтрак, работа, обед, опять работа, а далее кто-то уходит на учебу в школу (обязательна для всех мужчин, не достигших 30 лет, которые имеют неполное среднее образование), кто-то — в профессиональное училище, затем ужин, личное время и отбой в 10 вечера.

В училище осужденные обучаются на швей (несмотря на то, что все студенты — мужчины), поваров, столяров, электриков, стропальщиков и даже пчеловодов — по этому направлению в 2019 году выпустилось 13 человек. Кроме того, что учеба в профучилище позволяет занимательно провести свободные часы, у заключенных после окончания курсов появляются личные перспективы — заработная плата внутри колонии, если они будут работать по освоенной профессии, а после освобождения они обретают возможность быстрого трудоустройства.

Плакат в колонии Фото: Вероника Белецкая

Колония занимает весьма обширную площадь, здесь разместилось несколько общежитий, в каждом живет отдельный отряд. «Прямо как в пионерском лагере» — замечают многие. Также на территории расположены несколько промышленных и продовольственных цехов, здания школы и профессионального училища, храм Преображения Господня, аптека, актовый зал и спортивный городок.

Купола храма Фото: Вероника Белецкая

Несколько выстроенных в ряд деревянных и кирпичных бараков являются местами, где живут осужденные.

Одно из общежитий Фото: Вероника Белецкая

В одном просторном помещении может быть разное количество мест. Например, в 12 отряде живет 85 человек. У каждого заключенного — своё койкоместо, аккуратно заправленное, и тумбочка.

В бараке Фото: Вероника Белецкая

«Раньше, — замечают начальники колонии — все общежития отапливались отдельными котельными, а сейчас есть отопление, так что люди здесь не мерзнут. А вообще, мы уже переделываем деревянные общежития на кирпичные, осталось всего четыре доделать».

Продовольственные цеха

По дороге к продовольственным цехам Фото: Вероника Белецкая

Через несколько минут мы оказываемся у здания с синей табличкой «Хлебопекарня» — это один из пищевых цехов. Заключенные с навыками поваров пекут здесь хлеб, пироги, печенье, булочки. Аромат от пекарни чувствуется уже за десятки метров до подхода к цеху.

Выпечка, приготовленная осужденными Фото: Вероника Белецкая

Пекари говорят, что для своих изделий они используют только натуральные ингредиенты. Состав хлеба — дрожжи и мука.

Здесь у каждого своя работа — кто-то протирает формочки маслом... Фото: Вероника Белецкая

...кто-то готовит тесто для хлеба Фото: Вероника Белецкая

Осужденные угощают гостей Фото: Вероника Белецкая

Всё, что лежит на подносах, источая ароматный пар, сами заключенные просят попробовать: «Как же так, прийти в гости и ничего не отведать». Мы, конечно же, пробуем: съеденное печенье на вкус как домашнее.

Выпечка Фото: Вероника Белецкая

Далее мы, надев спецформу — шапочку, бахилы и фартук, без которых сюда нельзя, заходим в колбасный цех с железными разделочными столами, на которых стоят какие-то хитрые устройства.

В колбасном цехе Фото: Вероника Белецкая

Исправительная колония изготавливает несколько видов колбас, свиное сало; объем производимых продуктов — не меньше 20 килограммов в день. У колонии есть собственный свинарник, поэтому все мясные изделия натуральные, без красителей и пищевых добавок. Начальник колонии говорит, что все эти продукты изготавливаются не для столов заключенных, их могут покупать сотрудники УФСИНа, сами заключенные и жители окрестных домов. Также мясные изделия поставляются в соседние колонии и колонии Омска, где на данный момент не хватает свинины после эпидемии африканской чумы.

Работники этого цеха загружают мясной фарш в специальное устройство, поясняя каждое свое действие, и уже через несколько минут у нас на глазах появляются несколько палок колбасы.

«Сейчас мы поместим их в холодильник на сутки, а потом можно будет коптить» — рассказывает в процессе работы заключенный Фото: Вероника Белецкая

В колонии есть и промышленные цеха: здесь заключенные занимаются производством отбойных молотков, акриловых ванн, деревянных шампуров (которые реализуются даже на немецком рынке), также выполняют работы по деревообработке.

В колонии имеется даже собственный автосервис Фото: Вероника Белецкая

Культура и досуг

Здание клуба Фото: Вероника Белецкая

В конце пресс-тура мы оказываемся в концертном зале: здесь сейчас проводится 16-й по счёту конкурс художественной самодеятельности. В зале — несколько десятков заключенных из третьей колонии и других учреждений УФСИН Томской области, на сцене актеры играют спектакль «Сказ про Федота стрельца, удалого молодца».

Самодеятельный спектакль Фото: Вероника Белецкая

Вся атрибутика, костюмы, сценарий подготовлены самими осужденными. На каждую театральную постановку уходит 2-3 месяца подготовки. Каждые выходные — киновечера, после просмотра фильма устраивается обсуждение его идеи и морали. Для желающих есть занятия по вокалу и прикладное творчество. Активное участие в культурной жизни колонии поощряет администрация.

Есть спортивные секции — по футболу, волейболу, шахматам и гиревому спорту.

На территории колонии Фото: Вероника Белецкая

В концертном зале экскурсия по исправительной колонии №3 города Томска завершается. Дальше — путь домой через те же железные, с трудом открывающиеся двери, долгожданный возврат телефонов и осознание опыта и эмоций, полученных во время погружения как будто в совсем другой мир.

Текст: Анастасия Камзычакова

Материал подготовлен в рамках практики студентов факультета журналистики ТГУ

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