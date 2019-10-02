Сверхскорость и big data.

Что для своих абонентов готовит Теле2?

2 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

О социальных проектах компании, использовании аналитики «больших данных» и, конечно, о том, когда нам ждать 5G-связь — рассказал журналистам новый старый директор томского филиала Теле2 Алексей Курочкин.

Томское отделение работает с 2008 года, за это время оператор прочно укрепил свои позиции в регионе. Ключевым направлением для компании сейчас является качественная проработка всех имеющихся сетей и удовлетворение запросов всех клиентов. Кроме того, Теле2 продолжает развивать свое влияние в Томской области. По словам Алексея, в некоторых населенных пунктах это единственный оператор, обеспечивающий стабильное покрытие.

В качестве примера директор приводит проведение связи в селе Новомариинка Кривошеинского района, где на данный момент заканчиваются последние монтажные работы.

«Там была очень неустойчивая связь: надо было, как раньше, телефоны подкидывать, чтобы смску отправить. Это как раз частно-государственное партнерство с администрацией области: мы строим, эти деньги нам частично компенсируют», — добавил Курочкин.

Всего совместно с областной администрацией было построено 6 базовых станций. Помимо этого, компания самостоятельно запустила около 10 станций в районах, где связи не было вообще никакой. Всего в области было построено порядка 80 станций.

Еще одним перспективным направлением в компании является работа с big data (большими объемами данных). Аналитика такого уровня позволит выявить запросы аудитории и поможет эффективнее взаимодействовать с пользователями.

Распространение сетей 3G и 4G позволяет с наибольшей точностью анализировать информацию о запросах абонентов. По заказу коммерческих клиентов компания сможет проанализировать, к примеру, транспортные потоки. После чего формируется база для условного смс-таргета, который позволяет по обезличенным базам данных понимать, что за человек находится по ту сторону смартфона. И по заказу корпоративных клиентов возможно создание смс-рассылки.

Что касается появления сети 5G, руководство томского филиала не дает четких прогнозов.

«В конце августа мы протестировали абонентское устройство, которое работает в этой сети, и получили умопомрачительную скорость — больше 2 гигабит в секунду. Когда мы запускали 3G, мы мечтали о том, что у нас будет 2 МЕГАбит, а сейчас мы говорим уже про ГИГАбит» — рассказывает руководитель макрорегиона Сибирь Теле2 Дмитрий Кромский.

Эта сеть может широко применяться в автоматизированных процессах: таких как, например, беспилотный транспорт или роботизированные склады, с одним лишь оператором.

В Москве Теле2 первым из всех операторов в России подключили 5G — пока что в режиме эксперимента. Сверхскоростное соединение доступно на небольшом отрезке Тверской улицы. Там же находится крупнейший фирменный салон связи, где установлены устройства, поддерживающие сеть. Здесь можно ощутить всю мощь сверхбыстрого соединения. Дмитрий намекнул, что в других городах-миллионниках Теле2 также планирует опробовать эту технологию.

Руководство также признается, что из-за своей дороговизны и необходимости устанавливать специальные антенны на небольшом друг от друга расстоянии, эта сеть в Томске в ближайшее время не появится.

Что касается ежедневного применения 5G, сейчас эта сеть еще недостаточно востребована. Связано это с тем, что пользователь попросту не готов к таким скоростям, поскольку для простого просматривания страниц в интернете (и даже просмотра видео на YouTube) достаточно скорости 1,2-1,5 мб/сек.

«Давайте смотреть правде в глаза, нас всех еще полностью в работе на мобильных устройствах устраивает сеть 3G. Контент она полностью пропускает, видео без задержек прекрасно работает. Мы еще сеть 3G не исчерпали. Технология идет несколько вперед, нежели тот контент, который мы потребляем. У нас пока нет потребности в таких мегаскоростях, надо подождать. Поэтому мы сейчас концентрируемся на 4G, и наша задача „повесить“ 4G на каждый сайт. И я думаю, мы эту задачу до конца года завершим», — подытожил Алексей Курочкин.

Текст: Алина Малютена

Фото: Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

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