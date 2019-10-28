Элитная недвижимость в Томске. Квартира охотника на коров за 16 миллионов

28 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Avito.ru

Возможно, в этой квартире проживал бесстрашный охотник на коров. Или человек, питающий особые чувства к этим крупным и рогатым. Чем иначе объяснить такое количество коровьих шкур — мы не знаем.

Эта четырехкомнатная квартира площадью 212 м2 стоит 16 миллионов 350 тысяч рублей. Она расположена в доме по адресу: ул. Вершинина, 7, недалеко от Буфф-сада. В объявлении указано, что в доме всего 9 квартир.

Прихожая и коридор этой квартиры своими размерами и расположением дверей напоминает небольшое учреждение. И коровья шкура встречает гостей уже у входа.

Еще одну шкуру коровы черно-пестрой породы можно увидеть на полу в кухне-гостиной, в целом напоминающей зеленый луг.

Еще одна шкура коровы красивой палевой масти лежит в спальне:

А во второй спальне можно заметить краешек еще одной шкуры, темно-рыжего цвета:

И хотя бы в одной комнате, которая выполняет роль не то детской, не то домашнего салона красоты, вместо коровьей шкуры на полу обычный ковер с цветами.

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Фото: avito.ru

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